BEIJING, 2 décembre 2025 /CNW/ - Le Comité international de normalisation géothermique (« IGSC », de l'anglais « International Geothermal Standard Committee ») a été créé officiellement le 26 novembre à Beijing, son Secrétariat permanent étant hébergé par la China Petroleum and Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec »), ce qui constitue une étape historique dans la normalisation géothermique mondiale.

Lancement du Comité international de normalisation géothermique à Beijing et hébergement de son Secrétariat permanent chez Sinopec (PRNewsfoto/SINOPEC)

Lancé par l'International Geothermal Association (IGA), l'IGSC réunit 30 experts de premier plan de 15 pays en tant que membres du comité. Le comité dirigera l'élaboration et la promotion de normes géothermiques internationales unifiées, accélérera le déploiement de technologies et assurera la croissance saine et durable de la chaîne mondiale de l'industrie géothermique.

« Alors que le monde subit une profonde transition énergétique, l'énergie géothermique - abondante, stable, propre et à faibles émissions de carbone - devient une pierre angulaire stratégique du futur bouquet énergétique. « Des normes unifiées et mutuellement reconnues sont le fondement pour réduire les obstacles à la coopération internationale, accélérer le transfert de technologies et assurer une chaîne d'approvisionnement géothermique mondiale résiliente », a déclaré Niu Shuanwen, vice-président principal de Sinopec. « Sinopec ne ménagera aucun effort pour soutenir l'IGSC et traduire le consensus mondial en normes exploitables qui ont un impact réel. »

Au cours de l'assemblée, les membres ont adopté à l'unanimité les procédures d'élaboration normalisées de l'IGSC et le programme de travail 2025-2027. À l'avenir, le comité fera systématiquement progresser un système standard géothermique complet couvrant l'ensemble de la chaîne industrielle, y compris l'exploration et l'évaluation des ressources, l'ingénierie des réservoirs, le forage et l'achèvement, le chauffage centralisé, la production d'électricité et les systèmes géothermiques à faible profondeur. en mettant l'accent sur les processus, les méthodes, les équipements et les matériaux.

« Comme l'énergie géothermique joue un rôle de plus en plus essentiel dans le paysage énergétique mondial, l'industrie connaît une dynamique de croissance sans précédent. « L'établissement de l'IGSC transforme un consensus de longue date de l'industrie en mesures urgentes », a fait remarquer M. Bjarni Pálsson, président de l'International Geothermal Association. « En mettant en commun l'expertise mondiale de manière ouverte et inclusive, nous fournirons des normes et des lignes directrices internationales faisant autorité, en jetant des bases solides pour un développement géothermique efficace à grande échelle et en contribuant de façon significative aux objectifs climatiques mondiaux. »

Sinopec, le plus grand promoteur et exploitant chinois d'énergie géothermique de moyenne profondeur et profonde, fournit actuellement du chauffage géothermique pour 126 millions de mètres carrés de surface de bâtiment, remplaçant l'équivalent de près de 6,2 millions de tonnes d'émissions de CO₂ par an. Sinopec a rédigé plus de 50 % des normes géothermiques nationales de la Chine et a dirigé la première norme internationale de l'IGA. Son projet historique de chauffage géothermique « ville sans fumée » dans le comté de Xiongxian, dans la province du Hebei, a été inclus dans le catalogue de promotion mondiale de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834978/International_Geothermal_Standard_Committee_Launched_Beijing_Permanent_Secretariat_Sinopec.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]