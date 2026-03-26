MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Alithya est fière d'annoncer que ses opérations au Canada ont obtenu la Certification Parité de niveau Argent décernée par l'organisme La Gouvernance au féminin pour l'année 2026. Alithya a également décroché la Certification Parité de niveau Bronze pour ses opérations aux États-Unis lors de sa première année de participation. Ces accomplissements témoignent de l'engagement de l'entreprise à accroître la représentation des femmes, à promouvoir un leadership inclusif et à assurer un accès équitable aux opportunités de développement et d'avancement au sein d'Alithya.

Le programme de Certification Parité de La Gouvernance au féminin mesure les progrès tangibles réalisés à travers trois catégories : la gouvernance et la vision, qui reflètent la clarté des objectifs d'Alithya et son engagement envers une représentation équitable; les leviers collectifs, qui mettent en lumière les initiatives soutenant efficacement l'avancement des femmes dans une approche inclusive; et l'équité, démontrée par des données sur l'évolution du recrutement, de la rémunération et de l'accès aux postes de direction.

L'obtention du niveau Argent au Canada fait suite à quatre années consécutives au niveau Bronze. Depuis son adhésion au programme, Alithya n'a cessé de progresser grâce à ses politiques, à ses pratiques et à son orientation stratégique visant à bâtir un milieu de travail équitable et inclusif.

Les résultats se reflètent notamment dans l'adoption d'une approche fondée sur les données pour soutenir l'équité salariale et suivre l'évolution de tendances permettant de revoir certaines pratiques, comme les niveaux d'engagement, le taux de roulement ou encore les parcours de promotion. Alithya a aussi renforcé le développement du leadership à travers des programmes qui mobilisent activement les talents féminins, dont la participation de 12 employées au programme l'Effet A durant l'exercice 2025. L'organisation continue par ailleurs de maintenir une forte représentation des femmes au sein de la haute direction et des instances décisionnelles.

Les certifications obtenues auprès de La Gouvernance au féminin démontrent la volonté d'Alithya à intégrer l'inclusion et l'équité au cœur des politiques, des pratiques et des approches de leadership qui façonnent son environnement de travail.

Citations

« La parité exige plus que de simples promesses : elle se construit par un engagement profond et un investissement constant. Félicitations à toute l'équipe d'Alithya pour l'obtention de la Certification Paritéᴹᴰ niveau Argent. Dans un secteur comme celui des technologies et de la transformation numérique, historiquement dominé par les hommes, franchir ce cap après plusieurs années au niveau Bronze illustre la détermination d'Alithya à faire évoluer le leadership féminin au sein de l'organisation. En créant un environnement réellement inclusif, où chacune et chacun peut s'épanouir et contribuer pleinement, Alithya démontre que la parité est un levier concret d'innovation et de performance. »

- Caroline Codsi, présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin

« Favoriser l'essor et le leadership des femmes, autant dans notre industrie que dans notre organisation, fait partie intégrante de notre façon d'avancer. L'obtention du niveau Argent au Canada et du niveau Bronze aux États‑Unis illustre la force de cet engagement et l'impact concret de nos actions. Ces reconnaissances décernées par La Gouvernance au féminin nous rappellent l'importance de poursuivre nos efforts pour bâtir un milieu de travail où toutes les femmes peuvent avoir l'ambition, l'espace et l'appui nécessaires pour réussir et s'épanouir. »

- Paul Raymond, président et chef de la direction, Alithya

« Cette réussite reflète les efforts collectifs de l'ensemble de notre organisation. Nos leaders jouent un rôle déterminant, nos équipes intègrent des pratiques inclusives au quotidien et nos employés contribuent à une culture fondée sur le respect, l'équité et l'ouverture. Nous sommes fiers du chemin parcouru et déterminés à continuer notre progression au cours des années à venir. »

- Giulia Cirillo, chef de la direction du capital humain, Alithya

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui offrent des services en conseils stratégiques et en transformation numérique tirant parti de l'IA. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de générer de nouvelles opportunités, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité.

Nous nous appuyons sur une équipe d'experts de classe mondiale passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous appuyons notre succès sur un réseau de centres de livraison spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

SOURCE Alithya Group inc.

Contact média : Dominic Blais, Conseiller principal, Relations publiques, [email protected]