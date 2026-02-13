Alithya conclut de nouveaux contrats1) totalisant 130,9 M$ et affiche une situation de trésorerie enviable alors que se poursuit la réorientation de ses activités vers les projets de transformation complexes à valeur ajoutée.

Faits saillants du troisième trimestre de 2026

Les revenus ont diminué de 0,5 % pour s'établir à 115,2 M$, contre 115,8 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. 82.2% des revenus ont été générés par des clients qui faisaient déjà affaire avec Alithya au même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute a connu une baisse de 2,4 % pour s'établir à 36,5 M$, contre 37,4 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. La marge brute en pourcentage des revenus 1) a diminué pour s'établir à 31,7 %, contre 32,3 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.

a diminué pour s'établir à 31,7 %, contre 32,3 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le bénéfice net a augmenté pour s'établir à 0,7 M$, ou à 0,01 $ par action, alors qu'une perte de 3,7 M$, ou de 0,04 $ par action, avait été constatée pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté 2) a connu une baisse de 0,6 M$, ou de 11,6 %, pour s'établir à 5,1 M$, contre 5,7 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action 2) de 0,05 $, contre 0,06 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

a connu une baisse de 0,6 M$, ou de 11,6 %, pour s'établir à 5,1 M$, contre 5,7 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,05 $, contre 0,06 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté 2) a reculé de 0,3 M$, ou de 2,9 %, pour s'établir à 10,0 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté 2) de 8,7 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 10,3 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté de 8,9 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent.

a reculé de 0,3 M$, ou de 2,9 %, pour s'établir à 10,0 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté de 8,7 % des revenus, contre un BAIIA ajusté de 10,3 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté de 8,9 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 25,5 M$, soit une hausse de 13,8 M$ par rapport aux flux de trésorerie nets de 11,7 M$ générés au même trimestre de l'exercice précédent.

Les nouveaux contrats conclus au troisième trimestre s'élèvent à 130,9 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation1) de 1,14, contre un montant de 138,4 M$ et un ratio nouveaux contrats-facturation de 1,20 pour le même trimestre de l'exercice précédent. Au 31 décembre 2025, le carnet de commandes1) représentait environ 14 mois de revenus des 12 derniers mois.

MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya » ou la « Société ») a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, clos le 31 décembre 2025. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du troisième trimestre

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T3 2026 T3 2025 Revenus 115 162 115 761 Marge brute 36 514 37 385 Marge brute en pourcentage des revenus (%)1) 31,7 % 32,3 % Charges de vente, générales et administratives 28 460 28 814 Charges de vente, générales et administratives (%)1) 24,7 % 24,9 % Bénéfice net (perte nette) 676 (3 716) Bénéfice de base et dilué (perte de base et diluée) par action 0,01 (0,04) Bénéfice net ajusté2) 5 054 5 719 Bénéfice net ajusté par action2) 0,05 0,06 BAIIA ajusté2) 9 982 10 275 Marge du BAIIA ajusté (%)2) 8,7 % 8,9 %

1) Il s'agit d'autres mesures financières qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Voir la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous. 2) Il s'agit de mesures financières non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. De plus amples informations et des rapprochements quantitatifs du bénéfice net ajusté, bénéfice net ajusté par action et du BAIIA ajusté par rapport aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Je suis fier de la rigueur adoptée par notre équipe dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie à long terme. En dépit du ralentissement observé au troisième trimestre par rapport à la même période de l'exercice précédent, nous avons conclu un nombre significatif de nouveaux contrats et nos activités prennent de l'essor dans plusieurs domaines clés. De plus, notre bonne position de trésorerie nous confère toute la souplesse voulue pour saisir des occasions de croissance et déployer notre capital de manière avantageuse pour nos actionnaires.

De plus, nous annonçons la signature d'un accord qui vise à se départir de notre participation liée à Datum Consulting Group pour une participation minoritaire dans un partenariat stratégique consacré à l'investissement dans des sociétés vouées à la commercialisation des solutions en matière d'IA. Offrant une structure dédiée et un meilleur focus opérationnel, nous croyons que cette approche permettra à ces actifs de croître plus rapidement et de générer des retombées plus élevées.

