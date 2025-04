Aller de l'avant avec la mobilité de la main-d'œuvre

TORONTO, le 21 avril 2025 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) accueille favorablement le nouveau projet de loi du gouvernement de l'Ontario visant à promouvoir la mobilité de la main-d'œuvre au Canada, afin que nous puissions continuer à permettre à un plus grand nombre d'infirmières et infirmiers de fournir des soins sécuritaires.

Le 16 avril, le gouvernement a présenté la Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en favorisant le libre-échange au Canada, qui simplifiera la reconnaissance des professionnels inscrits, comme les infirmières et les infirmiers, entre les provinces.

L'annonce du gouvernement comprenait l'élargissement de la législation actuelle « de plein droit » pour permettre aux infirmières et infirmiers inscrits dans d'autres provinces et territoires, ou encore aux États-Unis, de devenir automatiquement inscrits.

« L'OIIO est prêt à aller de l'avant avec des mesures qui s'harmonisent avec la nouvelle loi pour soutenir le système de santé », a déclaré Silvie Crawford, IA, registrateure/directrice générale et PDG. « Cette mesure permettra aux infirmières et infirmiers de commencer à exercer leur profession en Ontario pendant le processus d'inscription. »

Initiatives nationales pour renforcer les soins de santé

En tant que plus grand organisme de réglementation de la santé au pays, l'OIIO a été proactif en dirigeant un certain nombre d'initiatives visant à soutenir les infirmières et infirmiers et à renforcer l'ensemble du système de soins de santé au Canada.

L'initiative de permis d'exercice interjuridictionnel des infirmières et des infirmiers de l'OIIO aide les infirmières et infirmiers à maintenir leur inscription dans plusieurs provinces ou territoires canadiens. Elle réduit le chevauchement des exigences réglementaires et favorise la capacité des infirmières et infirmiers à exercer et à soutenir les systèmes de soins de santé partout au pays.

De plus, notre collaboration avec d'autres organismes de réglementation a permis d'améliorer la sécurité publique grâce à un nouveau système national pour vérifier si une infirmière ou un infirmier sont inscrits dans une autre juridiction ou si des restrictions sont imposées à leur exercice. Appelée Nursys, cette base de données électronique rend les processus de vérification plus efficaces, au profit des Canadiens, des infirmières et infirmiers et de notre système de santé.

« Nous nous engageons à collaborer avec d'autres organismes canadiens de réglementation de la profession d'infirmière ou d'infirmier pour améliorer la mobilité de la main-d'œuvre et simplifier l'inscription partout au Canada. En tant que partie du système de santé, nous continuons de travailler avec le gouvernement et d'autres partenaires de la santé sur des initiatives visant à soutenir le système de soins de santé en Ontario », a déclaré Mme Crawford.

L'OIIO poursuit ses efforts pour inscrire plus d'infirmières et d'infirmiers qui possèdent les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour exercer en toute sécurité. Depuis des années, l'OIIO se concentre sur la modernisation de ses processus d'inscription. Plus récemment, à compter du 1er avril 2025, nous acceptons la formation d'infirmière ou d'infirmier reconnue ou approuvée dans n'importe quelle juridiction, si elle a été conçue pour préparer la candidate ou le candidat à la catégorie à laquelle il postule et si elle correspond aux diplômes requis.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario :

L'Ordre des infirmières et infirmiers de l' Ontario (OIIO) a pour mission de protéger le public en faisant la promotion d'un exercice infirmier sécuritaire. Nous établissons les exigences pour devenir infirmière ou infirmier en Ontario ; informer les infirmières et infirmiers de leurs responsabilités et expliquer ce que vous pouvez attendre des infirmières et infirmiers; répondre aux préoccupations concernant la conduite, la compétence et la santé des infirmières et infirmiers; et veiller à ce que les infirmières et infirmiers s'engagent dans l'amélioration continue de la qualité tout au long de leur carrière.

, réglementant environ 200 000 infirmières et infirmiers en . L'OIIO est la source officielle de données à l'échelle de la province sur l'inscription, la candidature et l'emploi des infirmières et infirmiers en Ontario . Visitez notre tableau de bord libre-service des données sur les soins infirmiers, lisez nos derniers rapports et consultez nos statistiques sur les personnes inscrites et les statistiques sur les candidates et candidats.

