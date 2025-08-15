Avec une production annuelle de 1,5 milliard de kWh d'énergie propre, le projet réduit les émissions de CO₂ de 780 000 tonnes et établit un nouveau jalon pour les projets d'énergie renouvelable au Moyen-Orient avec un rendement conforme à 100 %

MANAH, Oman, 15 août 2025 /CNW/ - Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a achevé le premier projet de centrale solaire à Oman, le projet Oman Manah-1 Solar IPP (le « projet ») d'une capacité de 500 MW, qui a fonctionné sans encombre pendant un mois après avoir passé toutes les évaluations et la livraison finale. Ce projet phare, qui s'inscrit dans le cadre du plan national Oman Vision 2040 pour un environnement durable et une énergie propre, produira 1,5 milliard de kWh d'électricité par an, ce qui permettra de réduire les émissions de CO₂ de 780 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 170 000 voitures à essence retirées des routes d'Oman.

Shanghai Electric a fourni des solutions complètes pour le projet, de la conception et la planification à l'approvisionnement et la construction, en passant par l'exploitation et la maintenance à long terme. Cette stratégie intégrée a permis de mettre en place un système énergétique efficace et durable, tout en faisant progresser l'innovation technologique solaire à l'échelle mondiale.

Pour surmonter les défis politiques et techniques, Shanghai Electric s'est associé à EDF France dans le cadre d'un accord unique à deux volets afin de répondre aux exigences techniques strictes d'Oman, en adoptant une approche « d'équipes séparées » avec des ingénieurs chinois chargés de la conception du champ solaire et une équipe omanaise chargée de la construction de la sous-station. Cette approche a permis de résoudre les conflits entre les normes internationales et les réglementations locales.

La gestion innovante du projet a permis de diviser la construction en 11 sections directement gérées, ce qui a réduit les délais de 22 %. Une application de signalement des incidents en temps réel a permis de résoudre 924 risques pour la sécurité et d'atteindre 4 millions d'heures de travail sans accident. La planification dynamique a permis de maintenir l'utilisation des équipements lourds à 90 % de leur efficacité, et la formation croisée des travailleurs a amélioré la mobilité entre les sites.

La planification a également adopté une stratégie de dotation en personnel basée sur la mise en concurrence d'équipes et des inspections continues dans 59 zones du projet. Les concepteurs ont travaillé sur place pendant la construction de la sous-station et ont amélioré l'efficacité de la supervision de 30 %, tandis qu'une équipe qualifiée de 20 personnes a achevé le câblage et les travaux sur les terminaux en seulement 72 heures afin d'accélérer l'installation des câbles moyenne tension.

Cette coordination très efficace a établi un nouveau record en matière de connexion au réseau, grâce à des tests simultanés, des équipes travaillant jour et nuit et la collaboration entre les équipes chinoise et omanaise, qui ont assuré la continuité des travaux. L'équipe du projet a terminé 59 zones en neuf jours, soit 21 jours avant la date prévue, avec un taux de réussite de 100 %, aucun dommage matériel et aucun accident du travail.

« La solution de Shanghai Electric a complètement changé notre perception de la rapidité avec laquelle les projets solaires peuvent être connectés au réseau, a déclaré Hamood Al Shuaili, directeur du projet. L'équipe a fait preuve d'une expertise et d'un travail d'équipe inégalés. Ce sont des ingénieurs de classe mondiale qui établissent de nouvelles normes mondiales. »

Grâce à la technologie chinoise en matière de câbles haute tension et à la conception améliorée des supports de pieux, la charge de travail liée à la préparation du nivellement du site a été réduite de 80 %, ce qui a permis de raccourcir le calendrier de construction de 60 jours. Une chaîne d'approvisionnement simplifiée et une planification précise des achats ont garanti une livraison dans les délais, le rendement de tous les équipements dépassant les objectifs.

Par ailleurs, le projet a stimulé l'emploi local, renforcé la sécurité énergétique et créé une valeur sociale durable. Grâce à une approche axée sur la communauté, 90 % du personnel d'exploitation et de maintenance est composé de travailleurs locaux, et les principaux programmes de formation technique ont été intégrés au système d'enseignement professionnel d'Oman, dans le but de développer les compétences pour l'avenir.

