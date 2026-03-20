TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Des membres des professions juridiques de l'Ontario seront reconnus pour leurs réalisations et leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés lors de la cérémonie annuelle des prix du Barreau qui se tiendra le 27 mai 2026.

La cérémonie, que présidera le trésorier Peter Wardle, accueillera les récipiendaires et leurs invités. Un lien vers la webémission sera offert aux personnes qui désirent y assister au LSO.ca/Remise-de-Prix-2026.

« En examinant les candidatures pour les récipiendaires des prix du Barreau de cette année, j'ai constaté que les thèmes du mentorat et du dévouement étaient prédominants. Ces personnes sont systématiquement décrites comme " une source d'inspiration " pour les étudiants et étudiantes, les nouveaux juristes et leurs collègues de longue date. Elles et ils sont reconnus pour leur engagement indéfectible envers l'intérêt public et l'avancement des professions juridiques. C'est là, à mes yeux, ce qui caractérise l'excellence et le leadership, mais cela décrit aussi parfaitement l'influence que ces personnes exercent dans leurs communautés ou dans leur domaine de droit. Félicitations aux récipiendaires de cette année. » -- Peter Wardle, trésorier.

Voici les points saillants des accomplissements des récipiendaires de 2026 :

Prix des parajuristes remarquables William J. Simpson

Cathy Corsetti : Ayant reçu son permis en 2008, Mme Corsetti exerce comme parajuriste depuis plus de 45 ans. Elle a été l'une des premières conseillères parajuristes à siéger au Barreau de l'Ontario en 2010. Elle a occupé trois mandats en tant que conseillère élue, le dernier s'étant terminé en 2023. Elle a également exercé les fonctions d'arbitre au Tribunal pendant de nombreuses années.

Sa carrière est marquée par l'excellence professionnelle, son leadership éthique en matière de règlementation professionnelle et son engagement constant envers le public. Elle est devenue une référence dans le domaine parajuridique. Mme Corsetti est largement reconnue pour sa connaissance approfondie des procédures judiciaires, sa préparation méticuleuse et sa courtoisie constante. En 2015, elle a reçu un diplôme honorifique en études appliquées du Collège Humber.

En tant que conseillère élue, elle a su rallier des opinions divergentes, faire progresser des dossiers complexes et participer à la modernisation des politiques en mettant de l'avant la compétence, la responsabilité et l'intérêt public. Son plus récent accomplissement a été de présenter le nouveau projet d'autorisation de fournir des services en droit de la famille et d'en obtenir l'adoption par le Conseil.

Son travail d'arbitrage témoigne de la même intégrité et du même discernement. Ses pairs soulignent son impartialité, son esprit de collaboration et sa fiabilité - des qualités qui renforcent la légitimité des décisions disciplinaires et règlementaires, et, par conséquent, la confiance du public dans l'autorèglementation.

Mentore et formatrice dévouée, Mme Corsetti a généreusement donné de son temps comme ancienne professeure à temps partiel au Collège Mohawk et a guidé la prochaine génération de parajuristes en matière de pratiques exemplaires, de déontologie, de gestion des dossiers et de représentation en justice. De nombreux nouveaux titulaires de permis attribuent à son style accessible et à ses attentes élevées le mérite d'avoir accéléré leur développement et renforcé leur confiance dans la profession.

Ses collègues la décrivent comme une praticienne qui garde son sang-froid face à la pression, qui privilégie les solutions et qui fait preuve d'une éthique irréprochable. Son niveau d'exigence au quotidien a contribué à élever la barre en matière de professionnalisme et à renforcer la confiance du public dans la fonction de parajuriste.

Au-delà de ses fonctions professionnelles, elle consacre son temps, son énergie et ses compétences organisationnelles à des initiatives qui viennent en aide aux personnes confrontées à des obstacles économiques et sociaux, faisant ainsi preuve d'un leadership discret et efficace sans chercher à être mise en avant.

L'excellence professionnelle de Mme Corsetti, son leadership crédible et influent en matière de règlementation, son mentorat qui aide les autres à s'épanouir, ses décisions équitables et réfléchies, ainsi que son engagement communautaire important, sont autant d'éléments qui témoignent d'une carrière exceptionnelle.

Prix Lincoln Alexander

Robert J. Hooper : Admis au barreau en 1993, Me Hooper a démontré un engagement remarquable envers les personnes défavorisées, que ce soit sur le plan local, provincial ou international, en particulier auprès des femmes en situation de vulnérabilité.

