QINGDAO, Chine, 5 juillet 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec »), en partenariat avec la province du Shandong et la municipalité de Qingdao, a commencé avec succès les opérations du premier projet commercial de plateforme flottante d'énergie photovoltaïque (PV) en haute mer en Chine dans un environnement entièrement entouré d'eau de mer. Intégrée au projet de plateforme flottante d'énergie photovoltaïque soutenue par des pieux lancé précédemment, il s'agit de la plus grande centrale photovoltaïque flottante de Sinopec.

Sinopec met en œuvre le premier projet de plateforme flottante d’énergie photovoltaïque en haute mer de la Chine. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le projet devrait générer 16,7 millions kWh d'électricité verte chaque année et réduire les émissions de carbone de 14 000 tonnes. L'initiative pionnière vise à promouvoir les projets de plateforme flottante d'énergie photovoltaïque dans les zones côtières et maritimes peu profondes au sein d'environnements entièrement entourés d'eau de mer.

Situé dans une zone aquatique connectée à la mer, la plateforme flottante d'énergie photovoltaïque utilise la surface d'eau de mer pour optimiser l'efficacité de l'espace. La centrale d'une superficie d'environ 60 000 m2 et d'une capacité installée de 7,5 mégawatts se caractérise par une conception à zéro émission, à haut rendement et à faible coût. Sa structure innovante permet aux panneaux photovoltaïques de se synchroniser avec l'élévation des marées, réduisant la distance entre les panneaux et la surface de l'eau à environ un dixième des structures traditionnelles soutenues par des pieux. Cette conception optimise le refroidissement par l'eau de mer, améliorant l'efficacité de la production d'énergie de 5 à 8 % grâce à l'effet de refroidissement.

Sinopec a surmonté les défis liés à l'application de la technologie photovoltaïque dans les environnements entourés d'eau de mer grâce à trois innovations clés :

Conception durable : Des flotteurs spécialement conçus et résistants à la corrosion par le brouillard salin et la croissance des anatifes.

: Des flotteurs spécialement conçus et résistants à la corrosion par le brouillard salin et la croissance des anatifes. Système d'ancrage robuste : Un système d'ancrage sous-marin conçu pour résister à des vitesses de vent allant jusqu'au niveau 13 et à des variations de marée de 3,5 m, ce qui réduit les investissements d'environ 10 % par rapport aux systèmes photovoltaïques traditionnels soutenus par des pieux.

: Un système d'ancrage sous-marin conçu pour résister à des vitesses de vent allant jusqu'au niveau 13 et à des variations de marée de 3,5 m, ce qui réduit les investissements d'environ 10 % par rapport aux systèmes photovoltaïques traditionnels soutenus par des pieux. Accès amélioré pour l'entretien : Une voie d'inspection simplifiée pour les panneaux photovoltaïques et les câbles placés près de la surface de l'eau, ce qui améliore considérablement la sécurité et réduit les coûts d'exploitation et d'entretien par rapport aux systèmes conventionnels.

Sinopec a déjà établi la première station de ravitaillement en hydrogène « carboneutre » du pays et le premier projet de production d'hydrogène à partir d'eau de mer à l'échelle industrielle. Maintenant en service, le projet est le maillon le plus important de la chaîne de l'industrie des énergies nouvelles de l'entreprise pour créer un modèle de production d'hydrogène vert à partir de l'électricité verte produite par l'énergie photovoltaïque. À l'avenir, Sinopec élargira un projet de plateforme flottante d'énergie photovoltaïque de 23 mégawatts pour améliorer la nouvelle capacité d'approvisionnement en énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2724795/Sinopec_Brings_China_s_First_Floating_Offshore_Photovoltaic_Project_Operation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

