Dans le cadre de son programme de recherche sectorielle, Alithya présente de nouvelles données qui mesurent la maturité des organisations en matière d'IA, les pressions auxquelles elles font face et les investissements technologiques qui orientent leurs stratégies.

MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - Alithya publie une nouvelle édition de sa série de recherches sectorielles, qui brosse un portrait clair des pressions d'affaires, des défis opérationnels et des priorités technologiques qui guideront les stratégies dans les services financiers, le secteur manufacturier et les soins de santé en 2026. Les résultats indiquent une accélération marquée de l'adoption de l'IA par les organisations, un contexte financier encore contraignant et un investissement marqué dans la modernisation des infrastructures technologiques et des fondations de données afin de demeurer compétitives dans un environnement de plus en plus complexe.

Dans le secteur des services financiers, trois tendances majeures se dégagent parmi les répondants pour l'année à venir : des investissements davantage dictés par les priorités des dirigeants, une volonté de réduire la complexité organisationnelle grâce à l'infonuagique, à l'IA agentique et à l'automatisation, et des freins persistants qui ralentissent l'intégration de l'IA générative. Ces constats offrent un portrait détaillé des pressions qui s'exercent sur les institutions financières et des attentes envers leurs partenaires technologiques dans leurs efforts de modernisation.

Au sein du secteur manufacturier, les dirigeants de plusieurs sous-secteurs ont évalué leur niveau de préparation à l'IA, leurs plans d'automatisation, leurs initiatives de modernisation de la main‑d'œuvre et les obstacles qui les empêchent de faire progresser leur transformation numérique et opérationnelle. Les réponses mettent en lumière un consensus clair : la productivité, la résilience et la prise de décision appuyée par l'IA demeurent essentielles pour conserver un avantage concurrentiel.

Dans l'ensemble du secteur canadien des soins de santé, les gestionnaires ont souligné que la hausse des coûts d'exploitation, les pénuries de main‑d'œuvre et la difficulté de maintenir les services face à une demande en croissance redéfinissent leurs priorités pour 2026. Les répondants ont indiqué que la mise en place d'infrastructures numériques essentielles, notamment l'adoption de l'infonuagique, le renforcement de la cybersécurité et l'amélioration de l'interopérabilité des données, constitue un élément clé pour tirer parti du plein potentiel de l'IA.

« Les analyses que nous menons chaque année auprès des organisations des secteurs des services financiers, du manufacturier et des soins de santé témoignent de notre volonté de suivre de près l'évolution des enjeux propres à chacun d'eux », affirme Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. « La technologie, et particulièrement l'IA, occupe désormais une place centrale dans les stratégies à long terme. Mais le constat est unanime : il est impossible de tirer une réelle valeur de l'IA sans des fondations de données solides. Notre rôle est d'accompagner les organisations pour développer cette infrastructure et en faire un levier de performance concrète. »

Ces conclusions renforcent l'expertise sectorielle d'Alithya et permettent aux organisations de mieux saisir les tendances du marché et l'avancement technologique dans leur domaine. D'autres analyses et rapports plus détaillés suivront au fil de l'année.

Pour consulter l'ensemble des tendances sectorielles :

À propos d'Alithya

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SOURCE Alithya Group inc.

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