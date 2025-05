TORONTO, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - En tant qu'organisme de réglementation des quelque 200 000 infirmières et infirmiers de la province, l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) reconnaît la diversité extraordinaire que les infirmières et infirmiers apportent à leur travail. C'est pourquoi nous remercions les infirmières et infirmiers en cette Semaine des soins infirmiers en lançant une campagne qui montre les différentes façons dont les infirmières et infirmiers transforment la santé des patients.

L'OIIO est fier de célébrer la Semaine des soins infirmiers, qui se déroulera du lundi 12 mai au dimanche 18 mai 2025. Cet événement annuel reconnaît et célèbre les contributions inestimables des infirmières et infirmiers tout en promouvant la visibilité et la confiance au sein de la profession.

« Infirmières et infirmiers, nous vous remercions d'être de véritables leaders qui font preuve d'un engagement sans faille, qui défendent les changements positifs et qui consacrent leur vie au service des patients », a déclaré Silvie Crawford, IA, Registrateure/Directrice générale et PDG de l'OIIO. « Votre travail est important. Vous enrichissez la vie des patients en leur offrant des soins basés sur votre expérience unique. Vos soins et votre compassion transforment la vie des patients. »

Cette année, la campagne de la Semaine des soins infirmiers de l'OIIO célèbre la diversité extraordinaire au sein de la profession infirmière sous le thème central « Voici les soins infirmiers ». À travers une série de vidéos, l'OIIO rend hommage à la riche mosaïque d'expériences vécues, d'approches variées et de parcours significatifs qui enrichissent la profession infirmière et soutiennent les soins sécuritaires aux patients.

Tout au long de la Semaine des soins infirmiers, nous partagerons des témoignages authentiques et des messages sincères d'infirmières et d'infirmiers ainsi que de leurs patients et employeurs. Notre campagne met en lumière les connaissances, les expériences et les compétences variées que les infirmières et infirmiers apportent à leur profession, leurs divers milieux de travail et les différents patients dont elles et ils s'occupent.

Que ce soit en soins actifs, en soins communautaires, en milieu scolaire, en soins palliatifs ou dans bien d'autres milieux, les infirmières et infirmiers contribuent de façon inestimable à façonner les soins de santé, à stimuler l'innovation et à promouvoir des soins centrés sur le patient. Des communautés rurales aux centres urbains en passant par les régions nordiques, les infirmières et infirmiers sont au cœur des soins de santé, apportant diversité et expertise à tous les aspects de leur exercice.

« Les infirmières et infirmiers apportent une riche expérience et des forces uniques à notre profession », a déclaré Nitha Reno, gestionnaire, Pratique interprofessionnelle et innovation, Division des soins de longue durée et des services aux aînés, Municipalité régionale de Durham. « Nous relevons chaque jour des défis complexes, et pourtant, c'est l'engagement indéfectible des infirmières et infirmiers qui apporte réconfort, dignité et espoir à ceux que nous servons », a déclaré Mme Reno.

« La diversité dans les soins infirmiers, c'est la multitude de façons dont nous prodiguons des soins à travers nos identités, nos valeurs et notre exercice », a déclaré Leonor De Biasio, IA, au Collège Humber et à VHA Home HealthCare à Toronto. « Les soins dépassent largement les murs de l'hôpital. Les infirmières et infirmiers font partie intégrante de la vie des familles et des résidents des foyers de soins. »

En partageant des témoignages personnels, l'OIIO souligne l'incidence transformatrice des infirmières et infirmiers sur les personnes et les communautés qu'elles et ils servent. « Ce que j'aime le plus de mon travail, c'est d'avoir un effet positif sur la vie de mes clients et de défendre leurs intérêts afin qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles », a déclaré Samantha McAran, IAA, chez The Care Company Home Care Services, à Toronto.

Les infirmières et infirmiers inspirent par leur dévouement, font preuve de compassion et enrichissent les soins de santé grâce à leur vision unique du monde et à leur expérience. « Les infirmières et infirmiers peuvent améliorer toute situation difficile en réconfortant les clients. Pour ce faire, nous pouvons notamment intégrer la culture et les croyances du client dans les soins prodigués, dans la mesure du possible », explique Mme McAran.

« Alors que nous célébrons la Semaine des soins infirmiers, je suis grandement honorée de reconnaître la diversité extraordinaire et le dévouement sans faille des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Leurs perspectives uniques, leur compassion et leur esprit d'innovation continuent de transformer les soins de santé et d'inspirer les collectivités », a déclaré Mme Crawford. « Cette semaine, et chaque semaine, exprimons notre profonde gratitude envers les infirmières et infirmiers pour leur contribution extraordinaire à l'édification d'un avenir plus sain pour tous. »

Nous invitons tout le monde à reconnaître le travail incroyable des infirmières et infirmiers lors de la Semaine des soins infirmiers 2025. Ensemble, nous pouvons honorer la profonde incidence des infirmières et infirmiers sur l'élaboration des soins de santé et l'enrichissement des vies grâce à leur compassion et à leur dévouement.

Joignez-vous à nous pour leur rendre hommage! Visitez le site https://www.cno.org/semainenationaledessoinsinfirmiers?l=fr-ca et suivez l'OIIO sur Facebook, LinkedIn, YouTube et Instagram pour découvrir nos témoignages!

L'Ordre des infirmières et infirmiers de l' Ontario (OIIO) a pour mission de protéger le public en faisant la promotion d'un exercice infirmier sécuritaire. Nous établissons les conditions requises pour devenir infirmière ou infirmier en Ontario , nous informons les infirmières et infirmiers de leurs responsabilités et nous leur expliquons ce que l'on attend d'elles et d'eux. Nous répondons aux préoccupations concernant la conduite, la compétence et la santé des infirmières et infirmiers. Nous veillons également à ce que les infirmières et infirmiers s'engagent dans un processus d'amélioration continue de la qualité tout au long de leur carrière.

, réglementant environ 200 000 infirmières et infirmiers en . L'OIIO est la source officielle de données à l'échelle de la province sur l'inscription, la candidature et l'emploi des infirmières et infirmiers en Ontario . Consultez notre Nursing Data Dashboard (tableau de bord des données sur les soins infirmiers, disponible en anglais seulement) en libre-service, lisez nos derniers rapports (disponible en anglais seulement) et consultez nos statistiques sur les personnes inscrites et les statistiques sur les candidates ou candidats (disponible en anglais seulement).

