NANTONG, Chine, 27 août 2025 /CNW/ - Sigenergy a annoncé aujourd'hui le lancement de son centre de fabrication intelligent à Nantong, dans le Jiangsu, en Chine, marquant une étape importante dans l'expansion manufacturière mondiale de l'entreprise. À la suite de l'inauguration des travaux plus tôt cette année, le projet a atteint une autre étape clé vers la production, rapprochant l'installation de sa préparation opérationnelle.

Cérémonie d’inauguration du centre de fabrication intelligente de Sigenergy à Nantong (PRNewsfoto/Sigenergy Technology Co., Ltd.)

En tant que l'une des principales bases de production de Sigenergy, le centre de fabrication intelligent de Nantong joue un rôle central dans la stratégie de mondialisation de l'entreprise. Il prendra en charge la livraison à grande échelle d'onduleurs, de systèmes de stockage d'énergie (PACK) résidentiels et C&I et de passerelles énergétiques. Une fois achevée, l'installation devrait produire plus de 300 000 unités par année, offrant un solide soutien à la fabrication pour répondre à la demande croissante dans le monde.

L'installation s'étend sur environ 7,67 hectares (115 000 m²), avec un investissement d'environ 70 millions de dollars américains. Il comprendra des ateliers de production modernes, un centre de recherche et développement et de conception, des entrepôts, un immeuble à bureaux complet et une infrastructure de soutien. Conçu comme une usine intelligente de nouvelle génération, le centre de Nantong intègre la production, la recherche et le développement, la logistique et les opérations conformément aux pratiques exemplaires mondiales. Il établira des références en matière de fabrication intelligente et numérique, en intégrant un système entièrement numérisé en boucle fermée et un cadre de traçabilité de la qualité tout au long du cycle de vie dans la chaîne d'approvisionnement, la production et la logistique, en veillant à ce que chaque processus soit visible, traçable et contrôlable.

Sigenergy continue de faire progresser l'expansion de la capacité et l'innovation des produits. Son portefeuille comprend le premier système de charge de stockage solaire 5-en-1 au monde (SigenStor), des solutions avancées de stockage solaire C&I et une gamme complète d'onduleurs hybrides résidentiels et de microonduleurs. Cette gamme diversifiée consolide la compétitivité de Sigenergy dans le secteur de l'énergie solaire distribuée et du stockage et a déjà reçu un fort intérêt et des commentaires positifs sur les marchés mondiaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2759359/Topping_Out_Ceremony_Sigenergy_s_Smart_Manufacturing_Hub_Nantong.jpg

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Mark Tong, [email protected]