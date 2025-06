Le programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC lance un appel à la prochaine génération de talents canadiens

Treize ans et plus fort que jamais : un nouveau partenariat avec Stingray offre une visibilité nationale aux artistes émergents - incluant une chaîne musicale dédiée de l'Allée des célébrités canadiennes, qui sera lancée cet automne

Les inscriptions sont maintenant ouvertes !



TORONTO, le 2 juin 2025 /CNW/ - Pour une 13e année consécutive, le programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes et RBC invite les artistes émergents du Canada à soumettre leur candidature pour l'une des occasions de mentorat musical les plus respectées au pays. Véritable tremplin pour les talents en ascension, le programme a soutenu plus de 65 artistes depuis sa création, leur offrant une visibilité nationale, du développement de carrière et un cheminement significatif vers l'avenir.

Les inscriptions pour l'édition 2025 sont ouvertes jusqu'au dimanche 13 juillet 2025 à 23 h 59 HNE. Cinq artistes solo ou groupes, âgés de 15 à 35 ans, seront sélectionnés pour recevoir des prix et des expériences de développement d'une valeur de plus de 100 000 $, incluant du mentorat professionnel, du temps en studio, des occasions médiatiques nationales et plus encore. Pour les détails, visitez EmergingMusician.ca.

Cette année marque également un nouveau chapitre excitant dans l'évolution du programme avec un partenariat médiatique national avec Stingray, l'une des principales entreprises musicales et médiatiques du Canada. Grâce à cette collaboration, les lauréats et les anciens du programme bénéficieront d'une visibilité précieuse sur les plateformes télé, numériques, radio et de streaming de Stingray -- incluant le lancement en octobre 2025 d'une chaîne musicale dédiée à l'Allée des célébrités canadiennes.

Le lauréat du Grand Prix de cette année recevra un prix en argent de 20 000 $, des occasions de performance lors d'événements clés de l'Allée des célébrités canadiennes, ainsi qu'une séance privée en studio chez Metalworks Studios. Le finaliste recevra 10 000 $, et trois autres artistes recevront chacun 5 000 $.

Tous les cinq lauréats recevront :

Nouveau : Visibilité sur la chaîne musicale dédiée à l'Allée des célébrités canadiennes, lancée cet automne sur Stingray

Une vitrine au Departure Festival 2026 (anciennement Semaine de la musique canadienne)

(anciennement Semaine de la musique canadienne) Une performance au Festival du Voyageur 2026 à Winnipeg ( Manitoba )

à ( ) Un atelier créatif et un panel de mentorat à l'Arthaus de Toronto

Une séance de mentorat de groupe avec un intronisé de l'Allée des célébrités canadiennes, un lauréat de l'honneur musical Allan Slaight ou un artiste établi

Un budget de 2 000 $ pour une vidéo « live off the floor »

» Une page artiste personnalisée sur EmergingMusician.ca

Pour connaître toutes les règles, les conditions d'admissibilité et pour postuler, visitez EmergingMusician.ca.

Réseaux sociaux

Instagram: @emerging.musician

@CWOFame #CanadaThrives #EMP2025

