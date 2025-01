Cliquez pour la bande-annonce et les images téléchargeables

TORONTO, le 31 janv. 2025 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes s'apprête à dévoiler cinq courtes vignettes réalisées par de jeunes cinéastes canadiens dans le cadre du programme Future Storytellers 2024, chacune racontant l'histoire d'un des plus grands accomplisseurs et agents de changement du Canada. Présentées par le partenaire fondateur NBCUniversal, Seeing Red et le nouveau partenaire Cineplex, ces vignettes de 3 minutes seront diffusées en première le vendredi 31 janvier sur canadaswalkoffame.com. De plus, des montages spéciaux de Future Storytellers illumineront les écrans des cinémas Cineplex à travers le pays dans le cadre du divertissement avant-spectacle.

Tournées à Toronto en juillet 2024, les vignettes Future Storytellers de L'Allée des célébrités canadiennes mettent en lumière la vision de jeunes cinéastes canadiens prometteurs issus de Humber Polytechnic et de Sheridan College, racontant l'histoire des Intronisés et Lauréats de L'Allée des célébrités canadiennes. Les duos incluent : le champion du monde de patinage artistique Kurt Browning (Intronisé 2001) avec Nick Tablac (diplômé de Humber Polytechnic) ; l'icône de la pop rock Andy Kim (Intronisé 2018) avec Arshia Prajapati (diplômée de Sheridan College) ; l'activiste internationale pour les droits autochtones et la protection de l'eau Autumn Peltier (Lauréate Communautaire 2023, programme présenté par MLSE et Seeing Red) avec Anne Hoang (diplômée de Humber Polytechnic) ; la co-créatrice du phénomène canadien culte Degrassi, Linda Schuyler (Intronisée 2023) avec Yagnam (diplômé de Humber Polytechnic) ; et enfin, la chanteuse et guitariste du collectif musical torontois The Parachute Club, Lorraine Segato (Intronisée 2023) avec Poppi Fella Pellegrino (diplômée de Sheridan College).

Cliquez ICI pour le communiqué complet et pour en savoir plus sur les Future Storytellers.

Le programme Future Storytellers prospère grâce à des partenariats stratégiques avec NBCUniversal, Seeing Red, Cineplex, ainsi que des institutions éducatives telles que Humber Polytechnic et Sheridan College. Ces collaborations renforcent la mission de L'Allée des célébrités canadiennes, en offrant aux cinéastes émergents un mentorat dispensé par des pionniers du cinéma et de la culture, et en mettant en valeur leurs œuvres finales dans des lieux prestigieux, notamment lors de la célébration annuelle de L'Allée des célébrités canadiennes et sur les écrans de Cineplex à travers le pays.

Depuis sa création en 2022, cette initiative a mis en avant les visions uniques de 13 cinéastes étudiants, chacun sélectionné pour sa capacité à insuffler une nouvelle vie au récit cinématographique canadien. Le programme a généré plus de 250 000 impressions sur les plateformes numériques, un chiffre en constante augmentation. Parmi les profils passés figurent : Director X (Intronisé 2022), Wendy Crewson (Intronisée 2015), Jully Black (Intronisée 2021), Graham Greene (Intronisé 2021), Donovan Bailey (Intronisé 2017), Jeanne Beker (Intronisée 2016), Veronica Tennant (Intronisée 2001) et Kardinal Offishall (Lauréat de l'Honneur Allan Slaight Music Impact 2023).

