SiriusXM de retour pour tous les matchs de la LCF en 2025 et pour du nouveau contenu exclusif

Toutes les parties de la saison 2025 et le match de la 112e Coupe Grey seront accessibles aux abonnés

TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - SiriusXM Canada est fière de s'associer à la Ligue canadienne de football (LCF) pour offrir une couverture complète de la campagne 2025 aux partisans et aux abonnés sur la principale plateforme de divertissement audio au pays. Les 81 parties de la saison régulière, les quatre rencontres des éliminatoires de la Coupe Grey et le match de la 112e Coupe Grey, disputé à Winnipeg le dimanche 16 novembre prochain, seront accessibles aux auditeurs de toute l'Amérique du Nord.

En tant que partenaire officielle de la Ligue en matière de radiodiffusion par satellite et de diffusion audio en continu, SiriusXM, par l'entremise de sa chaîne Canada Talks (chaîne 167), continuera d'être le foyer de toutes les joutes de saison régulière et des éliminatoires, ainsi que l'emblématique match de la Coupe Grey. Les reportages, en français, des matchs des Alouettes de Montréal seront diffusés sur Attitude Franco (chaîne 163).

De plus, SiriusXM est heureuse de dévoiler la programmation spéciale et le contenu exclusif suivants :

L'émission Inside the Game , animée par Scott Laughlin , transporte les partisans et les auditeurs dans les coulisses grâce à des entrevues avec les meilleurs joueurs de la LCF. En plus d'offrir une perspective unique et un aperçu approfondi des plus gros jeux de la semaine précédente, Inside the Game donnera le coup d'envoi aux matchs de la semaine en cours.





, animée par , transporte les partisans et les auditeurs dans les coulisses grâce à des entrevues avec les meilleurs joueurs de la LCF. En plus d'offrir une perspective unique et un aperçu approfondi des plus gros jeux de la semaine précédente, Inside the Game donnera le coup d'envoi aux matchs de la semaine en cours. Poplandia (chaîne 754) de SiriusXM, sur l'application SiriusXM, proposera la liste d'écoute « Players Pick-Six » pour célébrer le botté d'envoi de la saison. Écoutez les joueurs des quatre coins de la LCF partager leurs six chansons préférées pour se préparer à sauter sur le terrain. La liste d'écoute de cette saison comprend les coups de cœur de Tyson Philpot , d'A.J. Ouellette, de Reggie Begelton, de Damonte Coxie , de Tyrell Ford , de Brady Oliveira , de Eugene Lewis , de Christian Covington et de Bo Levi Mitchell , avec des chansons aux genres variés, dont des succès de Post Malone, Chris Stapleton , Lady Gaga et bien d'autres.





(chaîne 754) de SiriusXM, sur l'application SiriusXM, proposera la liste d'écoute « Players Pick-Six » pour célébrer le botté d'envoi de la saison. Écoutez les joueurs des quatre coins de la LCF partager leurs six chansons préférées pour se préparer à sauter sur le terrain. La liste d'écoute de cette saison comprend les coups de cœur de , d'A.J. Ouellette, de Reggie Begelton, de , de , de , de , de et de , avec des chansons aux genres variés, dont des succès de Post Malone, , Lady Gaga et bien d'autres. Les résumés cinématographiques SiriusXM, appréciés des partisans sur les médias sociaux, permettent aux amateurs de revivre certains des plus grands moments de la saison de la LCF sur Instagram. Suivez @siriusxmcanada et restez à l'affût pour des faits saillants des matchs les plus palpitants, dont les affrontements classiques de la fin de semaine de la fête du Travail, les éliminatoires et, bien sûr, la Coupe Grey.





Enfin, la série Diversity is Strength Conversations, présentée par Kyndryl et diffusée par SiriusXM, est de retour. Animée par Donnovan Bennett et disponible sur l'application SiriusXM, la série réunit des leaders et des experts du monde du football pour discuter de leurs points de vue et de leurs expériences personnelles, tout en explorant l'avenir du football au sein de la Ligue, dans les communautés, aux quatre coins du pays et partout dans le monde.

