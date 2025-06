BURGAS, Bulgarie, 3 juin 2025 /CNW/ - Sigenergy a réuni près de 300 professionnels de l'énergie du monde entier à Burgas pour explorer l'avenir du stockage d'énergie commercial et industriel (C&I). Un point saillant de l'événement a été la visite d'un projet historique de 20 MWh à Malko Tarnovo, alimenté par le système modulaire de stockage d'énergie par batterie C&I (BESS) de Sigenergy. Le projet met en lumière l'évolutivité et l'impact réel de la technologie de stockage de prochaine génération.

En partenariat avec Trakia MT Ltd., une entreprise solaire bulgare de premier plan, le système est installé sur un parc solaire et comprend 90 onduleurs hybrides Sigenergy C&I combinés à la solution de stockage modulaire SigenStack.

Tony Xu, fondateur et chef de la direction de Sigenergy, a déclaré : « La mission de Sigenergy est d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie propre grâce à des solutions de stockage novatrices et évolutives. Ce projet illustre comment les systèmes de batteries de pointe peuvent stimuler la croissance des entreprises et la décarbonisation dans l'ensemble des industries. »

Modularité transformant le stockage d'énergie C&I

SigenStack introduit une approche véritablement modulaire du stockage d'énergie C&I, remplaçant les systèmes conteneurisés encombrants par des blocs-batteries empilables de 12 kWh. Grâce à des connecteurs enfichables et à une installation sans outil, le système élimine le câblage complexe, le besoin de grues et de machinerie lourde.

Grâce à cette conception, l'ensemble du système de 20 MWh a été installé en seulement 10 jours et entièrement mis en service en 2 jours. Galina Peycheva-Miteva, propriétaire de Trakia MT Ltd., a fait remarquer : « L'installation était incroyablement fluide, davantage comme l'assemblage de blocs que le déploiement d'infrastructures industrielles. Cette conception modulaire change la donne pour le secteur du stockage d'énergie C&I. »

Sécurité conçue au niveau du bloc

Les solutions BESS C&I de Sigenergy établissent de nouvelles références en matière de sécurité des systèmes. Au cœur de cette innovation se trouve le système SigenStack, conçu avec sécurité à tous les niveaux. Chaque bloc-batterie de 12 kWh est doté de six couches de protection : des capteurs de température, des unités internes d'extinction d'incendie, une isolation aérogel, des soupapes de décompression, des matelas isolants résistants à haute température et des détecteurs de fumée. Cette configuration permet une détection précoce de l'emballement thermique au niveau du groupe et amorce une réponse rapide et localisée en quelques secondes.

En revanche, les systèmes conventionnels de type armoire ne sont généralement pas compartimentés et peuvent prendre plus d'une minute à réagir, ce qui augmente le risque de propagation d'incendie. En isolant les incidents au niveau du module, SigenStack améliore considérablement la fiabilité du système et la sécurité opérationnelle.

Sa plateforme d'onduleur avancée comprend une protection anti-refoulement ultra-rapide de 500 ms et une technologie d'interrupteur de circuit de défaut d'arc à longue distance (AFCI) capable de détecter des défaillances allant jusqu'à 500 mètres.

Pour valider davantage son rendement en matière de sécurité, Sigenergy s'est associée au fournisseur mondial d'assurance Intertek pour publier un livre blanc sur la sécurité C&I. Les résultats confirment la pleine conformité aux normes UL 9540A et IEC 62619, stabilité structurelle soumise à des essais extrêmes, et efficacité opérationnelle soutenue supérieure à 95 %.

La résilience pour un entretien nul

Basé sur une sécurité robuste et une conception modulaire, le BESS C&I de Sigenergy prend en charge un fonctionnement autonome 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec une cote IP66 pour la résistance à la poussière et à l'eau, il offre des performances fiables dans diverses conditions environnementales. Cependant, les systèmes conventionnels de type armoire contiennent souvent des composants plus vulnérables et exigent des inspections mensuelles, des remplacements de pièces semestriels et un entretien annuel complet.

La surveillance en temps réel au moyen d'une plateforme infonuagique offre une visibilité complète de l'état du système, du débit d'énergie et des alarmes, ce qui réduit considérablement le besoin d'inspections sur place. La maintenance est également simplifiée : les blocs-batteries défectueux peuvent être remplacés individuellement en deux heures, sans diagnostic complet du système ou intervention d'un technicien sur site. Cela réduit les temps d'arrêt, simplifie la logistique des pièces de rechange et réduit au minimum les coûts d'exploitation.

La réalisation réussie de ce projet démontre l'excellence de Sigenergy en matière de vitesse d'installation, de sécurité, de fiabilité opérationnelle et de gestion intelligente. À l'avenir, Sigenergy s'engage à étendre son empreinte mondiale et à favoriser l'adoption de solutions énergétiques plus sûres, plus efficaces et plus durables dans le monde entier.

