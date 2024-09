Ressources Autour de Moi est le plus grand outil de navigation du système canadien conçu pour soutenir les jeunes. Chaque service et soutien répertorié dans l'outil fait l'objet d'un processus de révision approfondi par le personnel du service d'information et d'orientation de JJE, qui en vérifie l'efficacité et la validité. Cela garantit l'exactitude et la fiabilité des informations détaillées sur l'éligibilité, l'accès, les coordonnées et les langues disponibles.

Les sujets que les jeunes abordent avec JJE sont plus complexes que jamais et s'intensifient au fil du temps. Les jeunes recherchent également un soutien sans qu'un•e adulte ne navigue pour eux•elles et ont besoin de moyens plus faciles pour trouver de l'aide dans leurs communautés et virtuellement. Avec Ressources Autour de Moi, JJE a créé une navigation plus intuitive, plus accessible et plus favorable, afin que les jeunes puissent trouver plus facilement des programmes et des services fiables qui répondent à leurs besoins.

Ressources Autour de Moi et la base de données des applications vérifiées pour les jeunes ont été conçues conjointement avec des jeunes et des défenseur•e•s de la santé mentale de partout au Canada afin de s'assurer que le processus est convivial, sécuritaire et habilitant, permettant ainsi aux jeunes de trouver les ressources qui répondent le mieux à leurs besoins individuels. Grâce au soutien généreux de la Grocery Foundation, du ministère de la Santé de l'Ontario, d'Inforoute Santé du Canada et d'Objectif avenir RBC, Jeunesse J'écoute continuera de faire évoluer Ressources Autour de Moi, ouvrant la voie en tant que chef de file mondial en matière de services de santé mentale pour les jeunes.

Les personnes au Canada peuvent accéder aux Ressources Autour de Moi, y compris à la base de données des applications canadiennes pour la santé mentale des jeunes, en visitant le site JeunesseJecoute.ca/Ressources-Autour-de-Moi.

FAITS SAILLANTS

La page Ressources Autour de Moi est devenue la troisième destination la plus populaire sur le site Web de Jeunesse, J'écoute, après les pages « Obtiens immédiatement de l'aide » et « Envoie un texto ».

Au cours des cinq dernières années, les utilisateur•rice•s des services de JJE ont accédé à des ressources par le biais de Ressources Autour de Moi près de 700 000 fois.

Ressources Autour de Moi héberge plus de 40 000 références de programmes et de soutiens virtuels et en personne pour les jeunes dans les communautés à travers le Canada .

CITATIONS

« JJE soutient et fournit des services de santé mentale et de bien-être aux jeunes d'un océan à l'autre depuis plus de 35 ans. Nous nous efforçons continuellement de veiller à ce que les jeunes puissent trouver les services dont il•elle•s ont besoin, quels que soient le moment, l'heure et l'endroit où il•elle•s se trouvent. Cela peut être directement auprès de JJE ou auprès d'autres excellents services de santé mentale dans leurs communautés. JJE sait que la navigation peut être un obstacle pour les jeunes et que tous les services n'ont pas le bon niveau de supervision clinique et ces deux problèmes sont résolus par Ressources Autour de Moi, » a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. « Le lancement de Ressources Autour de Moi de JJE et de la base de données d'applications pour les jeunes qui fait autorité permet de combler ces lacunes, en offrant aux jeunes des options accessibles et bien documentées au moment où ils en ont le plus besoin. JJE est fier d'être un chef de file mondial et la première au Canada à offrir des outils novateurs comme celui-ci à cette échelle. »

« Notre équipe mindApps.org est ravie de s'associer à Jeunesse, J'écoute et de soutenir leur adaptation et leur innovation dans l'espace de la santé mentale numérique en matière d'aide aux jeunes pour trouver des applications et prendre des décisions plus éclairées sur leur utilisation, » a déclaré le Dr John Torous, MD, MBI, Digital Mental Health. « Nous avons hâte de voir la base de données avoir un impact positif dans tout le pays. »

CITATIONS À L'APPUI

« Depuis 2018, notre gouvernement a augmenté de plus de 25 % ses investissements dans la santé mentale des enfants et des adolescent•e•s, et nous ne nous arrêtons pas là. Notre gouvernement continue de prendre des mesures pour soutenir de nouveaux services novateurs, comme Ressources Autour de Moi, le premier outil du genre au Canada, afin de connecter encore plus d'enfants, de jeunes et de leurs familles à des services de soutien pratiques en matière de santé mentale, au moment et à l'endroit où il•elle•s en ont besoin, » a déclaré l'honorable Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé

« Ressources Autour de Moi établit une nouvelle référence pour les pays qui cherchent à soutenir les jeunes et à améliorer la façon de naviguer dans les services de santé mentale, » a déclaré Anil Thapliyal, directeur exécutif à eMental Health International Collaborative (eMHIC). « Jeunesse J'écoute redéfinit la façon dont les organismes de bienfaisance peuvent pratiquement adopter l'innovation et la technologie pour trouver de nouvelles solutions et évoluer pour répondre aux besoins changeants des jeunes d'aujourd'hui. »

« En tant qu'allié•e•s engagé•e•s de Jeunesse J'écoute, nous marquons aujourd'hui un autre pas en avant pour nourrir les besoins de tous les jeunes, » a déclaré Shaun McKenna, directeur général de The Grocery Foundation. « Nous avons toujours défendu le bien-être des jeunes et Ressources Autour de Moi leur donne un moyen de demander facilement de l'aide et d'obtenir du soutien pour leurs besoins émotionnels et physiques, où qu'il•elle•s soient et à n'importe quel moment de la journée. »

« Le lancement de Ressources Autour de Moi de JJE est une étape importante pour aider les jeunes à trouver des services qui correspondent à leurs besoins, » a déclaré Tonie Chaltas, PDG d'Achēv. « En particulier pour nos client•e•s et d'autres jeunes nouveaux•velles arrivant•e•s, cette base de données est déterminante lorsqu'il s'agit de naviguer dans des systèmes complexes et de trouver des programmes vérifiés qui offrent le soutien dont il•elle•s ont besoin. »

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service national de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays, JJE offre à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone ou par message texte, ou pour obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. La campagne Libère tes émotions est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Cette campagne vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur monde. JJE compte sur la générosité des personnes donatrices, des bénévoles, des parties prenantes, des partenaires commerciaux et du gouvernement pour stimuler et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site JeunesseJecoute.ca.

