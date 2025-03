Le design novateur intègre les idées de cliniciens canadiens.

TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, un chef de file dans la fabrication et la distribution de fournitures et d'équipement de soins de santé, a lancé aujourd'hui les culottes extensibles à port prolongé Fitright®, qui s'ajoutent à son système de solutions pour soins de continence. Le design novateur offre plusieurs caractéristiques uniques procurant respirabilité et confort, ainsi qu'une protection nocturne prolongée, fournissant une dignité accrue à ses utilisateurs et des efficacités cliniques, financières et opérationnelles aux établissements de soins de santé.

La conception innovante du dossier inclut des idées de cliniciens canadiens. (Groupe CNW/Medline Canada, Corporation)

Dans le cadre du processus de développement de ce nouveau produit, les contributions de cliniciens professionnels canadiens ont été prises en compte dans la conception du produit et l'examen du prototype. Avec sa coupe traditionnelle et ses ouvertures de jambe standard, les culottes extensibles à port prolongé Fitright® offrent plusieurs caractéristiques qui sont uniques dans l'industrie :

Extensibilité EasyFlex ™ : offre une application aisée et une tenue sûre

offre une application aisée et une tenue sûre Barrières antifuites Leak-Stop ™ : offrent des barrières souples et surélevées pour assurer un plus important niveau de confinement

offrent des barrières souples et surélevées pour assurer un plus important niveau de confinement Attaches doubles : permettent aux culottes de mieux s'adapter aux différentes silhouettes; les attaches peuvent être réajustées à multiples reprises

permettent aux culottes de mieux s'adapter aux différentes silhouettes; les attaches peuvent être réajustées à multiples reprises Code de couleur : facilite l'identification par le personnel de la bonne culotte et de la bonne taille

: facilite l'identification par le personnel de la bonne culotte et de la bonne taille Moins de tailles : permet de consolider les codes de produits et de simplifier la détermination de la taille requise

: permet de consolider les codes de produits et de simplifier la détermination de la taille requise Protection contre les odeurs : offre une protection discrète

« En vue d'offrir les meilleurs soins aux personnes aux prises avec l'incontinence, les cliniciens ont aujourd'hui accès aux produits et aux ressources les plus efficaces qui soient », affirme Ben Dodington, chef de groupe de produits chez Medline Canada, Corporation. « Les produits de soins de continence aux innovations technologiques, qui ont été développés en s'appuyant sur des expériences cliniques réelles, permettent aux gens touchés par l'incontinence de vivre avec dignité et confort. »

Pour soutenir la mise en œuvre et l'utilisation des produits en milieux de soins de santé, l'équipe de soins spécialisés FitRight® de Medline Canada offre des ressources, une formation et des conseils adaptés aux hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée.

Cliquez sur le lien pour obtenir de plus amples renseignements sur le système Fitright® de solutions pour soins de continence.

Medline Canada, Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité. En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Comptant 1 200 employés, y compris ceux de Medline Sinclair (Dentaire), et plus de 1,2 million de pieds carrés d'espace d'entreposage combiné, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins des Canadiens en matière de soins de santé d'un océan à l'autre -- Ensemble au cœur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le www.medline.ca.

SOURCE Medline Canada, Corporation

Personne-ressource : John Quinn, directeur des communications, [email protected]