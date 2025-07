Fort de ses capacités industrielles complètes, allant du développement de technologies de base aux solutions intégrées, le principal innovateur chinois est le moteur de la révolution industrielle de nouvelle génération grâce à une stratégie industrielle complète

SHANGHAI, le 29 juill. 2025 /CNW/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a fièrement dévoilé son premier robot humanoïde industriel développé en interne, « SUYUAN », lors de sa présentation mondiale à la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) qui s'est tenue le 26 juillet à Shanghai.

Avec 38 degrés de liberté (DoF) et une puissance de calcul embarquée de 275 TOPS, SUYUAN offre des opérations précises et des mouvements dynamiques, ce qui le rend adaptable à un large éventail de scénarios d'application industrielle. Ce lancement représente une étape importante dans le parcours de Shanghai Electric dans le domaine de la robotique humanoïde, renforçant encore sa chaîne de valeur complète pour les solutions humanoïdes industrielles.

Conçu avec des proportions humaines (167 cm de haut et 50 kg), SUYUAN est conçu pour évoluer facilement dans des environnements industriels complexes. Son articulation à 38 degrés de liberté lui confère une dextérité exceptionnelle, qui lui permet d'effectuer des manipulations délicates et des mouvements amples. Capable de manipuler jusqu'à 10 kg de charge totale et de soulever des objets de 2 kg avec un seul bras, SUYUAN est parfaitement adapté aux tâches de logistique et de chaîne de montage, et fonctionne efficacement à une vitesse de déplacement de 5 km/h.

SUYUAN exploite une fusion des technologies LiDAR et de vision binoculaire pour atteindre une mobilité autoguidée. Son processeur IA embarqué de 275 TOPS permet une analyse instantanée des données et l'intégration des grands modèles de langage, ce qui permet une interprétation naturelle des tâches et une manipulation adaptative des objets.

Lors d'essais pilotes, SUYUAN a identifié, positionné, prélevé et déplacé de manière autonome des caisses de tailles différentes, grâce à une vision par ordinateur avancée et à un contrôle synchronisé des articulations, ce qui a considérablement augmenté la productivité de l'entrepôt.

Stimuler la révolution industrielle : une fabrication intelligente grâce à la précision humanoïde

Les progrès réalisés dans la fabrication d'équipements haut de gamme grâce à l'innovation dépendent des applications concrètes. Lors du WAIC 2025, le robot à deux bras « LINGKE » de Shanghai Electric a également impressionné le public lors d'une démonstration de ses capacités, relevant des défis de fabrication complexes grâce à son fonctionnement de haute précision, sa collaboration adaptative et ses capacités de données en boucle fermée.

LINGKE est plus qu'un simple remplacement de la main-d'œuvre humaine. Il utilise la coordination bimanuelle et le contrôle de force conforme pour libérer les travailleurs des tâches répétitives et intensives, multipliant ainsi l'efficacité par cinq. Sa compétence principale réside dans sa technologie en boucle fermée données-modèle-déploiement. À partir des données opérationnelles, LINGKE crée un processus auto-optimisé grâce au nettoyage et à l'annotation des données, à la formation des modèles, au déploiement en direct et à l'optimisation basée sur le retour d'information, passant ainsi du statut d'« exécutant passif » à celui d'« apprenant actif ».

Pionnier de l'automatisation intelligente

Lors du WAIC 2025, une coentreprise entre Shanghai Electric et Johnson Electric a fait ses débuts et présenté des robots humanoïdes révolutionnaires, des modules matériels clés et des solutions d'intégration de systèmes. L'entreprise a présenté des joints rotatifs, des joints linéaires et des joints de doigts dextres pour les robots de nouvelle génération, offrant des performances de mouvement précises, fluides, silencieuses et intelligentes.

La coentreprise a encore renforcé ses efforts pour élargir les applications de ses produits en concluant deux partenariats majeurs : un accord de fourniture de la première unité avec le Centre national et local de co-construction pour l'innovation en robotique humanoïde (projet Qinglong) et un protocole de coopération en matière de produits avec Fourier Robotics .

Avec 189 demandes de brevets (dont 120 accordés) dans le domaine de la robotique humanoïde, Shanghai Electric fait des progrès considérables dans l'innovation industrielle axée sur l'IA. À l'avenir, Shanghai Electric étendra ses solutions collaboratives intelligentes « homme-machine » et « inter-machines » à des environnements industriels multifonctionnels. Ses capacités de R&D complètes, qui s'étendent des composantes critiques aux robots entièrement fonctionnels, accélèrent le développement d'un écosystème d'IA de classe mondiale.

