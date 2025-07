STUTTGART, Allemagne, le 1er juill. 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG: 0386) a remporté le prix de la « Meilleure pratique en matière d'innovation scientifique et technologique » lors de la 2e conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises (la « conférence »), qui s'est tenue le 26 juin à Stuttgart. Le dossier présenté par Sinopec, intitulé Une avancée en profondeur, vers de nouveaux sommets -- Dynamiser l'industrie énergétique et chimique grâce à l'innovation technologique, s'est distingué parmi les nombreuses candidatures.

Sinopec remporte le prix de l’innovation technologique lors de la 2e conférence sino-européenne sur les meilleures pratiques ESG des entreprises (PRNewsfoto/SINOPEC)

La conférence examine et récompense les meilleurs cas d'application ESG dans six domaines : protection de l'environnement, responsabilité sociale, gestion d'entreprise, innovation scientifique et technologique, éducation et formation, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les entreprises chinoises et européennes, de faciliter les échanges économiques et commerciaux bilatéraux et de présenter à la société européenne l'esprit d'ouverture, d'inclusion et de confiance de la Chine.

« Sinopec a exploité l'innovation technologique comme un puissant moteur dans son parcours vers le pic des émissions de carbone et la neutralité carbone, a déclaré le jury. En se concentrant sur des domaines stratégiques tels que l'exploration et le développement pétroliers et gaziers ainsi que la transformation verte et à faible émission de carbone, l'entreprise poursuit avec vigueur un développement haut de gamme, intelligent et vert. »

Tirant parti de ses capacités d'innovation intégrées et couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, Sinopec développe à grande échelle des solutions d'énergie propre et la décarbonisation de la production afin de continuer à soutenir le développement social.

Porté par l'innovation, le projet Deep Earth de Sinopec est considéré comme « l'Everest souterrain » qui permettra d'exploiter des réserves de pétrole et de gaz ultra-profondes et d'ouvrir la voie à un avenir durable pour la planète. Dans le domaine de l'exploration et du développement du gaz de schiste, le champ de gaz de schiste de Fuling de Sinopec est le premier en Chine à avoir été exploité à des fins commerciales, avec des réserves de plusieurs centaines de milliards de mètres cubes.

Afin de promouvoir les technologies durables et à faible émission de carbone, Sinopec a construit le premier projet CCUS mégatonne de Chine ainsi que le premier pipeline de transport de CO₂ de 100 kilomètres au monde. Sinopec collabore avec Shell, China Baowu et BASF pour lancer une étude conjointe sur le premier projet CCUS open source de 10 millions de tonnes afin d'ouvrir une nouvelle voie vers la décarbonisation, mettant l'accent à la fois sur la réduction des émissions et la séquestration du carbone.

L'innovation permet à Sinopec de continuer à innover et à opérer une transformation intelligente. En 2024, la première usine d'éthylène intelligente au monde basée sur la technologie des jumeaux numériques a été mise en service, et l'employé numérique IA de Sinopec est désormais en service dans plus de 40 stations énergétiques intégrées afin de fournir des services intelligents aux clients.

Lors de la conférence, Sinopec a également publié le rapport « World Energy Outlook 2060 », le premier rapport de Sinopec sur le développement de l'industrie énergétique et chimique publié en Europe.

