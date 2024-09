TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, un chef de file dans la fabrication et la distribution de fournitures et d'équipement de soins de santé, s'est engagée à parrainer pendant trois ans l'événement annuel Road Hockey to Conquer Cancer® au profit de l'hôpital Princess Margaret, qui est alimenté par Longo's.

En 2023, le tournoi Road Hockey to Conquer Cancer a recueilli 3,15 millions de dollars pour la recherche vitale sur le cancer. Depuis sa création, l’événement a permis d’amasser plus de 33 millions de dollars à l’appui de 1 600 chercheurs et scientifiques. (Groupe CNW/Medline Canada, Corporation)

En tant que partenaire officiel de fournitures médicales et du bien-être, Medline Canada appuiera le fonctionnement de la tente du bien-être lors de l'événement caritatif qui aura lieu cette année le samedi 28 septembre à Vaughn, en Ontario. En plus de son parrainage commercial, Medline mettra sur pied une équipe qui participera à l'événement afin de recueillir des fonds essentiels pour appuyer la découverte de nouveaux traitements contre le cancer, l'amélioration des résultats pour les patients et, finalement, la découverte d'un remède.

« Comme entreprise et comme employés, nous sommes dévoués à notre objectif d'Ensemble au cœur des soins, a déclaré Roger Bourbonnais, vice-président du marché hospitalier. En plus d'être un partenaire de confiance en matière de fournitures médicales pour l'ensemble du continuum des soins de santé, nous soutenons et préconisons de meilleurs résultats en matière de soins. L'équipe de Medline Canada est fière de participer à cet événement important en vue de sensibiliser la population et de recueillir des fonds qui aideront à trouver un remède contre le cancer -- une fois pour toutes. »

Pour faire un don au tournoi Road Hockey to Conquer Cancer, visitez le site https://roadhockeytoconquercancer.ca.

Medline Canada, Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec 1 200 employés, y compris ceux de Sinclair Dentaire, et plus de 2 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage combiné, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins des Canadiens en matière de soins de santé d'un océan à l'autre -- Ensemble au cœur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le www.medline.ca.

La Fondation du cancer Princess Margaret

La Fondation du cancer Princess Margaret est le plus grand et le plus important organisme de bienfaisance canadien dans le domaine du cancer. Elle se consacre à la collecte de fonds pour le Centre de cancer Princess Margaret, l'un des cinq plus grands centres de recherche sur le cancer au monde, connu pour ses réalisations scientifiques révolutionnaires et pour les traitements et les soins exceptionnels qu'il prodigue à ses patients. Par l'entremise de notre travail philanthropique, de nos événements, de notre Loterie maison première au monde et de nos initiatives de commercialisation, nous rendons possible le financement essentiel requis pour accélérer la recherche sur le cancer, l'éducation et les soins cliniques, et ce, au profit des patients du Centre de cancer Princess Margaret, ainsi que de ceux partout au Canada et dans le monde entier. www.thepmcf.ca

Personne-ressource: John Quinn, Medline Canada, Corporation, [email protected]