Son leadership et sa générosité ont contribué de manière décisive à la fondation et au maintien d'organismes caritatifs, tels que « Timea's Cause » - une petite organisation venant en aide aux survivantes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, ainsi que « Walk With Me Canada Victim Services », la première unité mobile d'intervention d'urgence et le premier refuge au Canada destiné aux survivantes de la traite de personnes.

De plus, grâce à l'engagement personnel de Me Hooper, l'organisme de bienfaisance LiveDifferent a pu lancer le projet « Freedom Village » en Haïti afin de venir en aide aux jeunes filles victimes d'exploitation dans ce pays.

Il s'est fortement impliqué auprès de l'organisation Grands Frères Grandes Sœurs, tant au niveau national, en tant que vice-président de son conseil d'administration et de sa fondation, qu'au niveau local, en tant que membre du conseil d'administration de Big Brothers Big Sisters de Hamilton-Burlington.

Au cours des 20 dernières années, Me Hooper a fait partie d'un petit groupe d'avocats de Hamilton qui ont créé un réseau visant à recueillir des fonds pour l'organisme Centraide de Hamilton et Burlington. Ils recueillent désormais plus de 500 000 $ par année.

Il est réputé pour partager généreusement ses connaissances avec d'autres avocats et avocates, notamment en encadrant les nouveaux juristes.

Me Hooper mène une carrière juridique prospère. Il a été président de l'association du barreau de Hamilton et a consacré de nombreuses heures de bénévolat à l'Ontario Trial Lawyers Association. En 2020, il a été nommé fellow de l'American College of Trial Lawyers, considéré par plusieurs comme « la référence absolue » pour les avocats plaidants au Canada et aux États-Unis.

Son engagement est salué, car il met ses talents au service de la société et incite les autres à en faire autant.

Prix Laura Legge

Nadia Effendi : Admise au barreau en 2004, la carrière de Me Effendi incarne une vérité fondamentale sur le leadership : l'excellence professionnelle n'est pas une finalité, mais la base sur laquelle repose une influence significative, durable et positive.

Elle s'est forgé une brillante carrière en tant qu'avocate hors pair et figure de proue reconnue à l'échelle nationale, tout en s'engageant sans relâche à promouvoir la justice et à ouvrir la voie à la prochaine génération d'avocats, en particulier aux femmes.

De 2018 à 2020, Me Effendi a été présidente de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO). Tout en assumant cette fonction pendant la période tumultueuse de la pandémie de COVID, elle s'est démarquée par un leadership visionnaire et rassembleur, tout en dirigeant des transformations institutionnelles qui ont exigé une gestion souple et éclairée.

Sous sa direction, l'AJEFO a accru sa crédibilité, sa notoriété et son influence, et a étendu sa portée dans tout l'Ontario. L'organisation a renouvelé ses partenariats avec le pouvoir judiciaire et le Barreau de l'Ontario, les facultés de droit et les organisations communautaires, et est intervenue dans des affaires majeures devant les tribunaux et dans le cadre de procédures parlementaires.

Me Effendi est associée chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L. (BLG), où elle exerce les fonctions de gestionnaire régionale du groupe Litiges - droit commercial et construction. Elle préside également les groupes Plaidoirie en appel et Litige relatif au droit public. Me Effendi a remporté plusieurs prix pour ses qualités de dirigeante.

Elle est aujourd'hui l'une des avocates les plus sollicitées du pays pour des dossiers complexes et délicats touchant à des problématiques d'intérêt public majeures - notamment, l'examen sur l'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes, l'examen de la gouvernance de Hockey Canada et la Commission sur l'avenir du sport au Canada. Sa pratique est devenue synonyme de rigueur intellectuelle, d'indépendance guidée par des principes et d'intégrité.

Prix J. Shirley Denison

Michelle Alton : Admise au barreau en 2008, Me Alton a largement contribué à promouvoir l'accès à la justice par son travail au sein de la fonction publique de l'Ontario, ainsi que par son bénévolat auprès d'organisations juridiques et communautaires.

