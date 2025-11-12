ALGER, Algérie, le 12 nov. 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a organisé la sélection finale et la cérémonie de remise des prix du concours « À la recherche d'ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie » à Alger. Cinq jeunes participants exceptionnels ont été nommés Ambassadeurs culturels de la jeunesse entre la Chine et l'Algérie, en reconnaissance de leurs efforts pour partager des récits de coopération bilatérale à travers le regard de la jeunesse et renforcer les liens entre les peuples.

Sinopec organise la sélection finale et la cérémonie de remise des prix du concours « À la recherche d’ambassadeur culturel de la jeunesse entre la Chine et l’Algérie » à Alger. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Cet événement constitue une plateforme essentielle pour les échanges culturels et une étape concrète dans la mise en œuvre de l'initiative « Développement de la jeunesse » dans le cadre des huit actions communes du Forum de coopération entre la Chine et les États arabes, jetant ainsi des bases solides pour la croissance à long terme des relations entre la Chine et l'Algérie.

Yongsheng Yu, directeur général du département de stratégie de marque du groupe Sinopec, a souligné l'engagement de l'entreprise en faveur d'une collaboration équilibrée dans les domaines de l'énergie et de la culture en Afrique. « Ces jeunes ambassadeurs démontrent comment les échanges entre civilisations peuvent insuffler une nouvelle vitalité à la prochaine génération, devenant ainsi un lien essentiel pour la compréhension mutuelle », a-t-il déclaré.

Smail Debbache, président de l'Association d'amitié algéro-chinoise, a salué le programme pour avoir établi des ponts de communication et de compréhension entre les jeunes des deux nations. « Cette initiative met non seulement en valeur la diversité et l'attrait de nos cultures, mais souligne également le rôle proactif de Sinopec dans la promotion de l'apprentissage mutuel et des liens sincères », a-t-il ajouté.

Malika Bendouda, ministre algérienne de la Culture et des Arts, a évoqué sa propre expérience de la philosophie chinoise pendant sa jeunesse, en particulier l'influence durable de la pensée confucéenne. Elle a exhorté les jeunes des deux pays à jouer le rôle d'ambassadeurs culturels, en utilisant les échanges pour forger des liens durables et garantir l'amitié entre les générations.

Guo Jianjun, conseiller économique et commercial à l'ambassade de Chine en Algérie, a souligné l'amitié profondément enracinée qui remonte à l'ancienne route de la soie et qui prospère aujourd'hui dans le cadre de l'initiative de la Ceinture et de la Route. « Les jeunes sont l'avenir de l'amitié sino-algérienne. Nous espérons qu'ils embrasseront l'ouverture et l'innovation pour écrire de nouveaux chapitres de coopération », a-t-il commenté. »

Depuis son lancement, le programme a attiré un grand nombre de participants de la génération Z. Les jeunes Algériens ont soumis 165 candidatures, notamment des courtes vidéos et des blogs vidéo, mettant en avant des histoires liées à l'initiative de la Ceinture et de la Route et la bonne volonté bilatérale. Après plusieurs tours de sélection, 30 œuvres ont été retenues pour les demi-finales, et 15 finalistes se sont affrontés sur scène avant que cinq d'entre eux ne soient sélectionnés comme ambassadeurs.

Visitez le site https://en.prnasia.com/releases/apac/sinopec-releases-first-sustainable-development-report-in-algeria-474510.shtml pour connaître l'histoire de Sinopec en Algérie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822023/Sinopec_Hosts__In_Search_China_Algeria_Youth_Cultural_Ambassadors__Final_Selection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/5620112/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]