En demeurant fidèles à notre modèle d'affaires axé sur la spécialisation sectorielle, nous réorientons progressivement nos activités vers des projets de transformation spécialisés à plus forte valeur, qui aident nos clients à tirer parti des technologies de pointe reposant sur l'IA développées par nos partenaires. »

Résultats du troisième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, les revenus se sont établis à 115,2 M$, soit une baisse de 0,6 M$, ou de 0,5 %, par rapport aux revenus de 115,8 M$ dégagés au trimestre clos le 31 décembre 2024.

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 55,0 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, soit une hausse de 6,2 M$, ou de 12,7 %, par rapport aux revenus de 48,8 M$ dégagés au trimestre clos le 31 décembre 2024. Cette augmentation est principalement attribuable aux revenus dégagés par eVerge Interests, Inc. et ses filiales (« eVerge ») depuis leur acquisition le 31 mai 2025 ainsi qu'à la croissance interne des services de transformation organisationnelle, partiellement contrebalancés par une incidence défavorable du taux de change du dollar américain de 0,2 M$ entre les deux périodes.

Les revenus tirés des activités au Canada se sont établis à 54,0 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, soit une baisse de 7,7 M$, ou de 12,5 %, par rapport aux revenus de 61,7 M$ dégagés au trimestre clos le 31 décembre 2024. Cette diminution est principalement attribuable à une réduction des revenus provenant de contrats gouvernementaux et à l'arrivée à échéance de certains projets de clients, partiellement contrebalancées par les revenus dégagés par XRM Vision Inc. et ses filiales (« XRM ») depuis leur acquisition le 1er décembre 2024.

Les revenus tirés des activités à l'international se sont établis à 6,2 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, soit une hausse de 1,0 M$, ou de 19,2 %, par rapport aux revenus de 5,2 M$ dégagés au trimestre clos le 31 décembre 2024. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance interne des services de transformation organisationnelle et à une incidence favorable des taux de change de 0,5 M$ entre les deux périodes.

Au cours du trimestre, des contrats ont été conclus avec 22 nouveaux clients.

Marge brute

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, la marge brute s'est établie à 36,5 M$, soit une baisse de 0,9 M$, ou de 2,4 %, par rapport à la marge brute de 37,4 M$ dégagée au trimestre clos le 31 décembre 2024, et la marge brute en pourcentage des revenus a diminué pour s'établir à 31,7 %, contre 32,3 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2024.

Aux États-Unis, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à des taux d'utilisation moins soutenus, partiellement contrebalancées par l'utilisation accrue de nos capacités de délocalisation stratégique et une hausse proportionnellement plus importante du recours aux employés permanents par rapport aux sous-traitants.

Au Canada, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à une baisse proportionnellement plus importante du recours aux sous-traitants par rapport aux employés permanents, à l'incidence favorable des activités de XRM sur la marge dégagée par la Société ainsi qu'à une réduction des revenus provenant des clients dont la marge brute est moins élevée au profit d'une offre de services à plus forte valeur, le tout partiellement contrebalancé par des taux d'utilisation légèrement moins soutenus.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, ce qui est principalement attribuable à l'arrivée à échéance du projet d'un client dont la marge brute, sur une base historique, est plus élevée.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 28,5 M$, soit une baisse de 0,3 M$, ou de 1,0 %, par rapport aux charges de 28,8 M$ constatées pour le trimestre clos le 31 décembre 2024, malgré l'inclusion de charges additionnelles de 2,6 M$ liées aux activités de XRM et d'eVerge. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 24,7 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, contre 24,9 % pour la même période de l'exercice précédent. La diminution des charges de vente, générales et administratives est principalement attribuable à la baisse des coûts de rémunération des employés (découlant principalement de la rémunération variable) ainsi qu'à la baisse des coûts liés aux technologies de l'information et aux communications, le tout partiellement contrebalancé par les charges liées aux activités de XRM et d'eVerge, la hausse des frais d'occupation et la hausse des honoraires professionnels.