En tant qu'avocate générale au Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (TASPAAT), Me Alton a dirigé et encouragé l'instauration d'une culture institutionnelle centrée sur l'égalité d'accès à la justice. Dans le cadre de ses fonctions, Me Alton a notamment mené un examen complet des procédures d'appel du TASPAAT, dans le but de rendre les décisions du tribunal plus transparentes, équitables, proportionnelles et centrées sur l'utilisateur. Elle a également contribué à la création du groupe de travail sur l'accès à la justice du TASPAAT et a coprésidé le premier symposium sur l'accès à la justice organisé par le tribunal en décembre 2021.

Depuis son arrivée au ministère du Procureur général, Me Alton n'a jamais cessé de promouvoir l'accès à la justice dans les différents domaines d'activité du ministère, notamment en matière pénale, civile, de la Cour des petites créances et du droit de la famille. Ses contributions portent sur des initiatives de modernisation et de réformes législatives, des améliorations procédurales visant à faciliter la compréhension et à favoriser une participation significative, ainsi que sur un leadership visionnaire qui intègre l'inclusion, la diversité et le service centré sur la clientèle dans le système juridique.

Au-delà de ses fonctions officielles et de ses autres responsabilités professionnelles, Me Alton a activement œuvré en faveur de l'accès à la justice par le biais de travaux universitaires, de programmes éducatifs et d'activités bénévoles.

Me Alton enseigne avec fierté l'accès à la justice aux étudiants et aux étudiantes de niveau supérieur de la faculté de droit de l'Université Western, dans un cours qu'elle a conçu et mis en place de manière indépendante, en se fondant sur sa vaste expérience. Ses opinions et son expertise juridique en matière d'accès à la justice sont régulièrement sollicitées. De plus, Me Alton a fait du bénévolat auprès d'organisations communautaires qui se consacrent à l'accompagnement des personnes vulnérables et marginalisées.

Le travail de Me Alton a contribué à rendre le système judiciaire de l'Ontario plus accessible, plus transparent et plus réactif, incarnant ainsi les valeurs reconnues par le Prix J. Shirley Denison.

Médaille du Barreau

Kevin Gordon Cleghorn : Admis au barreau de l'Ontario en 1984 (puis du Manitoba en 1993 et de la Saskatchewan en 1994), Me Cleghorn a démontré, au cours des 40 dernières années, un engagement sans faille pour l'amélioration de l'accès à la justice dans la région du Nord-Ouest grâce au développement, à la mise en œuvre et à l'élargissement des services d'aide juridique de l'Ontario, à la formation des avocats et des avocates et ainsi qu'à la promotion des normes professionnelles.

Sans les réalisations de Me Cleghorn, les habitants du nord-ouest de l'Ontario n'auraient pas accès à la justice et aux services juridiques dont ils bénéficient actuellement.

La carrière remarquable de Me Cleghorn est marquée par l'excellence dans les sphères de la pratique, de l'enseignement et du service public. Il est spécialiste agréé en droit de la famille, médiateur accrédité, arbitre, juge suppléant et professeur agrégé de longue date ayant formé des générations d'avocats.

Il a exercé dans le domaine du droit de la famille, que ce soit en pratique privée ou au sein d'organismes publics, tels que le Bureau de l'avocat des enfants, la Société d'aide à l'enfance, Aide juridique Ontario, le Bureau des obligations familiales, le Tribunal des droits de la personne et le Bureau du droit de la famille. Il est un éminent professeur à l'Université Lakehead.

L'engagement de Me Cleghorn dans la vie communautaire est tout aussi remarquable que son dévouement à la profession juridique et à la qualité de la justice. Au cours de ses mandats de directeur et de président de Centraide de Thunder Bay, de 2001 à 2009, l'organisation a recueilli plus de 10 millions de dollars. Me Cleghorn a reçu le Prix d'excellence de Centraide en 2009.

Il a siégé au conseil d'administration de l'Université Lakehead de 2004 à 2013. Il était président sortant du conseil lors de l'ouverture de la faculté de droit Bora Laskin. En 2025, Me Cleghorn a reçu le titre de fellow de l'Université Lakehead pour son rôle de premier plan et sa longue carrière en tant que professeur.

Les réalisations de Me Cleghorn illustrent à la fois de son expertise professionnelle et son dévouement constant à soutenir les autres dans leur quête d'excellence.

Shalene Curtis-Micallef : Admise au barreau en 1997, Me Curtis-Micallef a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d'intégrité et d'un engagement envers le service public, l'accès à la justice et la primauté du droit.

