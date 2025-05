MUNICH, le 12 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion du salon Intersolar/ees Europe 2025, Sigenergy, un innovateur de premier plan dans le domaine de l'énergie, présente sa gamme complète de solutions énergétiques basées sur l'IA. L'IA étant désormais le moteur central des logiciels et du matériel, comme en témoigne la nouvelle version de l'application mySigen, la société présente une gamme de produits plus large et plus polyvalente couvrant les scénarios résidentiels, commerciaux et industriels. Cette expansion permet non seulement d'atteindre des niveaux supérieurs d'intelligence, d'automatisation et de contrôle centré sur l'utilisateur, mais marque également une étape importante dans l'accélération de la croissance mondiale de Sigenergy et son engagement en faveur d'un avenir énergétique plus intelligent et plus durable.

Engagement stratégique en faveur de l'IA : façonner l'avenir de l'énergie intelligente

Chez Sigenergy, l'IA est plus qu'une simple fonctionnalité, c'est un pilier stratégique essentiel. En intégrant l'intelligence à chaque niveau de ses solutions énergétiques, Sigenergy va au-delà du matériel traditionnel pour mener la transformation numérique du secteur de l'énergie.

Cet engagement se traduit par le lancement de l'application mySigen 3.0, une mise à niveau majeure de la plateforme de gestion intelligente de l'énergie de Sigenergy. L'une des principales améliorations de l'application mySigen 3.0 réside dans ses services intelligents et sa visualisation optimisés grâce à l'IA. Le nouveau diagramme de flux d'énergie offre aux utilisateurs une vue claire et dynamique de l'interaction entre l'énergie solaire, le stockage, la recharge des véhicules électriques et les charges domestiques, tandis que les capacités d'IA permettent désormais d'effectuer des analyses prédictives et de planifier la consommation d'énergie en fonction de différents scénarios. Du diagnostic intuitif des pannes à la prévision des tendances de consommation et à l'adaptation aux habitudes réelles, l'application offre une expérience de gestion de l'énergie plus intelligente et plus personnalisée.

Une gamme de produits élargie : adaptée à tous les scénarios énergétiques

La gamme de matériel de Sigenergy continue d'évoluer pour répondre aux divers besoins du marché. L'onduleur hybride de deuxième génération, conçu pour les applications domestiques, offre une solution efficace et compacte avec une conception sans ventilateur et une épaisseur de 99 mm. Il présente un rendement de pointe pouvant atteindre 99 % dans les modèles triphasés et offre une puissance de sortie maximale de 200 % en mode hors réseau. Silencieux (moins de 25 dB), cet onduleur allie une fiabilité accrue à une fonction de compatibilité avec les batteries, ce qui permet de passer à un système de stockage d'énergie sans avoir à remplacer le matériel existant. Avec un indice IP66, il fonctionne de manière fiable à des températures extrêmes allant de -30 °C à 60 °C, ce qui garantit une flexibilité à long terme et réduit le coût total de possession.

Afin d'étendre son application à diverses régions et marchés, en particulier dans les scénarios d'arrêt rapide et le segment en pleine croissance des panneaux photovoltaïques pour balcons, Sigenergy présente son micro-onduleur. Le SigenMicro intègre la topologie DAB brevetée, le premier système de gestion de l'énergie intégré du secteur, et un indice IP67. Son architecture WiFi Mesh améliore la couverture de communication de 1 600 %, ce qui permet un dépannage automatique en moins de 150 ms en cas de perte de connexion. Ces innovations permettent une installation rapide, un rendement élevé et une sécurité renforcée, pour une mise en service complète du système en seulement cinq minutes.

Sigenergy a ajouté de nouveaux modèles à sa gamme Energy Gateway, créant ainsi une gamme complète de solutions d'alimentation de secours pour les applications domestiques, commerciales et industrielles. Offrant une capacité évolutive jusqu'à 2 400 kW, une commutation transparente en 0 ms entre les modes réseau et hors réseau, et l'intégration optionnelle d'un générateur diesel, ces passerelles garantissent une énergie fiable et ininterrompue dans un large éventail de scénarios.

Expansion : déploiement mondial des solutions commerciales et industrielles

Les solutions évolutives de Sigenergy accélèrent l'adoption mondiale sur les marchés résidentiels, commerciaux et industriels. L'onduleur commercial et industriel (50-125 kW) et le SigenStack, un système de stockage d'énergie modulaire à haute densité couplé en courant continu, offrent une facilité de déploiement et une évolutivité qui aident les entreprises à optimiser leur consommation d'énergie, à augmenter leur rendement de 2 % et à réduire leurs coûts, tout en renforçant la résilience du réseau. Par ailleurs, le produit phare SigenStor, le premier système énergétique 5 en 1 au monde, intègre de manière transparente des onduleurs photovoltaïques, des batteries, des chargeurs pour véhicules électriques, un système de gestion de l'énergie et un système de conversion de l'électricité dans une unité compacte et tout-en-un.

La récente mise à niveau de la configuration des batteries du SigenStor comprend de nouvelles cellules de 314 Ah avec 10 000 cycles, offrant une densité énergétique plus élevée, une efficacité améliorée et une intégration transparente des cellules nouvelles et existantes pour des mises à niveau faciles. Sur la base de cette cellule, deux nouveaux modules de batterie, BAT 6.0 et BAT 10.0, seront disponibles ce mois-ci.

De plus, le Sigen EVAC de Sigenergy pourra être comercialisé et connecter jusqu'à 100 chargeurs de véhicules électriques, offrant ainsi une plus grande flexibilité et évolutivité pour les infrastructures publiques de recharge de véhicules électriques à grande échelle.

