Ce programme d'ampleur nationale offre un premier prix de 25 000 dollars, des prestations dans le cadre du Festival d'été de Québec et du FME en Abitibi-Témiscamingue, une performance internationale à la MaMA Music & Convention à Paris, et bien plus encore

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 avril

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada, leader du divertissement audio au pays, a annoncé aujourd'hui le lancement de Nouvelles Ondes SiriusXM, une initiative nationale visant à découvrir et à mettre en valeur les artistes francophones émergents, en leur ouvrant la voie vers les plus grandes scènes du Québec et la scène internationale.

Nouvelles Ondes (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Ce projet à l'échelle du Canada donnera la chance aux artistes participants de se produire dans certains des plus grands festivals de musique du Québec, de bénéficier d'un mentorat de professionnels du secteur et de concourir pour un grand prix de 25 000 $, comprenant notamment la possibilité de se produire lors d'un festival d'envergure internationale à Paris, en France.

« Les artistes francophones constituent un élément essentiel de l'identité culturelle et de l'avenir créatif du Canada », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale de la programmation et des opérations chez SiriusXM Canada. « Avec Nouvelles Ondes, nous sommes fiers de mettre à profit la portée nationale de SiriusXM et ses relations au sein de l'industrie pour offrir aux talents émergents une visibilité significative, un développement professionnel et des opportunités susceptibles de contribuer à façonner la prochaine étape de leur carrière ».

Ouvert aux artistes solos et aux groupes francophones qui résident au Canada, le concours Nouvelles Ondes SiriusXM débute sa période d'inscriptions aujourd'hui.

À l'issue de cette période, trois finalistes seront sélectionnés par un jury composé de professionnels de l'industrie musicale pour passer à la prochaine étape du concours. Chaque finaliste participera à une session d'enregistrement en studio dans le but de réaliser une chanson originale et un clip vidéo, qui seront mis en ligne sur le site internet de Nouvelles Ondes : siriusxm.ca/nouvellesondes.

Du 9 au 23 juillet, le public canadien sera invité à visionner les enregistrements des finalistes et à voter chaque jour pour son artiste préféré, avant leurs prestations lors de l'un des festivals de musique les plus influents du Québec, le Festival d'été de Québec (FEQ), en juillet.

La grande finale aura lieu en septembre sur la scène du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME), un festival de musique émergente et indépendante de premier plan, où l'artiste lauréat du concours sera couronné. Cette personne recevra une bourse de 25 000 $, ainsi que l'opportunité de représenter la scène musicale francophone canadienne à la MaMA Music & Convention à Paris. Les deux autres finalistes recevront chacun une bourse de 10 000 $, ainsi que des opportunités de mentorat et une importante visibilité sur les plateformes de SiriusXM.

Nouvelles Ondes SiriusXM s'inscrit dans la tradition de SiriusXM, qui consiste à soutenir et à mettre en valeur le meilleur de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens grâce à ses contributions financières importantes et à sa portée nord-américaine, qui compte plus de 35 millions d'abonnés. À travers ce programme, la société vise à renforcer davantage son engagement envers la créativité francophone et à soutenir activement la découverte de nouveaux talents. Les auditeurs peuvent écouter des artistes francophones 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les chaînes SiriusXM : Attitude Franco, Influence Franco, Racines Musicales, Les Tubes 80s-90s et Les Tubes Franco.

Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui et le resteront jusqu'au 28 avril 2026. Les artistes intéressés peuvent consulter les conditions d'admissibilité et soumettre leur candidature à l'adresse suivante : siriusxm.ca/nouvellesondes.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., opérant sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et propose de la musique sans publicité, des émissions sportives de premier plan et des événements en direct, des spectacles humoristiques, des actualités, des podcasts, ainsi que des émissions exclusives de débat et de divertissement. SiriusXM est disponible dans les véhicules de tous les grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les smartphones et tous les appareils connectés via l'application SiriusXM. Pour plus d'informations, rendez-vous sur siriusxm.ca.

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Les radios et accessoires SiriusXM sont disponibles chez les détaillants à travers le pays et en ligne sur SiriusXM. De plus, SiriusXM Music for Business propose de la musique sans publicité à une grande variété d'entreprises. SiriusXM est également l'un des principaux fournisseurs de services pour véhicules connectés, offrant à ses clients l'accès à une gamme de services de sécurité, de sûreté et de commodité, notamment la notification automatique en cas d'accident, l'assistance à la récupération de véhicules volés, une assistance routière améliorée et la navigation étape par étape.

SiriusXM Canada a été désignée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

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