Elle a récemment occupé les fonctions de sous-ministre de la Justice et de sous-procureure générale du Canada. Sa carrière de plusieurs décennies comprend l'élaboration de lois fédérales majeures, le soutien à l'administration de la justice et la conduite de réponses à des enjeux nationaux, tels que les crises de santé publique et la protection de l'intégrité des élections. Le travail de Me Curtis-Micallef sur l'avancement de la Commission d'examen des erreurs du système judiciaire, sur les stratégies en matière de justice pour les Autochtones et pour les personnes noires, et sur la réforme du droit pénal a eu un impact significatif sur la profession juridique et la société canadienne.

Elle est un modèle et une défenseure de la diversité et de l'inclusion. Me Curtis-Micallef est la première personne noire et personne de couleur à avoir occupé le poste de sous-ministre de la Justice et de sous-procureure générale du Canada. Elle se consacre au mentorat des futurs leaders et à la promotion de l'équité au sein de la communauté juridique et de la fonction publique. À titre de sous-ministre de la Justice, elle s'est faite championne des initiatives d'équité et d'accessibilité au sein de son ministère, dans la fonction publique et dans la communauté juridique. Elle a été une ardente défenseure d'une représentation équitable et d'un changement significatif par des actions soutenues et réfléchies.

Ses compétences juridiques finement raffinées, son jugement solide et son leadership éthique incarnent le meilleur de la profession juridique. Elle a fait preuve de fidélité envers la profession et envers ses clients. Son engagement envers la primauté du droit et sa diligence en tant que fonctionnaire ont bénéficié à l'ensemble des Canadiennes et Canadiens.

Me Curtis-Micallef est maintenant sous-ministre de la Santé du Canada, où elle applique sa solide expérience en leadership et ses compétences analytiques rigoureuses pour bâtir un système de santé plus solide et plus accessible qui protège et promeut la santé des Canadiennes et des Canadiens.

Douglas D. Ferguson : Me Ferguson s'est démarqué en tant qu'avocat, éducateur, réformateur et leader communautaire dont les réalisations ont considérablement amélioré l'accès à la justice, renforcé l'enseignement juridique et enrichi la vie citoyenne en Ontario et dans l'ensemble du Canada.

Pendant près de vingt ans, Me Ferguson a occupé le poste de directeur des services juridiques communautaires de la faculté de droit de l'Université Western. Sous sa direction, la clinique juridique étudiante est devenue un modèle national de formation expérientielle. Chaque année, des centaines de personnes à faible revenu ont pu bénéficier d'une aide juridique de qualité, tandis que les étudiants en droit acquéraient des compétences pratiques et une compréhension profonde des besoins de leurs clients.

Me Ferguson a joué un rôle de premier plan au sein de l'Association du Barreau de l'Ontario, en organisant des forums régionaux et en dirigeant des projets pro bono, dont un programme provincial offrant des conseils juridiques aux locataires pendant la pandémie de COVID-19. Ses fonctions de juge à la Cour des petites créances et au sein de la Commission du consentement et de la capacité témoignent de son engagement pour l'amélioration du système judiciaire.

Au sein de l'Association du Barreau canadien, il a présidé le Comité de l'aide juridique, a participé à la rédaction du rapport historique intitulé « Atteindre l'égalité devant la justice » et a plaidé devant le Parlement en faveur d'une réforme de l'aide juridique en matière civile. Il continue de façonner les politiques à l'échelle nationale en siégeant au Comité d'action sur l'accès à la justice, où il organise la première conférence nationale de recherche au Canada sur l'accès à la justice et les données dans le système judiciaire.

Les engagements civiques de Me Ferguson à Londres sont tout aussi notables. Il a supervisé la rénovation du marché historique de Covent Garden, modernisé le Canadian Club de Londres et apporté son soutien aux familles et aux nouveaux arrivants grâce à la London Family Court Clinic et à l'initiative de sensibilisation aux droits et responsabilités. En tant que bénéficiaire d'une greffe, son engagement en faveur du don d'organes a permis de récolter des centaines de milliers de dollars pour le programme de transplantation de l'hôpital universitaire.

Les multiples distinctions qui lui ont été décernées, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II et le Prix d'excellence de l'association du barreau du Middlesex - témoignent de la haute estime dont il jouit.