Bénéfice net (perte nette)

Le bénéfice net pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 s'est établi à 0,7 M$, soit une hausse de 4,4 M$ par rapport à la perte nette de 3,7 M$ constatée pour le trimestre clos le 31 décembre 2024. Cette augmentation est principalement attribuable aux diminutions de la dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles, des charges de vente, générales et administratives (malgré les charges additionnelles liées aux activités de XRM et d'eVerge), de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que de la charge d'impôts, le tout partiellement contrebalancé par la diminution de la marge brute (elle-même attribuable à l'utilisation moins soutenue), la diminution du recouvrement au titre des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises et la perte de change plus importante pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2024. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice de base et dilué par action de 0,01 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, contre une perte de base et diluée de 0,04 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2024.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté s'est établi à 5,1 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, soit une baisse de 0,6 M$, ou de 11,6 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 5,7 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2024. Comme expliqué ci-dessus, cette diminution est principalement attribuable à la diminution de la marge brute (elle-même attribuable à des taux d'utilisation moins soutenus) et la perte de change plus importante, le tout partiellement contrebalancé par les diminutions des charges de vente, générales et administratives (malgré les charges additionnelles liées aux activités de XRM et d'eVerge), de l'amortissement des immobilisations corporelles et de la charge d'impôts pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 par rapport au trimestre clos le 31 décembre 2024. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,05 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, contre 0,06 $ pour le trimestre clos le 31 décembre 2024.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est établi à 10,0 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, soit une baisse de 0,3 M$, ou de 2,9 %, par rapport au BAIIA ajusté de 10,3 M$ constaté pour le trimestre clos le 31 décembre 2024. Comme expliqué ci-dessus, cette augmentation est principalement attribuable à la diminution de la marge brute (elle-même attribuable à des taux d'utilisation moins soutenus), partiellement contrebalancée par la diminution des charges de vente, générales et administratives (malgré les charges additionnelles liées aux activités de XRM et d'eVerge). La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 8,7 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, contre 8,9 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2024.

Nouveaux contrats

Les nouveaux contrats conclus au cours du troisième trimestre s'élèvent à 130,9 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 1,14, contre un montant de 138,4 M$ et un ratio nouveaux contrats-facturation de 1,20 pour le même trimestre de l'exercice précédent. Les nouveaux contrats conclus au cours des 12 mois précédant le 31 décembre 2025 s'élèvent à 440,0 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 0,90.

En excluant les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022, le ratio nouveaux contrats-facturation du troisième trimestre aurait plutôt été de 1,26, contre 1,34 pour le même trimestre de l'exercice précédent, tandis que le ratio nouveaux contrats-facturation des 12 mois précédant le 31 décembre 2025 se serait établi à 1,00.

Liquidité et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 25,5 M$, soit une hausse de 13,8 M$ par rapport aux flux de trésorerie nets de 11,7 M$ générés au trimestre clos le 31 décembre 2024. Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 sont principalement composés de variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 17,4 M$ et d'autres ajustements sans effet de trésorerie de 7,4 M$ ainsi que des charges financières nettes.

Les variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 17,4 M$ constatées pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 sont principalement attribuables au calendrier des paiements, aux délais de recouvrement et au moment de l'émission des factures et sont principalement composées d'une baisse de 14,7 M$ des débiteurs et autres créances, d'une diminution de 8,5 M$ des crédits d'impôt à recevoir, d'une diminution de 1,1 M$ des charges payées d'avance, d'une augmentation de 0,8 M$ des revenus différés et d'une diminution de 0,3 M$ des travaux en cours, le tout partiellement contrebalancé par une baisse de 8,1 M$ des créditeurs et charges à payer.

Au 31 décembre 2025, les prélèvements au titre de la facilité de crédit s'établissaient à 80,6 M$ et les ressources en capital à la disposition d'Alithya s'élevaient à 125,1 M$. Ces dernières se composent de la trésorerie et des montants disponibles au titre de ses facilités de crédit, y compris la clause accordéon. La direction estime que la Société est bien placée pour poursuivre ses activités tout en maintenant des niveaux de liquidité adéquats.

