Services de garde éducatifs - La solution pour les familles et les travailleuses, c'est de sortir du privé

MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le ministre de la Famille met le doigt sur le bobo sans prendre les moyens de faire le meilleur pour les familles et les travailleuses et travailleurs. La solution est de miser sur le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et sur l'amélioration des conditions des travailleuses.

« Le ministre Lacombe a tout à fait raison d'attaquer les décisions du précédent gouvernement de développer le privé dans les services de garde. Dommage qu'il n'ait pas le courage politique de faire la seule solution qui s'impose pour donner le meilleur à nos enfants. C'est en misant sur les CPE et les RSG et en augmentant considérablement le nombre de places qu'on peut répondre aux besoins des familles », lance Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Plutôt que d'annoncer la conversion de places du privé non subventionné vers des CPE, le ministre Lacombe annonce une conversion vers du privé subventionné. Cela ne règle en rien le besoin criant des familles pour de nouvelles places et ne permettra pas de donner les services de la meilleure qualité. Les études démontrent toutes que la meilleure qualité de services est dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. C'est pourquoi la FSSS-CSN demande la conversion de places vers les CPE et les RSG. Elle déplore d'ailleurs que l'annonce d'aujourd'hui n'inclue encore une fois rien pour les services de garde en milieu familial. La FSSS-CSN surveillera de près la question des conditions des travailleuses des places converties. Elle rappelle l'urgence d'améliorer rapidement les conditions de travail et les salaires des travailleuses du réseau.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

