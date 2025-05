PÉKIN, 15 mai 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a annoncé une avancée majeure dans le domaine du gaz dans le cadre de son projet Deep Earth - Base de gaz naturel de Sichuan et Chongqing. Le puits Tiebei 1HF a été testé avec un débit journalier élevé de 314 500 mètres cubes de gaz industriel. La profondeur verticale du puits atteint plus de 5 300 mètres avec une section horizontale de 1 312 mètres de long, établissant un nouveau record de profondeur verticale pour les puits de gaz en Chine.

Sinopec établit un nouveau record de profondeur de puits vertical de 5 300 mètres. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Cette avancée permettra d'accroître les réserves de gaz et l'efficacité de la production dans la région de Puguang, et contribuera au développement du gaz à très grande profondeur dans le bassin du Sichuan. Le champ gazier et pétrolier de Puguang est le premier champ gazier très profond et à haute teneur en soufre de Chine à être exploité à grande échelle, et il est exploité efficacement depuis 20 ans.

Pour atteindre l'objectif d'une production stable de gaz à long terme, Sinopec est constamment à la recherche de nouvelles ressources et a examiné le Permien supérieur de Puguang, mais la plupart des ressources sont réparties dans le champ ultra-profond avec une profondeur d'enfouissement de plus de 4 500 mètres, qui est considéré comme une « zone interdite » en raison des changements rapides de la vitesse des strates. Sinopec s'est attaquée à ce défi grâce à des recherches approfondies et à des innovations technologiques qui lui ont permis d'atteindre un taux de forage de 100 % pour les schistes de haute qualité dans la section horizontale, avec une précision de forage comparable à « enfiler une aiguille dans les profondeurs de la Terre », pour finalement forer avec succès le puits Tiebei 1HF.

L'équipement de fissuration à ultra-haute pression (UHP) de 175 MPa développé par Sinopec optimise dynamiquement les paramètres sur place avec différentes stratégies pour chaque section et a ouvert une « route du gaz artificielle » dans la strate à haute pression à une profondeur de 5 300 mètres, ramenant toutes les ressources des extrémités les plus profondes et les plus éloignées du réservoir de gaz afin de maximiser le développement.

Actuellement, Sinopec Zhongyuan Oilfield prépare un plan global d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste du Permien supérieur à Puguang afin de promouvoir la transformation efficace des ressources.

L'exploration et le développement du gaz de schiste sont d'une importance stratégique pour le paysage énergétique de la Chine, et Sinopec prend activement ses responsabilités en découvrant le champ de gaz de schiste de Fuling en 2012, qui a donné le coup d'envoi du développement commercial du gaz de schiste en Chine, et Sinopec continue à promouvoir un développement de haute qualité de l'industrie du gaz de schiste en Chine.