Résultats de la période de neuf mois

Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, les revenus se sont établis à 363,6 M$, soit une hausse de 15,4 M$, ou de 4,4 %, par rapport aux revenus de 348,2 M$ dégagés à la période de neuf mois close le 31 décembre 2024. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, la marge brute s'est établie à 119,1 M$, soit une hausse de 9,1 M$, ou de 8,3 %, par rapport à la marge brute de 110,0 M$ dégagée à la période de neuf mois close le 31 décembre 2024, et la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 32,8 %, contre 31,6 % pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, les charges de vente, générales et administratives se sont établies à 90,3 M$, soit une hausse de 4,0 M$, ou de 4,6 %, par rapport aux charges de 86,3 M$ constatées pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024, ce qui est attribuable aux charges additionnelles de 7,0 M$ liées aux activités de XRM et, depuis son acquisition le 31 mai 2025, d'eVerge. Les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus se sont établies à 24,8 % pour les périodes de neuf mois closes les 31 décembre 2025 et 2024. Le BAIIA ajusté s'est établi à 34,4 M$ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, soit une hausse de 4,8 M$, ou de 16,1 %, par rapport au BAIIA ajusté de 29,6 M$ constaté pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 9,5 % pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, contre 8,5 % pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024. La perte nette pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025 s'est établie à 30,1 M$, suite à une charge de dépréciation de 38,0 M$ au cours du deuxième trimestre de l'exercice, soit une hausse de 23,4 M$ par rapport à la perte nette de 6,7 M$ constatée pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024. Ce résultat s'est traduit par une perte de base et diluée par action de 0,31 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, contre 0,07 $ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 21,0 M$ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025, soit une hausse de 5,1 M$, ou de 32,1 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 15,9 M$ pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2024.

Programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 9 septembre 2025, le conseil d'administration de la Société a autorisé le lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l' « offre publique de rachat »), qui a par la suite été approuvée par la Bourse de Toronto (« TSX »). Aux termes de l'offre publique de rachat, la Société peut racheter, aux fins d'annulation, jusqu'à 5 939 183 actions à droit de vote subalterne, ce qui représente 10 % du flottant de la Société à la clôture des marchés le 2 septembre 2025.

Les rachats ont commencé le 12 septembre 2025 et prendront fin le 11 septembre 2026, ou à la date à laquelle la Société aura acquis le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne autorisé aux termes de l'offre publique de rachat ou à laquelle elle décidera de mettre fin aux rachats, selon la première de ces dates à survenir. Toutes les acquisitions d'actions à droit de vote subalterne sont effectuées dans le cadre d'opérations sur le marché libre, au cours en vigueur au moment de l'acquisition. Au même moment, la Société a conclu un régime d'achat automatique d'actions (le « régime d'achat automatique d'actions ») avec un courtier désigné relativement à son offre publique de rachat. Le régime d'achat automatique d'actions autorise le courtier désigné à acquérir, aux fins d'annulation, des actions à droit de vote subalterne au nom de la Société, tout en respectant certains paramètres de négociation établis, de temps à autre, par la Société.

Au 31 décembre 2025, 347 160 actions à droit de vote subalterne avaient été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat de la Société. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement un exemplaire de l'avis de l'offre publique de rachat, tel qu'il a été approuvé par la TSX, en communiquant avec la Société.

Transaction liée à Datum et rachat d'actions

Alithya a conclu une entente contraignante avec Medivra Holdings LLC (l' « acheteur »), entité contrôlée par Amar Bukkasagaram, vice-président principal, Solutions de données d'Alithya, aux termes de laquelle l'acheteur convient d'acquérir Datum Consulting Group, LLC et ses sociétés affiliées (« Datum », la « transaction liée à Datum »). Datum, dont Alithya avait fait l'acquisition auprès de M. Bukkasagaram en 2022, offre des services de modernisation d'applications et de migration de données et représente moins de 5% des revenus et des actifs totaux de la Société. En contrepartie de la vente de Datum, Alithya recevra une participation minoritaire dans le capital-actions de l'acheteur. La clôture de la transaction liée à Datum devrait avoir lieu au quatrième trimestre de l'exercice 2026 et demeure assujettie aux conditions habituelles pour une transaction de cette nature. Le moment venu, M. Bukkasagaram quittera ses fonctions chez Alithya pour se consacrer entièrement aux activités de Datum et de l'acheteur.

