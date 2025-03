Le lancement de la nouvelle marque fait suite à l'acquisition, en 2024, de ce fournisseur dentaire canadien par Medline

TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - Medline Canada, une société chef de file dans la fabrication et la distribution de fournitures et d'équipement de soins de santé, a annoncé aujourd'hui que Sinclair Dental, le fournisseur de fournitures, d'équipement et de services dentaires complets qu'elle a acquis au début de 2024, a été renommée Medline Sinclair.

Ces derniers mois, Medline Canada a concentré ses efforts d'intégration sur des améliorations permettant aux clients canadiens du secteur dentaire de bénéficier de l'expertise et de l'excellence du service de Medline Sinclair, ainsi que de l'envergure mondiale, de la chaîne d'approvisionnement et des produits de qualité de Medline.

With this brand evolution, Medline affirms its goal of being Canada's most trusted dental supplier.:Avec cette évolution de la marque, Medline affirme son objectif d'être le fournisseur dentaire le plus fiable au Canada. Post this

Avec cette évolution de la marque, Medline affirme son objectif d'être le fournisseur dentaire le plus fiable au Canada, tout en continuant à renforcer sa position de partenaire de premier plan dans le domaine des fournitures pour l'ensemble du continuum des soins de santé.

« Le renouveau de la marque représente plus qu'un changement visuel, il signifie un alignement plus profond avec les valeurs et l'objectif CARES de Medline - Ensemble au cœur des soinsMC, et témoigne de notre engagement continu envers nos clients », a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada, Corporation. « Medline Sinclair s'inscrit dans l'histoire entrepreneuriale de Sinclair et incarne notre avenir prometteur en tant que force réunie, offrant des produits de qualité, de l'innovation, une chaîne d'approvisionnement solide et un service client d'excellence pour soutenir le marché dentaire. »

La nouvelle identité de marque comprend un logo actualisé et des éléments visuels qui symbolisent les qualités que les clients peuvent attendre de Medline Sinclair - force, expérience, fiabilité, intégrité et qualité - et réaffirme l'engagement de l'entreprise à fournir un service, des solutions et des innovations inégalés, adaptés aux besoins spécifiques des professionnels dentaires canadiens.

Medline Sinclair renforce le positionnement de Medline Canada en tant que distributeur de fournitures médicales à la croissance la plus rapide du pays pour les soins primaires, les soins de longue durée, les soins aigus, les soins dentaires et les soins à domicile.

Pour plus d'information sur Medline Sinclair, visitez www.SinclairDental.com

Medline Canada, Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Son expertise en matière de solutions pour l'ensemble de ces secteurs, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, lui permet de travailler en partenariat avec ses clients afin d'améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts en plus de leur offrir un accès rapide à des produits

de qualité. Medline Canada met en application ses valeurs CARES tous les jours, dans tout ce qu'elle entreprend. Medline est profondément engagée envers la santé et le bien-être de ses clients, ses employés, ses partenaires et les communautés où ils vivent. Comptant plus de 1 200 employés et plus de 1,2 million de pieds carrés d'espace d'entreposage, Medline est un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. - Ensemble au cœur des soinsMC. Pour en savoir plus, visitez www.medline.ca

SOURCE Medline Canada, Corporation

Contact : John Quinn, Medline Canada, Corporation, [email protected]