LE CAIRE, le 16 nov. 2025 /CNW/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a livré 1 000 livres soigneusement sélectionnés à l'Université du Caire dans le cadre de l'initiative « Silk Road Book House - China Bookshelf ». La collection, sélectionnée conjointement par Sinopec et l'Université du Caire, couvre la culture traditionnelle chinoise, la finance, l'économie, la gestion, le marketing numérique et l'enseignement de la langue chinoise. Cette livraison fait suite à la remise de livres de Sinopec à l'Université chinoise égyptienne en 2023, qui a permis de faire progresser les échanges culturels par la littérature.

Sinopec fournit 1 000 livres à l’Université du Caire dans le cadre du lancement de l’initiative « Silk Road Book House - China Bookshelf ». (PRNewsfoto/SINOPEC)

Lu Chunsheng, ministre-conseiller à l'ambassade de Chine en Égypte; Yu Yongsheng, directeur général du département de l'image de marque de Sinopec Group; la professeure Naglaa Raafat, doyenne de la faculté des arts de l'Université du Caire; et plus de 260 professeurs et étudiants de l'Université du Caire ont participé à la cérémonie de lancement.

Lu Chunsheng a souligné que les livres immortalisent, diffusent et enrichissent la culture, tandis que la culture définit, soutient et propulse le développement de la civilisation. « Sans rencontres culturelles et compréhension mutuelle, il ne peut y avoir d'apprentissage mutuel entre les civilisations. Le partage de livres est un canal essentiel pour les échanges culturels, jetant des bases solides pour le dialogue civilisationnel », a-t-il déclaré.

Cet événement représente une étape concrète dans la promotion des échanges entre les civilisations de la Chine et de l'Égypte, le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux nations et la contribution à un avenir commun pour l'humanité.

Yu Yongsheng a déclaré que, en tant que chef de file mondial de l'énergie et des produits chimiques, Sinopec s'acquitte activement de ses responsabilités sociales en s'engageant profondément dans la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, la culture et le développement communautaire pour soutenir le progrès social et améliorer la qualité de vie dans les pays hôtes. En 2019, Sinopec a lancé le projet « Silk Road Book House - China Bookshelf » dans huit pays, fournissant un total de plus de 12 000 livres en chinois et en langue étrangère. « Nous sommes impatients de profiter de cet événement pour élargir davantage la collaboration entre les universités et les entreprises avec l'Université du Caire », a-t-il ajouté.

La professeure Naglaa Raafat a décrit l'initiative comme un partenariat sage et important. « Sinopec a non seulement fourni des livres, mais a également créé une plateforme d'échange culturel pour la faculté des arts », a-t-elle déclaré. Notant la coopération et l'amitié de longue date entre la faculté et les partenaires chinois, qui englobent de nombreux projets liés à la Chine, elle a exprimé l'espoir que cet événement serve de point de départ à une collaboration plus vaste dans d'autres domaines, soulignant les liens indissociables entre les échanges économiques, éducatifs et culturels.

