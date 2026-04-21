Les trois artistes finalistes passent à l'étape suivante du concours national pour une chance de gagner 25 000 $ et plus!

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - À la suite d'un vote national, SiriusXM Canada et la Canadian Country Music AssociationMD (CCMAMD) sont fières d'annoncer les trois finalistes du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM. Ce moment important propulse les finalistes vers la prochaine phase du programme, où ils prendront part à des occasions de mentorat, se produiront sur des scènes d'envergures et se disputeront le titre tant convoité de gagnant du concours Top of the Country de SiriusXM.

Top of the Country (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

Le gagnant sera annoncé en direct au cours de la Country Music Week 2026 à Saskatoon, en Saskatchewan, et remportera le grand prix de 25 000 $. Les deux autres finalistes recevront chacun 10 000 $.

Représentant trois provinces canadiennes, les finalistes du concours Top of the Country 2026 de SiriusXM sont :

Blue Ridge Band (Lévis, Québec)

Ce trio country québécois offre un son dynamique et électrisant, chargé d'hymnes fédérateurs. Fidèle à sa mission, le trio fait danser les foules et préserve l'esprit de l'été toute l'année.

Ce trio country québécois offre un son dynamique et électrisant, chargé d'hymnes fédérateurs. Fidèle à sa mission, le trio fait danser les foules et préserve l'esprit de l'été toute l'année. Morgan Griffiths (Abbotsford, Colombie-Britannique)

Nouvelle voix prometteuse de la scène country, Morgan fusionne des récits touchants avec une énergie résolument actuelle.

Nouvelle voix prometteuse de la scène country, Morgan fusionne des récits touchants avec une énergie résolument actuelle. Shawnee Kish (Edmonton, Alberta)

Artiste bispirituelle issue des communautés autochtones, Shawnee crée une musique country distinctive, empreinte de détermination, de passion et d'un récit profondément assumé.

Pour en savoir plus sur chacun de ces artistes, cliquez ici.

« Nous sommes extrêmement fiers de la façon dont ce programme continue de promouvoir les talents émergents du Canada et de mobiliser le soutien des fans partout au pays, a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente de la programmation et de l'exploitation à SiriusXM Canada. Voir les Canadiens soutenir leurs artistes préférés rend ce moment particulièrement excitant, et nous sommes ravis de voir ces trois finalistes exceptionnels passer à l'étape suivante. »

Les finalistes participeront à une série d'occasions professionnelles dans l'industrie et de spectacles de premier plan cet été, y compris le festival Departure à Toronto en mai, le CMA Fest à Nashville en juin et LASSO Montréal en août. Ces expériences prépareront le terrain pour leurs dernières prestations dans le cadre de la Country Music Week 2026 de la CCMA, où un artiste remportera le titre de gagnant du concours Top of the Country de SiriusXM.

Les fans peuvent suivre le déroulement du concours, avec des spectacles diffusés en direct sur Top of the Country Radio de SiriusXM (ch. 171).

« La CCMA est fière de mettre en valeur la prochaine génération d'artistes grâce à des partenariats comme le concours Top of the Country, a déclaré Amy Jeninga, présidente de la CCMA. Le calibre des talents émergents chaque année incarne toute la passion et la musicalité des étoiles montantes du Canada et de leurs admirateurs, et les finalistes de cette année représentent un groupe exceptionnellement fort. Nous avons hâte de les voir évoluer au cours des prochains mois et se produire sur scène dans le cadre de ce qui promet d'être une finale très intéressante. »

Le concours Top of the Country de SiriusXM, en partenariat avec la CCMA, s'inscrit dans la tradition perpétuée de SiriusXM de promouvoir et valoriser la crème de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens par l'intermédiaire de ses contributions financières importantes et de sa portée à l'échelle de l'Amérique du Nord.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., faisant affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des balados, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre appareil connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

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SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

À propos de l'Association de la musique country canadienneMD (CCMAMD)

Fondée en 1976, la CCMA est un organisme sans but lucratif composé de membres qui se consacre à la promotion et à la reconnaissance de la musique country canadienne. Maintenant à sa 50e année, la CCMA célèbre l'esprit de communauté et la créativité que préconise la musique country, au moyen d'initiatives organisées tout au long de l'année et ayant pour point culminant la Country Music Week et la cérémonie de remise des prix de l'Association de la musique country canadienne qui ont lieu chaque année à l'automne.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Pour tout complément d'information : Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Kathleen Bennett, Zeno Group, [email protected], 289 221-8484; Personne-ressource de la CCMA : Shelby Burnell, Red Umbrella PR, [email protected], 416 317-8023