TORONTO, le 27 juin 2025 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) est au courant des récentes accusations de fraude portées par le Service de police de Hamilton contre un infirmier autorisé (IA). Nous voulons assurer le public que nous prenons ces allégations très au sérieux.

Jerick David, IA, est accusé de ce qui suit : fraude de moins de 5 000 $, et de possession de biens obtenus par un acte criminel de moins de 5 000$.

L'OIIO s'engage à respecter les normes d'exercice les plus élevées et à veiller à ce que les professionnels de la santé que nous réglementons respectent les normes éthiques et professionnelles.

La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées détermine la façon dont les professionnels de la santé sont réglementés en Ontario. En vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers, l'OIIO réglemente l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier afin de protéger l'intérêt public. Cette législation crée un devoir de confidentialité pour l'OIIO et nos procédures nous permettent d'atteindre cet objectif, tout en maintenant l'objectivité et en restant équitable envers toutes les sources et tous les témoins.

Pour obtenir tous les renseignements accessibles au public sur un infirmier ou une infirmière, consultez notre registre public, Find a Nurse.