L'épisode de mai de la série Diversity is Strength Conversations a célébré le Mois du patrimoine asiatique au Canada et a mis en vedette John Lu de TSN et Abby Albino, directrice des affaires et de la stratégie de marque chez Canada Basketball. L'épisode de juin portera sur la Fierté et sur les liens entre la communauté LGBTQ+ et le monde du sport, avec une entrevue avec Maven Maurer, premier ancien joueur de football professionnel ouvertement transgenre.

Le partenariat comprend également le spectacle du botté d'envoi SiriusXM de la Coupe Grey, qui marquera le début de l'édition 2025 du plus grand événement sportif d'une journée au Canada : la 112e Coupe Grey. Ce spectacle met en vedette des artistes canadiens et donne le ton aux festivités de la journée. Parmi les artistes qui ont déjà offert un concert, on retrouve Alessia Cara, The Beaches, The Reklaws, Steven Lee Olsen, JESSIA, Owen Riegling, Jamie Fine, et plusieurs autres.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre excellente relation avec la LCF et d'offrir à nos abonnés chaque moment palpitant de la saison 2025, y compris le spectacle du botté d'envoi SiriusXM de la Coupe Grey lors du match le plus important de la saison », a déclaré Michelle Mearns, vice-présidente principale de la programmation et des opérations de SiriusXM. « D'un océan à l'autre, nous permettons aux partisans de rester connectés à leur équipe préférée et, cette année, nous sommes ravis d'offrir encore plus de contenu exclusif. »

« Nous sommes ravis d'élargir notre collaboration avec SiriusXM », a indiqué Tyler Keenan, chef des revenus de la LCF. « Un contenu inédit et captivant rapproche les partisans de l'action et nourrit leur passion pour la Ligue. Amateurs de la LCF et auditeurs de SiriusXM, préparez-vous à une autre saison inoubliable! »

Le ROUGE et NOIR d'Ottawa sera au Mosaic Stadium pour affronter les Roughriders de la Saskatchewan le 5 juin, donnant ainsi officiellement le coup d'envoi à la saison 2025. Les Alouettes de Montréal accueilleront les champions en titre de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, lors d'un match du football du vendredi soir le 6 juin. Un programme double verra les Stampeders de Calgary recevoir les Tiger-Cats de Hamilton samedi, avant que les Lions de la Colombie-Britannique ne soient les hôtes des Elks d'Edmonton pour mettre fin à la première semaine d'activités.

La diffusion des matchs de la LCF rejoint la volonté de SiriusXM d'offrir une couverture complète de tous les sports majeurs à ses abonnés, y compris la LNH, la NFL, la NASCAR, la MLB, la NBA, la PGA et plus encore.

Cliquez ici pour consulter la couverture complète de la LCF en saison régulière par SiriusXM Canada.

À PROPOS DE SIRIUSXM CANADA

Sirius XM Canada Holdings Inc., qui fait affaire sous le nom de SiriusXM Canada, est la principale entreprise de divertissement au pays. SiriusXM est un incontournable dans la musique sans publicité, proposant le meilleur de la radio parlée, du divertissement et de l'humour, en plus d'offrir une couverture complète de l'actualité sportive, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. SiriusXM est offert dans les véhicules des grandes marques automobiles, sur les téléphones intelligents et autres appareils connectés sur l'appli SiriusXM. Pour plus de renseignements, visitez siriusxm.ca.

Suivez SiriusXM Canada sur Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram et YouTube.

Les radios et accessoires SiriusXM sont offerts par des détaillants partout au pays et en ligne sur le site de SiriusXM. De plus, la Musique SiriusXM pour entreprises permet à une grande variété d'entreprises de syntoniser de la musique sans publicité. SiriusXM est également un fournisseur important de services connectés pour véhicules. Les clients ont notamment accès à diverses fonctions sécuritaires et pratiques telles que les signalements automatiques de collisions, l'aide à la récupération d'un véhicule volé, une assistance routière de qualité supérieure et un service de navigation détaillé.

SiriusXM Canada a été nommée comme l'une des sociétés les mieux gérées au pays pendant 16 années consécutives et est actuellement membre du Club Platine.

SOURCE Sirius XM Canada Inc.

Personne-ressource pour SiriusXM Canada : Jennifer Charlebois, Gestionnaire principale, Communications, 416 528-6678, [email protected]