HOUSTON, 17 septembre 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global a annoncé la signature d'un accord contraignant d'utilisation du terminal à long terme (TUA) avec GASTRADE S.A. permettant la regazéification et la vente de gaz naturel liquéfié (GNL) des terminaux de Venture Global en Louisiane aux marchés d'Europe centrale et de l'Est. En vertu de cet accord, Venture Global a obtenu une capacité de regazéification d'environ 1 million de tonnes par an (TMPA) de GNL au nouveau terminal de réception de GNL d'Alexandroupolis en Grèce pendant cinq ans, à compter de 2025. La capacité de Venture Global représentera environ 25 % de la capacité totale du terminal, soit environ 12 cargaisons par année.

Le nouveau terminal de réception de GNL FSRU d'Alexandroupolis et le corridor vertical sud-nord seront essentiels pour améliorer la sécurité énergétique en Europe centrale et orientale en fournissant une nouvelle route pour acheminer d'autres sources d'approvisionnement en gaz naturel dans la région. Les projets d'infrastructure énergétique critique en Grèce ont été soutenus en partie par le cofinancement européen et le gouvernement des États-Unis par l'entremise de la Development Finance Corporation (DFC).

« Venture Global est ravie d'accroître sa capacité de regazéification européenne au nouveau terminal de GNL d'Alexandroupolis en Grèce », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global. « Cette mesure permet d'intégrer davantage nos activités en faisant croître nos actifs dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du GNL, y compris la production, l'expédition et le regazéification du GNL. En tant que point d'entrée important du GNL en Europe centrale et orientale, cette infrastructure d'importance stratégique changera la donne pour la capacité de la région à diversifier son énergie et à accéder à un approvisionnement énergétique sûr et fiable. Venture Global est fière d'appuyer ces efforts en tant que partenaire stratégique avec des volumes provenant de Plaquemines LNG et du futur CP2 LNG. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé la production de GNL en janvier 2022. La deuxième installation de l'entreprise, Plaquemines LNG, est en construction et devrait produire le premier GNL en 2024. L'entreprise construit et développe actuellement plus de 74 TMPA de capacité de production nominale pour fournir une énergie propre et abordable au monde. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