Dans le cadre de la transaction liée à Datum, Alithya a également annoncé avoir conclu un accord de gré à gré avec M. Bukkasagaram en vue du rachat aux fins d'annulation (l' « opération de rachat d'actions ») de 2 489 682 actions à droit de vote subalterne de catégorie A (les « actions à droit de vote subalterne »), à un prix par action correspondant au moins élevé des deux montants suivants, soit i) le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à droit de vote subalterne négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») sur une période de cinq (5) jours ouvrables précédant immédiatement la date de clôture de l'opération de rachat d'actions ou ii) le cours de clôture moyen des actions à droit de vote subalterne sur une période de vingt (20) jours ouvrables précédant immédiatement la date de clôture de l'opération de rachat d'actions. La clôture de l'opération de rachat d'actions devrait avoir lieu le ou vers le 17 février 2026 et demeure assujettie aux conditions habituelles pour une opération de cette nature. À la clôture de la transaction liée à Datum, M. Bukkasagaram avancera le produit du rachat de ses actions à Datum afin de financer le fonds de roulement à court terme de celle-ci. L'opération de rachat d'actions sera effectuée à travers l'offre publique de rachat. Suite à l'opération de rachat d'actions, la Société aura racheté un total de 2 934 287 actions à droit de vote subalterne et une quantité restante de 3 004 896 d'actions à droit de vote subalterne seront disponibles au rachat dans le cadre de l'offre publique de rachat.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles refuges américaines applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, de même que d'autres renseignements ayant trait à la stratégie commerciale et aux plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « prévoit », « s'attend à », « entend », « planifie », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « pourrait », « voudrait », « fera », « peut », « est en mesure de », « continue », « possible », « devrait », « projette », « cible » et d'autres termes et expressions similaires ou variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des renseignements ou des déclarations portant notamment sur les éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre les objectifs fixés dans notre plan stratégique triennal; iii) notre capacité à maintenir nos activités et à faire croître notre entreprise, notamment en élargissant la gamme des services que nous offrons, en tirant parti de l'intelligence artificielle (« IA »), de notre présence dans différentes régions et de nos capacités en matière de délocalisation stratégique, de notre expertise et de nos offres intégrées et en concluant de nouveaux contrats et en perçant de nouveaux marchés; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives, y compris nos attentes quant aux revenus futurs découlant de nouveaux contrats et du carnet de commandes et à l'égard de la croissance du rendement du capital investi que nous offrons aux parties prenantes à long terme; v) notre capacité à assurer le service de notre dette et à réunir des capitaux additionnels; vi) nos estimations concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; vii) notre capacité à identifier des cibles appropriées à acquérir et à réaliser les synergies ou les économies de coûts attendues en lien avec leur intégration; et viii) notre capacité à satisfaire aux besoins de nos parties prenantes, à les surpasser et à trouver un équilibre à cet égard; (ix) le calendrier prévu et la réalisation de la transaction liée à Datum et de l'opération de rachat d'actions; (x) la satisfaction des conditions de clôture de chacune de ces opérations; et (xi) l'utilisation prévue du produit découlant de l'opération de rachat d'actions.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider les investisseurs et les autres lecteurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation attendu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs énoncés à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2025, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières canadiennes et américaines de temps à autre et que l'on peut consulter sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a pas actuellement connaissance ou qu'elle juge négligeables à l'heure actuelle pourraient avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action, le BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus sont d'autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué de presse. Ces mesures sont fournies à titre de complément d'information aux mesures conformes aux IFRS pour permettre de mieux comprendre les résultats d'exploitation d'Alithya du point de vue de la direction. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles doivent être vues comme un supplément d'information et non comme un substitut à l'information financière établie conformément aux IFRS. Elles fournissent aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation d'Alithya et mettent ainsi en évidence des tendances dans les activités d'Alithya qui seraient peut-être passées inaperçues si les investisseurs s'appuyaient uniquement sur les mesures conformes aux IFRS. Pour de plus amples renseignements au sujet des mesures non conformes aux IFRS et des autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Cette rubrique comporte des explications au sujet de la composition et de l'utilité de ces mesures financières et ratios financiers non conformes aux IFRS et est intégrée par renvoi au présent communiqué de presse.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net (la perte nette) et le bénéfice net ajusté :





