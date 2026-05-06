BEIJING, 6 mai 2026 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (« Sinopec », HKG : 0386) a dévoilé l'agent d'IA industriel Fenghuo, le premier expert numérique du secteur pétrochimique capable de participer activement aux opérations de production.

L'agent d'IA Fenghuo peut analyser les données de production, interagir avec les logiciels industriels et générer des résultats de recherche scientifique et d'ingénierie, fonctionnant essentiellement comme un « collègue numérique » pour les employés de la pétrochimie. Cette innovation marque la première fois que l'IA atteint une capacité opérationnelle indépendante dans le secteur pétrochimique, une étape clé dans les efforts de Sinopec pour faire passer l'IA d'un outil d'usage général à un moteur central de la productivité industrielle, insufflant un nouvel élan technologique dans le développement de haute qualité de l'ensemble de la chaîne industrielle.

Construit sur le grand modèle « Great Wall » de Sinopec, l'agent intelligent Fenghuo réalise trois percées majeures :

Acquisition de connaissances approfondies du domaine : intégrer plus d'un milliard de connaissances et d'expériences d'experts, l'équivalent de transporter une bibliothèque pétrochimique complète avec chaque tâche tout en étant capable d'apprentissage continu et d'itération autonome.

: intégrer plus d'un milliard de connaissances et d'expériences d'experts, l'équivalent de transporter une bibliothèque pétrochimique complète avec chaque tâche tout en étant capable d'apprentissage continu et d'itération autonome. Utilisation précise de chaînes d'outils spécialisées et des données d'entreprise : exploite des systèmes de simulation industrielle, de modélisation des procédés et d'autres systèmes afin de réaliser des calculs d'ingénierie.

: exploite des systèmes de simulation industrielle, de modélisation des procédés et d'autres systèmes afin de réaliser des calculs d'ingénierie. Exécution stable de tâches complexes sur de longues périodes : décomposer de façon autonome les processus industriels en plusieurs étapes et maintenir une performance fiable pendant les opérations continues qui durent plusieurs heures.

Le premier déploiement de l'agent d'IA Fenghuo couvre quatre rôles : Fenghuo Scientifique, Fenghuo Ingénieur, Fenghuo Programmeur et Fenghuo Assistant. Les versions Scientifique et Ingénieur jouent des rôles fondamentaux en matière de productivité en analysant de façon autonome les tâches et en tirant parti de logiciels industriels pour effectuer des travaux spécialisés, comme l'analyse dynamique du développement des champs pétrolifères et l'optimisation des procédés de raffinage. Pendant ce temps, l'assistant Fenghuo aide les employés à organiser les données, à rédiger des rapports et à accomplir d'autres tâches routinières, ce qui améliore l'efficacité quotidienne au bureau.

Au cours des dernières années, Sinopec a constamment fait progresser la vision d'un « Sinopec numérique et intelligent ». À l'avenir, la société utilisera l'agent d'IA industriel Fenghuo comme tremplin pour promouvoir davantage l'application intégrée et l'évolution itérative de l'intelligence artificielle dans toute la chaîne de l'industrie pétrochimique, injectant continuellement de nouvelles informations numériques dans le développement de haute qualité du secteur énergétique et chimique chinois.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.sinopec.com/listco/en/.

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SOURCE SINOPEC

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