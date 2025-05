SHANGHAI et LONDRES, 28 mai 2025 /CNW/ - Sigenergy, un innovateur énergétique de premier plan, et Intertek, un important fournisseur d'assurance de la qualité totale pour les industries du monde entier, ont officiellement publié le livre blanc intitulé Comprehensive Safety Protection for C&I Energy Storage Systems, offrant des renseignements approfondis sur les stratégies de sécurité pour les solutions commerciales et industrielles de stockage d'énergie.

Le livre blanc a été présenté lors du salon Intersolar Europe par Samuel Zhang, directeur technique de Sigenergy, et Klaus Herrmann, certificateur mondial chez Intertek. (PRNewsfoto/Sigenergy Technology Co., Ltd.)

Le livre blanc a d'abord été présenté lors d'une cérémonie de lancement conjointe à Intersolar Europe 2025, à laquelle ont participé Samuel Zhang, directeur de la technologie chez Sigenergy, et Klaus Herrmann, certificateur mondial chez Intertek. Le communiqué officiel d'aujourd'hui marque la publication complète de leurs conclusions et réaffirme l'engagement des deux entreprises à faire progresser les normes de sécurité dans l'ensemble de l'industrie du stockage d'énergie.

Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, les systèmes de stockage d'énergie commerciaux et industriels jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Cependant, leur adoption rapide a également mis les préoccupations en matière de sécurité au premier plan, ce qui souligne le besoin urgent de normes plus rigoureuses et de solutions de sécurité complètes. En réponse, Intertek et Sigenergy ont collaboré à la publication d'un livre blanc qui aide à façonner des points de référence à l'échelle de l'industrie pour le déploiement et l'exploitation sécuritaires des systèmes de stockage d'énergie C&I.

Le livre blanc met l'accent sur les principaux défis en matière de sécurité dans le stockage d'énergie C&I, comme l'emballement thermique, l'atténuation des incendies et la complexité des systèmes, et présente des perspectives techniques fondées sur l'évaluation de SigenStack de Sigenergy. Grâce à son architecture modulaire et évolutive, SigenStack sert de modèle pratique sur la façon dont les futurs systèmes de stockage d'énergie peuvent équilibrer la sécurité, la flexibilité et l'efficacité opérationnelle.

Selon le livre blanc, SigenStack a fait l'objet d'une gamme complète d'essais de sécurité de qualité automobile et reconnus à l'échelle internationale, y compris les modèles UL 9540A, IEC 62619 et GB/T 36276. Les résultats des essais présentés dans la publication indiquent que le système a maintenu son intégrité structurale dans des conditions extrêmes et a atteint une efficacité opérationnelle supérieure à 95 %. En partageant ces résultats, le Livre blanc vise à promouvoir les pratiques exemplaires et à favoriser le développement durable à long terme de l'industrie mondiale du stockage d'énergie.

Samuel Zhang, directeur de la technologie chez Sigenergy, a ajouté : « Chez Sigenergy, nous croyons que la sécurité et l'innovation doivent aller de pair. Grâce à notre collaboration avec Intertek, nous sommes fiers de contribuer à l'élaboration de normes de sécurité à intégrité élevée et de contribuer à la transition mondiale vers des systèmes énergétiques plus intelligents et plus durables. »

Klaus Herrmann, certificateur mondial chez Intertek, a déclaré : « La publication de ce livre blanc marque une étape importante dans notre engagement commun à faire progresser la sécurité dans le secteur du stockage d'énergie. En tant que chef de file mondial en matière d'assurance de la qualité, Intertek demeure déterminée à favoriser l'innovation grâce à des essais et à une certification rigoureux, aidant les entreprises à répondre à l'évolution des exigences de sécurité et à prendre de l'expansion en toute confiance sur de nouveaux marchés. »

Téléchargez le livre blanc sur la sécurité ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2697583/7M406885.jpg

