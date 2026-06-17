Shalini Konanur élue trésorière du Barreau de l'Ontario

TORONTO, le 17 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseil de gouvernance du Barreau de l'Ontario a élu Shalini Konanur au poste de trésorière pour le mandat 2026-2027. Le trésorier est le conseiller élu à la tête du Barreau, l'organisme qui réglemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Me Konanur entrera en fonction lors de la réunion du Conseil le 25 juin. Me Konanur est la première femme racisée à être élue trésorière.

« Je remercie mes collègues membres du Conseil de me donner l'occasion de remplir cette fonction », a déclaré Me Konanur. « En tant que trésorière, c'est avec enthousiasme que j'anticipe, en collaboration avec le Conseil, de faire du mandat du Barreau visant à protéger l'intérêt public une priorité, de renforcer sa gouvernance et de favoriser une réglementation claire, efficace et tournée vers l'avenir pour les avocats et les parajuristes de l'Ontario. L'accès à la justice en éliminant les obstacles, tant pour le public que pour les professions, resteront au cœur de ce travail alors que nous ferons avancer ensemble nos priorités sur les questions concrètes. »

« Je tiens également à souligner l'importance de ce moment. Je suis la première femme racisée à occuper ce poste dans l'histoire du Barreau de l'Ontario. Cela témoigne des progrès accomplis et souligne également l'importance de continuer à bâtir une organisation plus inclusive et plus représentative. Je suis fière d'assumer cette fonction, et je m'engage à remplir mon rôle de manière à ouvrir la voie à d'autres.

À mes collègues, Bob Adourian, Pam Hrick et Mitchell Kitagawa : je sais que nous continuerons à travailler ensemble pour protéger le public et maintenir l'intégrité des professions. »

Me Konanur effectue actuellement son premier mandat en tant que membre élue du Conseil. Elle est vice-présidente du Comité sur l'équité et les affaires autochtones, membre du Comité d'audit et finances, membre du Conseil d'administration de la Fondation du droit de l'Ontario, coprésidente du Groupe de travail sur la vision de l'avenir des parajuristes, membre de l'Alliance pour l'aide juridique durable, et membre du Comité consultatif sur la planification stratégique. Par ailleurs, elle est aussi arbitre au Tribunal du Barreau.

Me Konanur est la directrice générale et avocate principale de la South Asian Legal Clinic of Ontario. Elle a obtenu son diplôme de la Osgoode Hall Law School en 1998 et a été admise au Barreau de l'Ontario en 2000.

Tout le long de sa carrière juridique, elle a travaillé au sein du système des cliniques d'aide juridique de l'Ontario, exerçant tant en milieu rural qu'urbain auprès de populations très diverses. Son expertise couvre plusieurs domaines du droit, dont le droit de la famille, les droits de la personne, le droit du travail, le droit lié à l'immigration, au maintien du revenu, au logement et à la violence fondée sur le genre.

Me Konanur a comparu devant les tribunaux de toutes les instances et jusqu'à devant la Cour suprême du Canada, et a apporté son expertise en matière de racisme, de discrimination et de violence sexiste à divers niveaux de gouvernement, à des organisations de la société civile, au secteur privé, ainsi qu'au niveau international, auprès de l'Organisation des Nations Unies.

Une photo de la trésorière Konanur est disponible pour publication.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

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SOURCE Law Society of Ontario

Personne-ressource pour les médias : Jennifer Wing, agente principale des communications, [email protected].