Ma Yongsheng, président de Sinopec, a souligné que Sinopec a toujours insisté sur la mise en œuvre d'une stratégie de développement à faibles émissions de carbone, verte, sécuritaire et responsable.

« Sinopec a vigoureusement encouragé le développement de haute qualité de l'industrie du gaz naturel et l'amélioration des capacités en vue de garantir l'approvisionnement en énergie propre afin d'améliorer continuellement la qualité de vie. Le contrat de GNL conclu avec Venture Global LNG reflète les convictions mutuelles des deux entreprises quant au soutien de la transformation énergétique mondiale et à la réalisation du "double objectif en matière d'émissions de carbone" visant à atteindre un plafonnement des émissions de carbone et la carboneutralité », a déclaré M. Ma.

Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG, a déclaré que l'établissement d'une relation de coopération à long terme avec Sinopec était un immense honneur, et que cette coopération accélérerait la réduction des émissions de carbone des deux parties et fournirait à la Chine une énergie propre, fiable, sécuritaire et à faible coût. Depuis sa création, Venture Global LNG s'est engagée à promouvoir la transformation mondiale en matière de carburant visant à passer du charbon au gaz naturel, et elle est très heureuse de fournir du GNL américain à Sinopec afin d'appuyer la transformation énergétique de la Chine.

Venture Global LNG, un important fournisseur de GNL dans la région du golfe du Mexique aux États-Unis, s'est engagée à utiliser les riches ressources de gaz naturel de l'Amérique du Nord pour fournir au monde des ressources de GNL propres et économiques.

