MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Alithya (TSX: ALYA) est heureuse d'annoncer une nouvelle étape de sa collaboration avec Shamrock Technologies, un chef de file mondial dans le domaine des additifs spécialisés. Après avoir accompagné l'entreprise dans le déploiement des solutions Finance et Supply Chain Management de Microsoft Dynamics 365 pour ses activités aux États-Unis, Alithya pilotera maintenant la mise en œuvre de la plateforme au siège social européen de la société, en Belgique.

Dans le cadre de sa stratégie de transformation à long terme, Shamrock Technologies a sélectionné Alithya pour remplacer des systèmes hérités hautement personnalisés par une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) moderne, intégrée et évolutive. Grâce à l'accélérateur Alithya ChemXpress, une méthodologie d'implantation spécifiquement conçue pour favoriser la mise en œuvre rapide de Microsoft Dynamics 365 dans le secteur de la fabrication et la distribution de produits chimiques, Alithya a permis à Shamrock de simplifier ses processus de fabrication, de contrôle de la qualité et de chaîne d'approvisionnement, tout en ouvrant la voie à des initiatives d'innovation fondées sur des capacités analytiques avancées, Copilot et l'IA agentique.

« Pour demeurer concurrentiels, nous devons optimiser nos opérations. La migration vers une plateforme centralisée nous permet d'éliminer les silos et d'améliorer notre vision d'ensemble sur nos activités », précise Robert L. Kahle, chef de la direction financière chez Shamrock Technologies. « Grâce à notre collaboration avec Alithya, le processus a été clair à chaque étape de l'implantation. L'infrastructure moderne que nous avons mis en place nous permet désormais d'exploiter pleinement les capacités d'IA et d'améliorer la qualité de nos analyses à mesure que nous évoluons. »

La première phase du programme de modernisation a déjà généré des résultats prometteurs et prépare le terrain pour le déploiement à venir en Belgique. Le fabricant mondial d'additifs spécialisés profite désormais d'une meilleure visibilité sur ses données, ce qui favorise une prise de décision plus éclairée dans l'ensemble de l'organisation. L'entreprise bénéficie entre autres d'une compréhension accrue de ses coûts de production, d'une gestion améliorée des formules et des procédés, ainsi que de nouveaux outils qui supporteront à terme les activités de planification et de projections.

« Dans le secteur manufacturier, la qualité des données est essentielle pour supporter une prise de décision efficace », souligne John Scandar, vice-président principal, Solutions d'affaires Microsoft chez Alithya. « Notre connaissance approfondie de l'industrie nous permet de comprendre les défis propres aux fabricants et d'implanter les outils et pratiques qui soutiennent leur croissance. Nous avons hâte de poursuivre notre travail avec Shamrock Technologies dans le cadre de leur transformation et de les accompagner dans l'adoption de solutions propulsées par l'IA. »

Au cours de l'implantation, Shamrock Technologies a également participé aux travaux du programme Advanced Quality Management de Microsoft. En étroite collaboration avec Alithya et Microsoft, l'entreprise a fourni des commentaires tirés de situations réelles de production, qui ont contribué de manière significative à l'évolution des capacités de gestion de la qualité dans l'écosystème Dynamics 365.

À propos de Shamrock Technologies

Basée à Newark, au New Jersey, Shamrock Technologies est un fabricant et fournisseur mondial d'additifs spécialisés. Ses matériaux sont utilisés notamment dans les encres et les revêtements, les lubrifiants, la graisse, les thermoplastiques et d'autres applications. Grâce à une technologie avancée, un équipement de production de pointe et des installations modernes de recherche, de développement et d'essais, Shamrock conçoit des solutions qui aident ses clients à relever leurs défis de formulation les plus complexes.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui offrent des services en conseils stratégiques et en transformation numérique tirant parti de l'IA. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de générer de nouvelles opportunités, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe d'experts de classe mondiale passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous appuyons notre succès sur un réseau de centres de livraison spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

SOURCE Alithya Group inc.

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