Inspirer les jeunes talents à devenir des pionniers de l'innovation dans les domaines des technologies vertes, de la fabrication de pointe et de l'intelligence numérique

SHANGHAI, 16 juillet 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a récemment lancé officiellement le tournoi des technologies de l'intelligence numérique 2025 (le « tournoi ») afin de favoriser le développement à long terme des jeunes talents formés à l'utilisation et à l'exploitation de l'IA et des technologies numériques. Ces actions concrètes s'inscrivent dans le thème de la Journée mondiale des compétences des jeunes 2025, qui célèbre le rôle essentiel des jeunes en tant que catalyseurs du changement grâce à l'adoption de l'IA et des compétences numériques.

Visant à inspirer les jeunes professionnels à repousser les limites de l'IA et de l'innovation numérique tout en stimulant la transformation numérique et intelligente de l'industrie, le tournoi, ouvert à tous les membres du personnel de Shanghai Electric dans le monde entier depuis le 27 juin, encourage la soumission d'outils numériques et d'articles de recherche. Ces contributions se concentrent sur l'optimisation et l'amélioration des technologies existantes, la promotion de la transformation numérique et intelligente à l'échelle de l'industrie et la promotion de la croissance de l'intelligence numérique.

Shanghai Electric s'engage à favoriser le développement à long terme de son personnel et l'épanouissement de ses talents. Pour illustrer cet engagement, l'entreprise a mis en place des programmes de formation complets pour l'ensemble de son personnel, qu'il s'agisse de postes de direction, techniques, professionnels ou spécialisés. En 2024, Shanghai Electric a investi un total de 107,84 millions de yuans (15,03 millions de dollars) dans la formation de son personnel, qui a concerné 98,61 % des employés, avec une moyenne de 3,4 jours de formation par personne.

L'entreprise a clairement défini les compétences requises pour chaque niveau et chaque poste, notamment les aptitudes, les qualités, les connaissances et les compétences, en alignant ces exigences sur des cours de formation ciblés proposés dans le cadre d'initiatives telles que le programme « AIK » et la plateforme en ligne « E-Academy ».

En 2024, Shanghai Electric a été officiellement reconnue comme « Base de formation de Shanghai pour les ingénieurs jeunes et d'âge moyen ». Elle a également remporté le titre d'« Employeur le plus populaire auprès des étudiants universitaires chinois en 2024 » décerné par 51Job et a reçu le « Prix annuel 2024 pour les pratiques pionnières en matière de ressources humaines » décerné par GHR.

De plus, le développement de brevets à forte valeur ajoutée est essentiel pour établir un centre d'innovation scientifique et technologique reconnu à l'échelle mondiale. En 2024, Shanghai Electric a organisé des séminaires axés sur les brevets à forte valeur ajoutée, permettant aux participants d'approfondir leurs connaissances et favorisant le développement d'une propriété intellectuelle de haute qualité au sein de l'entreprise. À la fin de l'année 2024, Shanghai Electric détenait 6 823 brevets valides, dont un total cumulé de 3 276 brevets d'invention.

L'écosystème de développement continu des talents mis en place par Shanghai Electric est à l'avant-garde de l'immersion dans l'intelligence numérique et accélère la transformation de l'ensemble du secteur.

Shanghai Electric tire parti des technologies numériques pour améliorer le rendement des équipements énergétiques et réduire les coûts d'exploitation. En intégrant l'IdO et l'IA, l'entreprise anticipe et résout de manière proactive les problèmes potentiels des équipements éoliens, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la maintenance et garantit un fonctionnement plus fiable.

Par ailleurs, l'intelligence numérique simplifie les processus de production et de gestion grâce à l'intégration transparente des technologies d'IA, d'IdO et de chaîne de blocs dans la R&D, la production et la gestion, ce qui favorise encore davantage la modernisation de la fabrication intelligente.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Shanghai Electric en matière de développement des talents, visitez https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2025/05/19//111560.pdf.

