Le Gala d'intronisation 2025 de l'Allée des célébrités canadiennes aura lieu le samedi 14 juin 2025.

TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, la plus haute distinction pour les réalisations exceptionnelles au pays, annonce avec fierté que le cinéaste et réalisateur acclamé de Montréal, Shawn Levy, sera intronisé dans ses rangs prestigieux. Connu pour ses histoires authentiques et divertissantes au cinéma et à la télévision (Deadpool & Wolverine, La Nuit au musée, Stranger Things et le tout nouveau Star Wars: Starfighter), Levy revient à ses racines canadiennes pour rejoindre une cohorte extraordinaire d'intronisés cette année, dont :

Liona Boyd (Arts et divertissement) - « Première Dame de la Guitare » récompensée par cinq prix Juno

(Arts et divertissement) - « Première Dame de la Guitare » récompensée par cinq prix Juno Dr. Tirone David (Sciences, technologie et innovation) - Pionnier en chirurgie cardiovasculaire

(Sciences, technologie et innovation) - Pionnier en chirurgie cardiovasculaire Dr. Samantha Nutt (Humanitaire) - Défenseure du bien-être des enfants dans les crises mondiales

(Humanitaire) - Défenseure du bien-être des enfants dans les crises mondiales Our Lady Peace (Arts et divertissement) - Groupe multi-platine aux ventes diamant

(Arts et divertissement) - Groupe multi-platine aux ventes diamant Isadore Sharp (Entrepreneuriat et philanthropie) - Hôtelier visionnaire et philanthrope

(Entrepreneuriat et philanthropie) - Hôtelier visionnaire et philanthrope Mike Weir (Sports et athlétisme) - Premier golfeur canadien à remporter le Tournoi des Maîtres

(Sports et athlétisme) - Premier golfeur canadien à remporter le Tournoi des Maîtres Festival international du film de Toronto (Arts et divertissement) - Le plus grand festival de films public au monde

(Arts et divertissement) - Le plus grand festival de films public au monde Tonya Williams (Arts et divertissement) - Actrice, productrice et militante primée

« Les intronisés de cette année incarnent le meilleur du Canada : des visionnaires, des pionniers et des agents de changement qui ont façonné notre identité culturelle et rehaussé notre réputation mondiale », a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes. « Qu'ils œuvrent sur la scène mondiale, dans les salles d'opération, les salles de concert ou au cœur de l'action humanitaire, chacun de ces individus et organisations a laissé une empreinte durable. Nous sommes fiers de célébrer leurs contributions extraordinaires et de les accueillir à l'Allée des célébrités canadiennes. »

Ces neuf Canadiens extraordinaires rejoindront plus de 230 intronisés qui ont leur place sur l'Allée des célébrités canadiennes, et seront célébrés lors du très attendu Gala d'intronisation 2025, le samedi 14 juin 2025 au Metro Toronto Convention Centre - une soirée pour honorer les Canadiens remarquables dont les réalisations marquent notre histoire.

www.canadaswalkoffame.com

