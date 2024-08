TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, un chef de file dans la fabrication et la distribution de fournitures et d'équipement de soins de santé, a annoncé aujourd'hui que Scott MacNair a été nommé vice-président, Solutions de soins de santé. Il travaillera à l'appui des clients du secteur hospitalier touchés par les défis auxquels sont confrontés les hôpitaux, tels que les retards chirurgicaux continus, la pénurie de ressources, la fatigue du personnel, la hausse des coûts des soins de santé, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la nécessité d'adopter des pratiques durables.

M. MacNair s'est joint à l'équipe de Medline après avoir été vice-président directeur des opérations commerciales à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de la Colombie-Britannique, où il a été embauché au plus fort de la pandémie de COVID-19. Il y a mis en place, en collaboration avec des partenaires du système de santé, une chaîne d'approvisionnement efficace qui a permis de maintenir le flux d'équipement de protection individuelle (ÉPI) et de fournitures médicales destinés aux travailleurs de la santé de la Colombie-Britannique.

Plus récemment, il a travaillé à la modernisation de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé provinciale en redéfinissant le modèle de gouvernance avec les autorités sanitaires régionales. Avant de se joindre à la PHSA, Scott était président de Stryker Canada, un important fournisseur de technologies de soins de santé.

« Grâce à son sens aigu des affaires stratégiques, à sa vaste expérience du domaine des soins de santé et à ses relations avec les dirigeants de ce secteur, je suis certain qu'il saura contribuer de façon importante au soutien de nos clients en naviguant la dynamique toujours changeante du secteur hospitalier canadien », a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada, Corporation.

Medline Canada, Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec 1 200 employés, y compris ceux de Sinclair Dentaire, et plus de 2 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage combiné, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins des Canadiens en matière de soins de santé d'un océan à l'autre -- Ensemble au cœur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le www.medline.ca.

