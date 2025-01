Une programmation à ne pas manquer au MAC !

MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) commence l'année en force avec plusieurs expositions et événements pour tous ses publics. Dans les mois à venir, que ce soit dans son espace temporaire Place Ville Marie ou ailleurs à Montréal, le MAC fera vivre l'art contemporain à travers des œuvres fortes, des expériences audacieuses et des échanges exclusifs. Soyez au rendez-vous !

Julie Doucet, Suicide total. Paris : L’Association, 2023, extrait de l’imprimé © Julie Doucet & L’Association. (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal) Shannon Bool, Omei Buttresses, 2022. Tapisserie avec broderie. (Groupe CNW/Musée d'art contemporain de Montréal)

Du 7 février 2025 au printemps 2026

MURALE MONDES GRAPHIQUES

Après 60 œuvres, 60 dons, une nouvelle murale prendra place sur la palissade du chantier du Musée à la Place des Arts le long de la rue Jeanne-Mance. Mondes graphiques, commissariée par Mojeanne Behzadi, conservatrice au MAC, présentera des œuvres à la croisée de la bande dessinée, des récits illustrés, du dessin et de l'art contemporain signées par Shuvinai Ashoona et Padloo Samayualie, Daniel Barrow, Julie Doucet, Cynthia G. Renard, Shawn Kuruneru, Adrian Norvid, Bea Parsons, Rajni Perera, Walter Scott et Connor Willumsen. Plus d'informations ici.

Du 14 février au 29 mars 2025

EXPOSITION TINO SEHGAL

Le MAC et la Galerie de l'UQAM s'unissent pour présenter This situation, de Tino Sehgal, commissariée par Mark Lanctôt, conservateur au MAC. Dans cette œuvre immatérielle, qui fait partie de la collection du Musée depuis 2011, l'artiste plasticien invite à une réflexion critique sur le monde actuel en remettant en question les rapports traditionnels entre le public et la perception de ce que doit être une exposition d'art contemporain. Plus d'informations ici.

Du 6 mars au 10 août 2025

EXPOSITION LES GRATTE-CIELS PAR LA RACINE

Regards sur le modernisme tardif

Commissariée par François LeTourneux, conservateur au MAC, la nouvelle exposition du MAC à Place Ville Marie, Les gratte-ciels par la racine, fera découvrir la longue vie du modernisme tardif en architecture et son influence sur de nombreux éléments urbains montréalais, dont la plus grande « ville souterraine » au monde, à travers des œuvres réalisées au cours des dix dernières années par Shannon Bool, Kapwani Kiwanga, Rachel Rose et Jonathan Schouela, une nouvelle installation filmique de David Hartt ainsi que des œuvres de Lynne Cohen et de François Dallegret produites dans les années 1960 et 1970. Plus d'informations ici.

Du 6 mars au 10 août 2025

MURALE HORIZON

En lien avec l'exposition Les gratte-ciels par la racine, une murale conçue par Lando, artiste de bande dessinée, transformera les murs intérieurs le long du MAC à Place Ville Marie en un récit psychédélique et rétrofuturiste passant d'espaces privés aux espaces publics et de la rue à l'horizon urbain d'une ville imaginaire parsemée de mégastructures rappelant Montréal.

Du 18 mars au 15 avril et du 2 au 4 mai 2025

SESSIONS SÉMINARTS

Ces nouvelles sessions du programme éducatif SéminArts permettra de découvrir l'univers du collectionnement d'art contemporain en compagnie de l'équipe du MAC et de nombreux acteurs du milieu. Au menu, visites de collections exclusives, échanges avec des artistes, galeristes, conservateurs ou collectionneurs et réseautage entre passionnés d'art. Plus d'informations ici.

Les 18 et 25 mars 2025

CONFÉRENCES DE CANDICE HOPKINS ET MEG ONLI

Dans le cadre d'une série d'initiatives et de réflexions qu'elle mène en vue de la réouverture du MAC à la Place des Arts, l'équipe de la conservation organisera deux conférences sur le commissariat d'exposition en art contemporain. Candice Hopkins, directrice et conservatrice en chef du Forge Project (Taghkanic, New York) et Meg Onli, conservatrice Nancy et Fred Poses au Whitney Museum of American Art (New York), partageront leurs perspectives et expériences sur les défis et possibilités de la pratique commissariale actuelle. Une occasion unique d'explorer les dynamiques du monde de l'art et de ses institutions. Plus d'informations ici.

Les 4 et 5 avril 2025

COLLOQUE INTERNATIONAL MAX ET IRIS STERN

Le 17e colloque international Max et Iris Stern portera sur la place qu'occupe le risque dans les musées d'art moderne et contemporain : comment l'accepter, l'éviter, l'embrasser ou le supprimer? Il sera organisé cette année en collaboration avec le Groupe de recherche et de réflexion CIÉCO, dans le cadre des activités du partenariat Des nouveaux usages des collections dans les musées d'art, de la Chaire de recherche UQAM en études et pratiques curatoriales et de l'équipe Art et musée de l'UQO. Détails bientôt ici.

Le 17 mai 2025

NOCTURNES DU 60e

Pour clore en grand l'année de son soixantième anniversaire, le MAC investira la Société des arts technologique (SAT) pour le retour très attendu de ses légendaires Nocturnes dans une formule inédite avec un volet famille en plus l'après-midi. Artistes d'ici, performances, ateliers de création, DJs… Plus de détails suivront très vite sur cette expérience saturnale commissariée par Mojeanne Bezhadi!

À noter aussi

PAR LA FONDATION DU MAC - Le 11 avril 2025

Les Printemps du MAC

Organisée par la Fondation du MAC afin de récolter des fonds pour le Musée, la 17e soirée des Printemps aura lieu à La Nesra, sous le thème Alter Ego. La relève des affaires y soutiendra plus que jamais la relève artistique avec notamment une nouvelle formule d'encan mettant en lumière les œuvres de jeunes artistes mentorés par Yann Pocreau. Plus d'informations ici.

À propos du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC)

Depuis 60 ans, le MAC assure la rencontre entre des artistes québécois et internationaux, leurs œuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée au cœur du Quartier des spectacles faisant l'objet d'une transformation architecturale majeure, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à Place Ville Marie, autre lieu emblématique de la métropole. Pendant la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. Le MAC à Place Ville Marie offre également une vaste gamme de services éducatifs, d'ateliers de création et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

