TORONTO, le 14 mai 2026 /CNW/ - SiriusXM Canada, la plus grande entreprise canadienne de divertissement audio, a été reconnue pour son rendement de pointe, ses pratiques commerciales efficaces et sa croissance soutenue à la suite de l'obtention du prestigieux prix Sociétés les mieux gérées au Canada 2026, une distinction décrochée pour la 17e année consécutive. L'entreprise a aussi remporté le titre 2026 de membre du Club Platine des sociétés les mieux gérées, ayant été reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées pendant plus de sept années consécutives.

Célébrant ses plus de 30 ans d'existence, le programme des sociétés les mieux gérées au Canada récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont les revenus sont de 50 millions de dollars ou plus. Pour obtenir ce titre, les entreprises sont évaluées en fonction de leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, et de la gouvernance et du rendement financier.

« Être reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la 17e année consécutive est une étape importante pour nous tous à SiriusXM Canada, a déclaré Mark Redmond, président et chef de la direction de SiriusXM Canada. Cela reflète la force de notre stratégie et notre capacité à évoluer avec un paysage audio en évolution rapide. Je suis très fier de ce que nous avons bâti ensemble au cours des 20 dernières années, et je suis fier de partager cette reconnaissance avec notre équipe, dont la concentration et l'engagement continus contribuent à créer les expériences incroyables que nous offrons à nos abonnés et à nos partenaires. »

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada est l'un des principaux programmes de prix aux entreprises au pays qui reconnaissent les entreprises novatrices et de calibre mondial. Chaque année, des centaines d'entreprises se font concurrence pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus d'évaluation rigoureux et indépendant.

Les candidats sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme et d'invités spéciaux.

La cohorte 2026 des sociétés les mieux gérées présente des thèmes communs, notamment la promotion d'une culture axée sur les personnes, la mise en œuvre d'un cadre d'entreprise stratégique, l'investissement dans l'innovation et les progrès technologiques, et le maintien de la résilience financière et d'une gouvernance d'entreprise efficace. Ensemble, ces pratiques renforcent l'économie canadienne en favorisant la croissance durable, en améliorant la compétitivité et en soutenant le développement d'un écosystème d'affaires performant.

« Le prix des sociétés les mieux gérées au Canada est un prix prestigieux qui reconnaît leur contribution importante et continue au sein du paysage commercial canadien », a déclaré Ruby Williams, associée, Services-conseils en F&A et leader nationale et cochef du Programme des sociétés les mieux gérées au Canada. « Les entreprises comme SiriusXM Canada qui atteignent cette norme d'excellence élevée font preuve d'une capacité d'adaptation, d'une polyvalence et d'une acuité stratégique constantes. Ces entreprises prospèrent année après année dans un marché concurrentiel en évolution rapide et devraient être fières de leur croissance. »

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les mieux gérées au Canada continue d'être la marque d'excellence des entreprises canadiennes privées. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises rivalisent pour obtenir ce titre dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et pratiques en matière de gestion. Les prix sont attribués dans quatre catégories : 1) Nouvelle lauréate parmi les sociétés les mieux gérées au Canada (l'une des nouvelles lauréates est choisie chaque année); 2) Lauréate des sociétés les mieux gérées au Canada (lauréates qui se sont inscrites de nouveau et qui conservent leur statut pendant deux autres années, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel); 3) Lauréate de la catégorie Or (lauréates qui ont maintenu leur statut pendant trois années consécutives et qui ont démontré leur engagement envers le programme en conservant leur titre pendant quatre à six années consécutives); 4) Membre du Club Platine (lauréates qui conservent leur statut pendant au moins sept années). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la Banque CIBC, Norton Rose Fulbright, EDC, The Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez le www.bestmanagedcompanies.ca.

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À propos de SiriusXM Canada

Sirius XM Canada Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement audio au pays. SiriusXM crée et offre de la musique sans pauses publicitaires, des commentaires et événements sportifs en direct de premier plan, de l'humour, des actualités, des baladodiffusions, ainsi que des émissions de divertissement et de discussion exclusives. SiriusXM est offert dans les véhicules des plus grands constructeurs automobiles, ainsi que sur les téléphones intelligents et tout autre dispositif connecté par l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez le site siriusxm.ca.

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Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par différents détaillants partout au pays, et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, SiriusXM Musique pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans pauses publicitaires. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques, comme les signalements automatiques de collisions, l'aide au recouvrement d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation pas-à-pas.

SiriusXM Canada a été reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant dix-sept années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Jennifer Charlebois, Gestionnaire principale, Communications, 416 528-6678, [email protected]