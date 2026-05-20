Trois artistes émergents se qualifient pour la finale de ce concours national et ont ainsi l'occasion de remporter 25 000 $ et de se produire à Paris

Ariane Moffatt sera la mentore officielle des artistes sélectionnés !

MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Suite à un vif intérêt manifesté par les artistes de tout le pays, SiriusXM Canada, leader national du divertissement audio, a annoncé aujourd'hui les trois finalistes de la première édition de Nouvelles Ondes SiriusXM. Rappelons que cette initiative nationale vise à mettre en lumière les artistes francophones émergents et à propulser leur carrière sur les scènes les plus influentes du Québec et à l'international.

Les finalistes de Nouvelles Ondes SiriusXM 2026 sont : Grand Eugène, Hawa B, et N Nao.

Nouvelles Ondes (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.) SiriusXM Canada dévoile les premiers finalistes de Nouvelles Ondes SiriusXM (Groupe CNW/Sirius XM Canada Inc.)

GRAND EUGÈNE

Ce duo québécois, formé de Melyssa Lemieux et Jeremy Lachance, façonne un indie rock rêveur et sensible où se croisent nostalgie, humour discret et élans grunge.

Ce duo québécois, formé de Melyssa Lemieux et Jeremy Lachance, façonne un indie rock rêveur et sensible où se croisent nostalgie, humour discret et élans grunge. HAWA B

Une auteure-compositrice-interprète dont la musique vient d'un mélange audacieux entre influences rock, R&B, jazz et électro, donnant une proposition unique et percutante qui défie les genres.

Une auteure-compositrice-interprète dont la musique vient d'un mélange audacieux entre influences rock, R&B, jazz et électro, donnant une proposition unique et percutante qui défie les genres. N NAO

N NAO, nommée Naomie de Lorimier, est une artiste qui explore la romance expérimentale par la musique, la performance et la vidéo. Ses compositions s'inscrivent dans une démarche écoféministe, inspirée de rêves et de rituels.

Pour plus d'informations sur les trois finalistes, rendez-vous sur siriusxm.ca/nouvellesondes. Vous trouverez des images en haute résolution des artistes ICI.

Sélectionnés par un jury composé de professionnels de l'industrie musicale, les finalistes entament maintenant la prochaine étape du concours : une session d'enregistrement professionnelle d'une de leurs chansons en studio, accompagnée d'une capsule vidéo.

« Nous avons été impressionnés par la qualité, la diversité et l'audace des candidatures reçues pour cette première édition de Nouvelles Ondes, a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale de la programmation et des opérations chez SiriusXM Canada. Le talent francophone au pays est foisonnant, et ces trois finalistes incarnent parfaitement l'énergie créative que nous souhaitons soutenir et faire rayonner. Nous sommes ravis de les accompagner dans cette nouvelle étape aux côtés d'Ariane Moffatt, dont l'expérience et la vision artistique inspireront sans aucun doute ces artistes émergents.»

Ariane Moffatt : une mentore inspirante

Pour accompagner Grand Eugène, Hawa B et N Nao dans cette étape déterminante de leur parcours, SiriusXM Canada est heureuse d'annoncer qu'Ariane Moffatt sera la mentore officielle de Nouvelles Ondes.

Figure incontournable de la scène culturelle québécoise, autrice-compositrice-interprète, réalisatrice et musicienne reconnue pour son approche novatrice, Ariane Moffatt partagera avec eux son savoir-faire et son regard créatif.

« J'en suis à une étape de mon parcours où faire bénéficier la nouvelle génération de mon expérience est pour moi une évidence. Je salue cette initiative de SiriusXM qui contribue à propulser trois artistes à fort potentiel. J'entrevois avec plaisir l'idée de les rencontrer et de discuter de création avec eux. » exprime Ariane Moffatt.

Le public est invité à voter en juillet !

Le public de partout au pays sera invité à découvrir les vidéos des enregistrements en studio des trois finalistes sur le site siriusxm.ca/nouvellesondes et à voter quotidiennement pour leur artiste préféré. Il pourra aussi apprécier les finalistes sur scène, lors du prochain Festival d'été de Québec (FEQ) en juillet, puis au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) en septembre, à l'occasion d'un spectacle qui clôturera cette première édition de Nouvelles Ondes et où le lauréat ou la lauréate sera dévoilé(e).

Le ou la gagnant(e) recevra une bourse de 25 000 $, en plus d'avoir la chance de livrer une performance au MaMA Music & Convention à Paris. Les deux autres finalistes obtiendront chacun une bourse de 10 000 $, ainsi que diverses occasions de mentorat et une visibilité accrue sur les plateformes de SiriusXM.

Nouvelles Ondes SiriusXM s'inscrit dans la tradition de SiriusXM, qui consiste à soutenir et à mettre en valeur le meilleur de la musique canadienne émergente. SiriusXM continue d'offrir une plateforme de premier plan aux artistes canadiens grâce à ses contributions financières importantes et à sa portée nord-américaine, qui compte plus de 35 millions d'abonnés. Par ce programme, la société entend renforcer davantage son engagement envers la créativité francophone et soutenir activement la découverte de nouveaux talents.

Les auditeurs peuvent écouter des artistes francophones 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les chaînes SiriusXM : Attitude Franco, Influence Franco, Racines Musicales, Les Tubes 80s-90s et Les Tubes Franco.

À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., opérant sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et propose de la musique sans publicité, des émissions sportives de premier plan et des événements en direct, des spectacles humoristiques, des actualités, des podcasts, ainsi que des émissions exclusives de débat et de divertissement. SiriusXM est disponible dans les véhicules de tous les grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les smartphones et tous les appareils connectés via l'application SiriusXM. Pour plus d'informations, rendez-vous sur siriusxm.ca.

Rejoignez SiriusXM Canada sur Facebook, X, Instagram, TikTok et YouTube.

Les radios et accessoires SiriusXM sont disponibles chez les détaillants à travers le pays et en ligne sur SiriusXM. De plus, SiriusXM Music for Business propose de la musique sans publicité à une grande variété d'entreprises. SiriusXM est également l'un des principaux fournisseurs de services pour véhicules connectés, offrant à ses clients l'accès à une gamme de services de sécurité, de sûreté et de commodité, notamment la notification automatique en cas d'accident, l'assistance à la récupération de véhicules volés, une assistance routière améliorée et la navigation étape par étape.

SiriusXM Canada a été désignée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pendant 17 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Relations de Presse : Roy & Turner, Martine Laforce ([email protected]) et Elsa Olano ([email protected])