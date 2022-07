Mme Crawford apporte une expérience diversifiée en matière de leadership et de soins de santé

TORONTO, le 26 juill. 2022 /CNW/ - Le Conseil de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) a nommé Silvie Crawford (IA, BHScN, LLM - Droit de la santé) en qualité de présidente et directrice générale, à compter du mercredi 7 septembre 2022. Un comité de sélection du Conseil a réalisé une étude approfondie et rigoureuse pour trouver une nouvelle présidente et directrice générale.

« L'OIIO est un partenaire très sollicité du système de santé, qui contribue à façonner l'avenir des soins infirmiers en Ontario. Mme Crawford est une dirigeante dynamique, animée d'un esprit de collaboration, qui apporte à ce poste la bonne combinaison d'expérience et de leadership, ainsi qu'une connaissance approfondie de la réglementation du système de santé », a déclaré la présidente du Conseil, Naomi Thick. « Le Conseil remercie sincèrement Carol Timmings, responsable de la qualité en chef de l'OIIO, pour son leadership et sa volonté d'agir en qualité de présidente et directrice générale par intérim pendant le processus de sélection. » Mme Timmings continuera d'assumer le rôle de responsable de la qualité en chef.

Mme Crawford se joint à l'OIIO à un moment où les attentes du public sont de plus en plus grandes et où les infirmières et le système de soins de santé sont soumis à des pressions accrues.

« Je suis honorée de me joindre à l'OIIO », a déclaré Mme Crawford, la nouvelle présidente et directrice générale. « Les infirmières et infirmiers jouent un rôle essentiel en prenant soin des gens et en favorisant des communautés saines, et j'ai hâte d'apporter mon style de leadership actif à la réglementation de la profession infirmière en Ontario. La période que nous traversons est turbulente pour la profession infirmière et l'OIIO est particulièrement bien placé pour contribuer activement au système de soins de santé de l'Ontario. »

L'OIIO protège la population en faisant la promotion d'un exercice infirmier sécuritaire et collabore activement avec d'autres intervenants à l'élaboration de solutions systémiques communes. Apprenez-en plus sur l'OIIO.

À propos de Silvie Crawford

Mme Crawford a occupé des postes de direction dans des centres universitaires des sciences de la santé, complexes et répartis sur différents sites, ainsi que dans le secteur à but non lucratif, où elle a soutenu des organisations communautaires. En tant que participante active à de nombreuses initiatives régionales et provinciales, elle a contribué à l'établissement de partenariats solides qui ont eu un impact positif sur les politiques et répondent aux besoins changeants du public, des communautés et du personnel. Mme Crawford continue d'être active au sein de conseils d'administration communautaires et soutient des organisations par l'enseignement, l'encadrement et le mentorat dans les domaines de la qualité, de l'exercice, du leadership et de la gouvernance. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle en soins infirmiers et d'une maîtrise en droit spécialisée dans le droit de la santé.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Renseignements: Personne-ressource : Kristi Green, Chef d'équipe, Communications, 416 963 7590, [email protected]