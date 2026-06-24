Le Barreau a décerné des LL. D. honorifiques à six personnes exemplaires

TORONTO, le 24 juin 2026 /CNW/ - Lors des cérémonies d'admission au barreau qui ont eu lieu en juin, le Barreau de l'Ontario a honoré plusieurs personnes exceptionnelles en leur décernant un doctorat en droit honoris causa (LL. D.). De tels doctorats en droit sont décernés à des personnes qui se sont distinguées par leurs réalisations exceptionnelles au profit de la profession juridique, de la primauté du droit ou de la cause de la justice.

L'honorable Robert Beaudoin, qui a consacré sa carrière juridique au service public, à la réforme des tribunaux et à l'accès à la justice. En savoir plus.

L'honorable Lynne Leitch, qui est la juge ayant siégé le plus longtemps à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. En savoir plus.

Me Lisa A. Borsook, ardente défenseure de l'avancement des femmes au sein de la profession juridique. En savoir plus.

L'honorable Geoffrey B. Morawetz, en reconnaissance de son engagement envers l'accès à la justice et l'efficacité du système judiciaire. En savoir plus.

L'honorable Mahmud Jamal, juge de la Cour suprême du Canada, pour son engagement indéfectible envers le service public, le travail pro bono et l'éducation juridique. En savoir plus.

Me Terry Burgoyne, lequel a tranquillement, mais puissamment ouvert des portes aux autres, particulièrement aux jeunes avocat•es de la communauté LGBTQ+, grâce à son mentorat et à ses efforts de sensibilisation. En savoir plus.

Le Barreau règlemente les activités des avocat•es et des parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt du public. Le Barreau a pour mandat de protéger l'intérêt public, de maintenir et de promouvoir la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour la population de l'Ontario et d'agir de façon rapide, ouverte et efficace.

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SOURCE Law Society of Ontario

Personne-ressource pour les médias : Josie Di Maria, conseillère en communication numérique, [email protected].