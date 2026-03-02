TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - À la cérémonie d'admission au barreau qui s'est tenue aujourd'hui, le Barreau de l'Ontario a conféré un doctorat en droit honoris causa (LLD) à l'honorable Avvy Yao-Yao Go, en reconnaissance de son travail indéfectible en faveur de la justice sociale et de l'égalité.

Le Barreau décerne chaque année un doctorat honorifique à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles en ce qui concerne la profession juridique, la primauté du droit ou la cause de la justice.

En tant que Canadienne d'origine chinoise de première génération, elle a consacré la grande majorité de sa carrière en droit à éliminer les obstacles pour les groupes marginalisés, tout en s'attaquant à des problèmes tels que le racisme systémique et d'autres formes de discrimination au sein du système de justice.

En 2021, la juge Go est devenue la première Canadienne d'origine chinoise à être nommée à la Cour fédérale.