Lai-King Hum : Diplômée de la faculté de droit de l'Université McGill, Me Hum a été admise au barreau du Québec (1997) et de l'Ontario (1999). Elle se distingue par son approche novatrice du leadership institutionnel, son engagement en faveur de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que de la justice sociale.

De 2013 à 2015, elle a occupé le poste de présidente de la section ontarienne de la Fédération des avocats canadiens asiatiques (FACL). Ensuite, de 2015 à 2017, elle a été la première présidente nationale de cette fédération. Pendant ces années, elle a contribué de manière significative à l'établissement d'une plateforme nationale visant à promouvoir les principes d'équité, de justice et d'égalité des chances dans le domaine juridique, dans le système judiciaire et dans la société en général.

En tant que présidente de la Table ronde des associations de la diversité (RODA) de 2015 à 2017, Me Hum a travaillé en étroite collaboration avec les responsables d'associations juridiques partenaires pour mettre en place des projets favorisant la diversité, l'égalité et l'inclusion.

Juge suppléante à la Cour des petites créances de Toronto depuis 2017, Me Hum contribue également à l'accès à la justice. En tant que présidente de l'Association des juges suppléants de l'Ontario (de 2021 à 2023), elle a fait preuve de leadership au sein du pouvoir judiciaire en adoptant une approche diversifiée et en s'adaptant aux changements que la pandémie de COVID-19 a entraînés dans les procédures judiciaires.

Depuis février 2024, elle poursuit son engagement en faveur de la justice sociale en tant que présidente de la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, où elle dirige une équipe qui œuvre pour l'accès à la justice des communautés marginalisées.

Me Hum, entourée de son équipe dévouée, dirige le cabinet d'avocats Hum, œuvrant dans le droit du travail et les enquêtes en milieu professionnel. Avec l'appui de son équipe, elle peut favoriser le changement et assumer les rôles de conseillère en matière de discrimination et de harcèlement pour le Barreau de l'Ontario, ainsi que celui d'agente d'examen des plaintes indépendante pour le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté.

En 2025, le succès de Me Hum dans la mise en place des conditions nécessaires à un changement systémique lui a valu l'attribution du prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière par la FACL.

La carrière de Me Hum est fondée sur la conviction qu'un leadership juridique efficace repose sur l'attention portée à nos communautés. Elle ne se limite pas à offrir une expertise juridique, mais aussi de la bienveillance, une compréhension culturelle et une détermination authentique à aider les autres. Elle personnifie l'excellence en matière de leadership professionnel.

Alf Kwinter : La carrière juridique de Me Kwinter, admis au barreau en 1972, s'échelonne sur plus de 50 ans. Il est l'un des avocats plaidants les plus respectés du Canada et le cofondateur de Singer Kwinter, un cabinet reconnu à l'échelle nationale comme un leader et réputé pour ses victoires qui font jurisprudence.

Les débuts de Me Kwinter dans le droit pénal ont forgé un style de plaidoirie combinant une préparation rigoureuse à un récit captivant - des qualités qui continuent aujourd'hui encore de caractériser sa pratique du contentieux civil.

Me Kwinter a plaidé avec succès dans de nombreuses affaires qui ont marqué l'histoire et façonné le droit canadien de la responsabilité civile et des assurances, notamment : Urzi v North York Board of Education; Wong v Arnold; Kamin v Kawartha Dairy ; Plester v Wawanesa ; Degennaro v Oakville Trafalgar Hospital; Oldfield c Transamerica - une victoire devant la Cour suprême. Ses interventions judiciaires ont étendu l'accès à la justice, redéfini les dommages-intérêts punitifs et éclairci les droits des plaignants vulnérables dans les domaines de la responsabilité des propriétaires et de la douleur chronique.

En dehors de la salle d'audience, Me Kwinter a apporté une contribution remarquable à l'enseignement du droit et à la formation en plaidoirie. En tant qu'ancien directeur, membre de longue date et formateur au sein de la Société des plaideurs, il a contribué à l'élaboration et à la direction de programmes dans l'ensemble de l'Ontario, notamment la série « Court House » et « The Bench Speaks ». Depuis de nombreuses années, Me Kwinter enseigne avec passion et enthousiasme la plaidoirie en tant que professeur agrégé à la faculté de droit Osgoode Hall.

À 80 ans, Me Kwinter continue d'exercer activement et d'inspirer ses clients, ses collègues et l'ensemble de la profession juridique par son dynamisme, son intelligence, sa bienveillance et son intégrité.

