L'entreprise a dévoilé à Munich les fruits de ses solutions novatrices en matière d'énergie photovoltaïque et d'hydrogène, ainsi que ses solutions de stockage d'énergie, accélérant de ce fait la transition de l'Europe vers la carboneutralité

MUNICH, 12 mai 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) impressionne une fois de plus les visiteurs au salon Intersolar Europe de cette année, la principale exposition mondiale pour l'industrie solaire, qui s'est tenue à Munich du 7 au 9 mai. L'entreprise présente des solutions dans de multiples domaines, y compris l'énergie solaire et hydrogène, et le stockage d'énergie. Grâce à sa solution qui s'adapte et se concentre sur une technologie de pointe, l'entreprise présente une voie efficace pour la transformation de l'énergie verte en Europe et collabore avec des chefs de file mondiaux de l'industrie pour forger un plan pour un avenir carboneutre.

La carboneutralité est un objectif stratégique majeur et une mission qui exigera des mesures concertées des pays du monde entier. Shanghai Electric s'engage à connecter le monde aux technologies innovantes, à promouvoir l'application à grande échelle de l'énergie verte et à faire de l'expertise chinoise une force clé pour le développement durable mondial.

Marquant une avancée majeure dans la technologie de l'hydrogène vert, Shanghai Bright H Technology, une filiale de Shanghai Electric, lance ses électrolyseurs de nouvelle génération de la série Bristack®. Certifiée par TÜV Rheinland, la ligne comprend des modèles alcalins de 100 à 3 000 Nm³/h et des modèles PEM de 10 à 400 Nm³/h. Dotés d'une technologie de transmission gaz-liquide efficace, les électrolyseurs offrent une densité de courant élevée, une faible consommation d'énergie, une régulation de la charge large et une réponse rapide, atteignant une efficacité de production d'hydrogène de pointe. Avec des capacités de production annuelles de 1 gigawatt pour les électrolyseurs alcalins et de 200 mégawatts pour les électrolyseurs PEM, le déploiement à grande échelle de l'hydrogène vert est désormais plus faisable.

Les dernières offres photovoltaïques de Shanghai Electric comprennent les modules d'hétérojonction de la série Creator 210R, qui fournissent 640 W de puissance avec une bifacialité de 90 %. Les modules rentables TOPCon et les modules photovoltaïques intégrés aux bâtiments colorés de l'entreprise répondent à une gamme de demandes du marché. Ses solutions modulaires de construction durable stimulent l'approvisionnement en énergie à faibles émissions de carbone, augmentent l'efficacité de l'installation de 50 % et conviennent aux scénarios de roulement rapide. Composé de cinq modules, dont un support unique et un toit BIPV, le système s'assemble rapidement avec des boulons ou des vis autotaraudeuses et permet une expansion flexible.

Au salon Intersolar Europe 2025, Shanghai Electric souligne ses progrès en matière d'innovation collaborative dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, de l'hydrogène et du stockage d'énergie, ainsi que l'intégration d'équipements haut de gamme à l'énergie intelligente. Le système multiénergie de l'entreprise, qui combine des solutions de stockage d'énergie solaire et d'hydrogène, est conçu pour optimiser les investissements et les coûts d'exploitation. Le système flexible de support et de suivi de Shanghai Electric libère également la valeur des terres inutilisées, tandis que ses services tout au long du cycle de vie aident à assurer les avantages à long terme du projet et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

En tirant parti de son expertise et en s'adaptant aux conditions locales, Shanghai Electric a prouvé sa capacité à faire progresser la transition de l'énergie verte en Europe vers la carboneutralité d'ici 2050. Au Royaume-Uni , l'entreprise a développé, construit et exploité huit projets photovoltaïques indépendants, avec 220 MWh de stockage d'énergie; 100 MWh sont déjà opérationnels. Ces efforts devraient réduire les émissions de dioxyde de carbone d'environ 112 000 tonnes par an.

Ailleurs, le projet photovoltaïque en Roumanie, construit et exploité avec la participation de Shanghai Electric, sera capable de fournir de l'électricité verte à plus de 120 000 ménages une fois achevé. La centrale thermique de Pancevo en Serbie, conçue conformément aux normes européennes et développée par Shanghai Electric, a généré un total cumulatif de plus de 950 millions de kilowattheures d'électricité depuis sa mise en service, ce qui a permis d'atténuer efficacement les contraintes locales en matière d'approvisionnement en électricité.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sanghai Electric, veuillez consulter le site : https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2683657/video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5310406/Shanghai_Electric_logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric

PERSONNE-RESSOURCE : Jin Shen +86(21)33261246 Courriel : [email protected]