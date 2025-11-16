WUSU, Chine, 16 novembre 2025 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») annonce les résultats positifs d'un projet pilote concernant son film de paillis biodégradable PBST (polybutylène succinate-co-téréphtalate) à Wusu, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang.

Le matériau PBST entièrement biodégradable de Sinopec s’attaque au problème des films de paillis résiduel dans les champs de coton du Xinjiang. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Le film de paillis PBST, développé avec les droits de propriété intellectuelle entièrement indépendants de Sinopec, a produit un rendement en coton largement équivalent à celui des champs contrôles à l'aide d'un film de paillis de polyéthylène traditionnel. Son rendement en matière de dégradation, ainsi que ses capacités de rétention de l'humidité et de la chaleur ont atteint les objectifs de conception.

Le projet offre une démarche pour lutter contre la pollution causée par les films résiduels tout en maintenant des rendements stables en matière de production de coton, en réalisant des avantages écologiques et économiques et en soutenant le développement durable de l'agriculture verte.

En tant que l'une des principales régions productrices de coton en Chine, le Xinjiang compte depuis longtemps sur des films de paillis en polyéthylène pour conserver l'humidité et augmenter la température du sol. Ces films ne sont pas facilement biodégradables, ce qui entraîne une accumulation préoccupante de films plastiques résiduels. D'autres films entièrement biodégradables comme le PBST ont un cycle de résistance aux intempéries court et se dégradent souvent trop rapidement avant l'étape de formation des capsules des cotonniers, ce qui entraîne une humidité et une préservation de la chaleur insuffisantes qui affectent la croissance normale des cultures.

En revanche, le PBST offre des performances anti-UV et anti-humidité exceptionnelles par rapport à d'autres matériaux biodégradables. Des expériences à long terme montrent que les films PBST utilisés dans différentes régions pour différentes cultures peuvent se dégrader complètement en substances inoffensives dans une période d'un à trois ans.

Sinopec accélère la recherche, le développement et l'application de matériaux PBST pour régler le problème des films de paillis résiduel dans les champs de coton. En mars, le groupe a mis en service la première installation de production industrielle de PBST de 60 000 tonnes par année sur son site de raffinage et de produits chimiques du Hainan. En avril, les équipes de production, de vente et de recherche et développement de Sinopec ont lancé le premier projet pilote à grande échelle de film de paillis PBST en collaboration avec les autorités agricoles locales du Xinjiang et du Liaoning Dongsheng Group, plantant plus de 10 000 mu de champs de coton dans les principales bases de production de la ville de Wusu et de la ville de Kuitun.

En octobre, des évaluations et des mesures du rendement effectuées par des tiers ont confirmé que les champs couverts de PBST ont obtenu des rendements comparables à ceux qui utilisent le film de polyéthylène traditionnel, avec une vitesse de dégradation beaucoup plus rapide. Le film PBST se décompose entièrement en eau, en dioxyde de carbone et en minéraux sans qu'il soit nécessaire de le récupérer manuellement. Tout en répondant aux exigences de croissance du secteur du coton du Xinjiang, il réduit également les coûts, atténue la pollution du sol causée par les résidus de films de polyéthylène et démontre des avantages économiques et environnementaux clairs, offrant une solution reproductible et évolutive pour le développement durable de l'agriculture du Xinjiang.