Ses réalisations ont été reconnues par de nombreuses distinctions prestigieuses, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, le Prix d'excellence en enseignement de la Société des plaideurs, le Prix d'excellence en droit des assurances de l'Association du Barreau de l'Ontario (ABO), le Prix Bruce Hillyer de l'Ontario Trial Lawyers Association (OTLA) et le titre de fellow de l'American College of Trial Lawyers. Plus récemment, Me Kwinter a été nommé membre de l'Ordre du Canada en tant que l'un des meilleurs avocats du pays en préjudices corporels, en dommages matériels et en droit des assurances.

Paul J. Pape : Admis au barreau en 1971, Me Pape a connu une carrière remarquable. Il est renommé pour ses compétences exceptionnelles en tant qu'avocat plaidant et avocat d'appel, ainsi que pour son dévouement inébranlable envers ses clients, l'administration de la justice et la primauté du droit.

La renommée de Me Pape en tant qu'avocat d'appel hors pair est largement reconnue dans le milieu juridique et judiciaire. Il a acquis une expertise particulière dans les appels de recours collectifs, de fautes professionnelles médicales et de négligence en général.

Me Pape est un avocat doué, à qui l'on doit de nombreux travaux novateurs et audacieux. Il est réputé pour être un défenseur infatigable, qui se distingue par sa politesse et son professionnalisme dans tout ce qu'il entreprend. On le décrit comme apportant une touche d'humour et de recul à son engagement professionnel, même dans les situations les plus tendues et les plus complexes, peu importe l'issue de l'affaire.

Au cours de sa carrière, Me Pape a eu un impact considérable sur les milliers de clients qu'il a accompagnés avec le plus grand dévouement et la plus grande compétence.

Il est considéré comme un mentor généreux pour les nouveaux juristes et comme un excellent leader, tant au sein de son cabinet que dans la profession.

En sa qualité d'avocat, de défenseur, de mentor, d'enseignant et de collègue, Me Pape rend des services exceptionnels dans le respect des idéaux les plus élevés de la profession juridique. Il le fait depuis plus de 50 ans et continue de le faire encore aujourd'hui.

Amy Salyzyn : Admise au barreau en 2006, la professeure Salyzyn est l'une des expertes canadiennes les plus renommées en matière d'éthique juridique - plus particulièrement en ce qui concerne l'éthique des technologies et de l'utilisation de celles-ci pour améliorer l'accès à la justice. Elle aborde ainsi certains des enjeux les plus urgents et les plus complexes auxquels est confronté le système judiciaire aujourd'hui.

Mme Salyzyn est une figure influente tant dans le milieu universitaire que dans la profession.

Membre de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, Mme Salyzyn est la spécialiste vers laquelle les membres des professions et de la magistrature se tournent le plus souvent pour obtenir des conseils concernant l'essor de l'intelligence artificielle et son impact sur la pratique du droit.

Elle occupe le poste de présidente de l'Association canadienne pour l'éthique juridique, après en avoir été la présidente et la directrice des systèmes d'information ; elle est par ailleurs la seule Canadienne à faire partie du conseil d'administration de l'Association internationale d'éthique juridique.

L'engagement de Mme Salyzyn au service de la profession est véritablement exceptionnel. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des organisations juridiques renommées au Canada, telles que la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, l'Association du Barreau canadien et ses sections provinciales, la Société des plaideurs, l'Association du Barreau de l'Ontario, le Barreau de l'Ontario et d'autres ordres professionnels.

De plus, elle collabore étroitement avec des organismes communautaires afin d'améliorer l'accès à la justice. En partenariat avec le Réseau ontarien de l'éducation juridique, elle a participé à la création et au lancement du concours « Défi des app juridiques », qui invite les élèves du secondaire à réfléchir à de nouvelles façons d'utiliser la technologie pour améliorer l'accès à la justice. Elle a aussi collaboré avec Éducation juridique communautaire Ontario et la Fondation du droit de l'Ontario dans le cadre d'une recherche visant à rendre les formulaires judiciaires plus accessibles grâce à la technologie.

Mme Salyzyn est l'une des figures les plus influentes de son domaine et incarne les idéaux les plus élevés de la profession juridique.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

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SOURCE Law Society of Ontario

Source : Jennifer Wing, agente principale des communications, [email protected].