Trimestres clos les 31 décembre

Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024



$

$

$

$ Bénéfice net (perte nette)

676

(3 716)

(30 100)

(6 748) Coûts (recouvrement) d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

(372)

(1 244)

(2 210)

88 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 125

4 810

14 397

14 089 Rémunération fondée sur des actions

1 655

1 704

5 331

4 428 Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles

--

5 144

38 028

5 144 Perte liée à la disposition d'immobilisations corporelles et d'actifs au titre de droits

d'utilisation et perte à la résiliation de contrats de location

273

--

310

-- Coûts de séparation

--

--

--

1 502 Impôt lié à l'actif d'impôts différés comptabilisé lors de la répartition du prix d'achat

128

--

(1 820)

-- Effet des impôts liés aux éléments susmentionnés

(1 431)

(979)

(2 895)

(2 580) Bénéfice net ajusté1)

5 054

5 719

21 041

15 923 Bénéfice de base et dilué (perte de base et diluée) par action

0,01

(0,04)

(0,31)

(0,07) Bénéfice net ajusté par action1)

0,05

0,06

0,21

0,17



















1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre le bénéfice net (la perte nette), d'une part, et le BAIIA et le BAIIA ajusté, d'autre part :





Trimestres clos les 31 décembre

Périodes de neuf mois

closes les 31 décembre (en milliers de dollars)

2025

2024

2025

2024



$

$

$

$ Revenus

115 162

115 761

363 612

348 150 Bénéfice net (perte nette)

676

(3 716)

(30 100)

(6 748) Charges financières nettes

2 339

2 372

7 305

6 246 Charge (recouvrement) d'impôts

37

724

(2 651)

1 962 Amortissement des immobilisations corporelles

668

1 168

2 711

3 365 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 125

4 810

14 397

14 089 BAIIA1)

7 845

5 358

(8 338)

18 914 Marge du BAIIA1)

6,8 %

4,6 %

(2,3 %)

5,4 % Ajusté pour :















Perte (gain) de change

581

(687)

1 278

(445) Rémunération fondée sur des actions

1 655

1 704

5 331

4 428 Coûts (recouvrement) d'acquisition, d'intégration et de

réorganisation d'entreprises

(372)

(1 244)

(2 210)

88 Dépréciation du goodwill et des immobilisations incorporelles

--

5 144

38 028

5 144 Perte liée à la disposition d'immobilisations corporelles

et incorporelles et à la modification de contrats de location

273

--

310

-- Coûts de séparation

--

--

--

1 502 BAIIA ajusté1)

9 982

10 275

34 399

29 631 Marge du BAIIA ajusté1)

8,7 %

8,9 %

9,5 %

8,5 %



















1) Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Conférence téléphonique du troisième trimestre

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 13 février 2026, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 800 990-4777 ou encore par webdiffusion à l'adresse https://app.webinar.net/e9PVp7yLZMJ. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu'au 20 février 2026 en composant le 1 888 660-6345, suivi de 69704#.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance tirant parti de l'IA et des technologies de pointe pour offrir des services de stratégie d'affaires et de transformation numérique. Nous aidons nos clients à relever les défis d'affaires pour leur permettre de saisir de nouvelles occasions, de moderniser leurs processus et de gagner en efficacité. Nous comptons sur une équipe de tout premier plan composée d'experts passionnés par leur secteur qui tablent sur des solutions exclusives propulsée par IA, des technologies numériques novatrices, une compréhension approfondie des applications d'affaires cruciales et un écosystème de partenaires pour obtenir des résultats plus rapidement. Nous avons jeté les bases de notre succès en déployant un réseau de prestation de services spécialisés à l'échelle mondiale pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer la donne. Nous sommes Alithya.

Note au lecteur : Le rapport de gestion et les états financiers consolidés résumés intermédiaires et les notes afférentes pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 31 décembre 2025 peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

