Services en réadaptation - Des patientes et patients âgés perdants au change

QUÉBEC, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des professionnèles, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux (SPTSSS) s'inquiète de la décision du CIUSSS de la Capitale-Nationale de modifier l'offre de service du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) à 7 jours par semaine et ce, sans ajout de ressources. Cette décision a été prise sans consulter les intervenantes et intervenants offrant ces services. Elle causera la dégradation et le ralentissement des services à une clientèle déjà fragile. De plus, elle alourdira et de complexifiera la tâche des physiothérapeutes, des ergothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique (TRP).

« C'est de la poudre aux yeux! Offrir un service 7 jours sur 7, cela semble bien à première vue. En réalité, les patientes et patients se retrouvent perdants au change. Ils auront moins de service dans la semaine, et la fin de semaine, ils se retrouveront avec un service incomplet, qui risque de nécessiter un 2e suivi en semaine », dénonce la vice-présidente aux relations de travail du SPTSSS, Myra Therrien.

Les professionnèles du SAPA offrent des services à domicile qui s'inscrivent dans un continuum. Ils proposent des solutions pour aménager la résidence, augmenter la force et l'amplitude articulaire d'une patiente ou patient, améliorer la mobilité pour les personnes en perte d'autonomie. De plus, ils tiennent compte de l'urgence et de la séquence du plan de traitement.

De nombreux impacts négatifs

Cette décision du CIUSSS ne tient pas compte de l'interdisciplinarité des professions en réadaptation ni de l'environnement de la pratique pour bien servir la population. Les impacts négatifs sont nombreux :

Moins de services la semaine ;

Déconstruction des équipes régulières ;

Absence d'équipe interdisciplinaire complète la fin de semaine ;

Suivi plus difficile dans les résidences pour personnes âgées la fin de semaine en raison d'employé-es temporaires ou moins expérimentés sur les lieux ;

Bris des fins de semaine pour les personnes âgées, qui reçoivent souvent l'aide et la visite de leurs proches ;

Augmentation des risques de contamination en période de pandémie si les proches de la patiente ou du patient sont présents dans le domicile ;

Fragilisation du soutien professionnel aux salarié-es moins expérimentés ;

Fermeture la fin de semaine des fournisseurs d'équipement (lits électriques, coussins thérapeutiques, etc.) ;

Absence des autres partenaires externes la fin de semaine (exemple : SAAQ pour la validation des permis de conduire).

Un changement inexplicable

Une garde pour les intervenantes et intervenants en réadaptation la fin de semaine a déjà été mise en place depuis mars 2020 et elle enregistre un très faible taux d'utilisation.

« Bien que les services en réadaptation soient essentiels, les besoins sont rares en urgence. Le réseau de la santé et des services sociaux est déjà fragilisé et n'a pas besoin d'une instabilité et d'une réorganisation supplémentaires. On en a soupé depuis la réforme Barrette et la pandémie. Si le CIUSSS de la Capitale-Nationale veut offrir plus de services, qu'il crée des nouveaux postes! », déclare le vice-président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), dont fait partie le SPTSSS, Danny Roy.

« Le gouvernement du Québec parle souvent de la politique des aîné-es et de l'importance du soutien à domicile. Malgré ses bonnes intentions, il doit écouter les recommandations de celles et ceux qui se retrouvent sur le terrain avec le vrai monde! », renchérit Nicole Cliche, présidente du SPTSSS.

