Signature du Livre d'or de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - RDP-PAT rend hommage à Theo Vecera, fondateur du Centre de leadership jeunesse Don Bosco

MONTRÉAL, le 31 mars 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT) a procédé, hier, à une cérémonie de signature du Livre d'or. Pour cette occasion, les membres du conseil d'arrondissement étaient réunis au chalet du parc Armand-Bombardier afin de rendre hommage à M. Theo Vecera, fondateur du Centre de leadership jeunesse Don Bosco (YLC).

Implication auprès des jeunes de RDP-PAT

Sur la photo, de gauche à droite : Daphney Colin, Lisa Christensen, Theo Vecera, Caroline Bourgeois, Nathalie Pierre-Antoine (Groupe CNW/Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles (Ville de Montréal))

Depuis 1990, monsieur Vecera est activement impliqué dans la communauté de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. À ses débuts, il a œuvré dans les écoles primaires locales en proposant des activités parascolaires et en accompagnant les adolescentes et adolescents du quartier dans le cadre d'activités sportives et d'événements spéciaux.

Il a toujours eu à cœur d'offrir aux jeunes différents types d'activités, de développer leur potentiel de leadership et de les aider à exprimer leurs compétences et leurs talents. Il a collaboré avec les responsables municipaux et gouvernementaux pour construire de nouvelles installations et développer des services pour les jeunes et la communauté.

Fondation du Centre de leadership jeunesse Don Bosco

C'est dans cet esprit qu'il a fondé en 1997 le Centre de leadership jeunesse Don Bosco (Don Bosco youth leadership centre - YLC) et en a été le directeur. À travers ce programme, il a eu la chance d'accueillir plus de 1 000 enfants et adolescent(e)s chaque année grâce à divers programmes, services et camps d'été.

« Grâce à votre dévouement, vous avez su guider et encourager des milliers de jeunes à se dépasser et à croire en eux! Vous pouvez en être extrêmement fier! Votre implication et votre engagement envers la jeunesse de notre arrondissement est exceptionnelle et digne de mention! », a déclaré Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Accompagné par ses proches, monsieur Vecera a signé le Livre d'or de l'arrondissement qui met en lumière l'engagement exceptionnel des personnalités locales qui se démarquent dans leur secteur d'activité par leurs réalisations et leur implication envers l'ensemble de la communauté en plus de perpétuer la mémoire pour les générations futures.

