« Il est plus important que jamais de reconnaître le rôle que les créateurs et les créatrices de musique et leurs éditeurs jouent dans nos vies », affirme la chef de la direction par intérim de la SOCAN

TORONTO, le 21 sept. 2020 /CNW/ - D'éminents auteurs, compositeurs et éditeurs de musique canadiens de langue anglaise seront à l'honneur dans le cadre du 31e Gala des prix SOCAN de Toronto, qui se déploiera en ligne pour la première fois de son histoire. Shawn Mendes consolide sa longueur d'avance dans le domaine des redevances de droit d'auteur en remportant deux prix prestigieux et en devenant le membre de la SOCAN à avoir remporté le plus grand nombre de prix en une même année.

Suivez @socanmusic sur Facebook, Instagram et Twitter (#2020SOCANawards) pour vous joindre à la célébration de plus de 50 lauréates et lauréats dont le nom sera annoncé entre aujourd'hui et le 25 septembre par le biais d'une présentation virtuelle spéciale. Les artistes présents seront Drake, LIGHTS, bülow, Andrew Lockington, Daniel Caesar, Laila Biali et plusieurs autres.

PRIX spéciaux de la SOCAN :

Shawn Mendes . Il reçoit son second Prix SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année - Interprète et ajoute le Prix international à la liste de ses trophées. Mendes remporte également le Prix Chanson internationale et deux Prix Musique populaire pour les succès internationaux « Señorita » et « If I Can't Have You ».

Il reçoit son second et ajoute le à la liste de ses trophées. Mendes remporte également le et deux pour les succès internationaux « Señorita » et « If I Can't Have You ». Andrew Lockington . Pour ses incroyables apports musicaux à des films et émissions télévisées comme The Kindness of Strangers, Rampag e : Hors de contrôle et Daybreak , Andrew Lockington reçoit le Prix du compositeur de musique à l'image de l'année SOCAN, présenté par la Fondation SOCAN, ainsi que les prix Musique pour un long métrage international et Excellence en musique de cinéma .

Pour ses incroyables apports musicaux à des films et émissions télévisées comme et , reçoit le présenté par la Fondation SOCAN, ainsi que les prix et . Frank Dukes . Comme producteur de certains des plus grands noms de la musique, Frank Dukes reçoit pour la troisième année consécutive le SOCAN de l'auteur-compositeur de l'année -- Producteur . Il a notamment servi de producteur en 2019 à deux mégas succès internationaux, « Sucker » de Jonas Brothers et « WOW. » de Post Malone.

. Comme producteur de certains des plus grands noms de la musique, reçoit pour la troisième année consécutive le . Il a notamment servi de producteur en 2019 à deux mégas succès internationaux, « Sucker » de et « WOW. » de Post Malone. OZ . Producteur pour des artistes comme Drake, Tory Lanez , Future et Meek Mill et titulaire d'une nomination aux Grammys pour sa collaboration à la chanson « Sicko Mode » de Travis Scott , OZ est une super-vedette planétaire émergente qui a reçu le Prix SOCAN de l'auteur-compositeur émergent .

. Producteur pour des artistes comme Drake, , Future et Meek Mill et titulaire d'une nomination aux Grammys pour sa collaboration à la chanson « Sicko Mode » de , OZ est une super-vedette planétaire émergente qui a reçu le . Ali Gatie . Son succès planétaire « It's You » a fait un tabac en ligne, et cette réussite phénoménale lui a valu le Prix SOCAN de la chanson virale de l'année .

. Son succès planétaire « It's You » a fait un tabac en ligne, et cette réussite phénoménale lui a valu le . Third Side Music a reçu le Prix SOCAN de l'éditeur de l'année pour son engagement à accompagner les créateurs et les créatrices de musique sur le chemin du succès.

a reçu le pour son engagement à accompagner les créateurs et les créatrices de musique sur le chemin du succès. Le Prix « Autorisé à vous divertir » de la SOCAN est allé à DESIFEST , le plus grand festival de musique sud-asiatique du Canada , pour son respect consciencieux et continu de l'importance des droits musicaux. Nous attendons avec impatience la reprise des festivals de musique et le retour des artistes sur scène.

est allé à , le plus grand festival de musique sud-asiatique du , pour son respect consciencieux et continu de l'importance des droits musicaux. Nous attendons avec impatience la reprise des festivals de musique et le retour des artistes sur scène. Le Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens a remis à Lowell le Prix Slight Music pour un auteur-compositeur en émergence afin de souligner l'incroyable talent de cette artiste et créatrice de musique.

« Le Gala SOCAN est un peu différent cette année », explique la chef de la direction par intérim Jennifer Brown, « mais c'est toujours avec la même fierté que nous célébrons les éclatantes réussites des auteurs, compositeurs, éditeurs et utilisateurs de musique du Canada. La musique a le pouvoir de nous donner des ailes et de nous réconforter quand nous vivons des moments difficiles. Il est plus important que jamais de reconnaître le rôle que les créateurs et les créatrices de musique et leurs éditeurs jouent dans nos vies. La SOCAN remercie et félicite chaleureusement les lauréats et les lauréates pour leurs apports aussi extraordinaires que précieux. »

Les amateurs de musique peuvent soutenir les créateurs et les éditeurs en offrant un don aux partenaires caritatifs du Gala SOCAN, le Fonds de bienfaisance Unison et la Fondation SOCAN, deux organismes qui viennent en aide à des musiciens et créateurs et de musique méritants tant dans leur vie personnelle que dans leur carrière.

Les lauréats des Prix spéciaux de la SOCAN sont sélectionnés conjointement par le Comité des membres du conseil d'administration de l'organisation et par le Service des membres de la SOCAN. Les lauréats reçoivent « Le SOCAN », le premier et seul trophée majeur de l'industrie de la musique à être également un instrument de musique. Les cinq crotales qui le constituent sont fabriqués par SABIAN, du Nouveau-Brunswick.

Le Gala SOCAN à Montréal, qui célèbre les succès des membres québécois de l'organisation, sera tenu de la même manière plus tard cette année.

On trouvera la liste complète des lauréats et lauréates à Gala SOCAN 2020.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus d'un quart de million de créateurs musicaux partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte près de 160 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 établissements de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Audiam, Dataclef et MediaNet -- la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur, et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

