Le Gala d'intronisation 2025 de l'Allée des célébrités canadiennes aura lieu le samedi 14 juin 2025.

D'autres intronisés et événements publics seront annoncés prochainement.



TORONTO, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes, la plus haute distinction au pays, s'apprête à accueillir deux figures emblématiques du cinéma et de l'hôtellerie : le Festival international du film de Toronto (TIFF), qui célèbre 50 ans en tant que puissance du divertissement mondial, ainsi qu'Isadore Sharp, fondateur de la prestigieuse chaîne hôtelière Four Seasons. Ils rejoignent un groupe remarquable d'intronisés 2025 déjà annoncés :

Ces Canadiens extraordinaires rejoindront les plus de 230 intronisés honorés sur l'Allée des célébrités canadiennes. Ajoutant à l'excitation, le Gala d'intronisation 2025 de l'Allée des célébrités canadiennes revient le samedi 14 juin 2025 au Metro Toronto Convention Centre, promettant une expérience réinventée pour les participants. Cet événement très attendu met en lumière des Canadiens remarquables dont les réalisations et les contributions ont eu un impact durable. Davantage de détails sur les événements publics et d'autres intronisés de 2025 seront annoncés.

« Le Festival international du film de Toronto et Isadore Sharp ont laissé une empreinte durable sur la présence mondiale du Canada, et leur héritage a enrichi des vies et des communautés à travers le monde », a déclaré Jeffrey Latimer, PDG de l'Allée des célébrités canadiennes. « Leur intronisation est une célébration de leurs contributions profondes à notre nation, et c'est un honneur d'accueillir ces deux pionniers sur l'Allée des célébrités canadiennes. »

