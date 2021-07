ST. JOHN'S, NL, le 28 juill. 2021 /CNW/ - Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie, et tous les parents devraient être en mesure d'élever leur famille tout en bâtissant leur carrière. Pourtant, trop de familles à travers le Canada n'ont pas accès à des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité. La pandémie mondiale de COVID-19 a mis en évidence le fait que lorsqu'ils n'ont pas accès à des services de garde, trop de parents, particulièrement les femmes, ne peuvent pas participer pleinement au marché du travail.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a élaboré un plan visant à offrir aux parents au Canada des places réglementées en garderie, à raison de 10 $ par jour en moyenne, pour leurs enfants de moins de six ans d'ici 2025-2026. Ce plan, qui prévoit la mise en place d'un réseau communautaire pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, rendra la vie des familles plus abordable et créera de nouveaux emplois. Il permettra également aux parents, particulièrement aux femmes, de réintégrer le marché du travail, fera croître la classe moyenne et donnera à chaque enfant une chance véritable et équitable de réussir.

Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, ont annoncé aujourd'hui une entente pour appuyer la mise en place de services d'apprentissage et de garde de jeunes enfants réglementés à 10 $ par jour dans la province en 2023, ce qui réduira considérablement les frais de garde d'enfants pour les familles. L'entente favorisera également la prestation de services essentiels, notamment de nouvelles places pour les nourrissons, les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire, ainsi qu'un nouveau programme de prématernelle d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à temps plein et à longueur d'année pour les enfants de quatre ans en 2023, l'objectif étant que chacun de ces enfants dans la province ait accès à la prématernelle d'ici 2025-2026, peu importe où il vit. Le programme de prématernelle sera réglementé et géré comme un service sans but lucratif. De plus, l'entente permettra de former une main-d'œuvre solide et qualifiée d'éducateurs de la petite enfance, notamment par la création d'une échelle salariale et de meilleures possibilités de perfectionnement professionnel.

Dans le cadre de l'entente, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador travailleront ensemble en vue d'améliorer l'accès à des programmes et services d'apprentissage et de garde de jeunes enfants qui sont abordables, souples, inclusifs et de qualité. L'entente prévoit notamment la création de 5 895 nouvelles places dans des centres réglementés d'apprentissage et de garde de jeunes enfants d'ici cinq ans pour faire en sorte que toutes les familles d'enfants de moins de six ans puissent avoir accès à des services de garde. Le financement fédéral de plus de 347 millions de dollars au cours des cinq prochaines années comprend également un investissement unique de près de 6,5 millions de dollars en 2021-2022 pour soutenir la main-d'œuvre d'éducateurs de la petite enfance ainsi que plus de 34 millions de dollars pour l'entente de prolongation des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants entre le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador de 2021-2022 à 2024-2025.

Avec ce financement, les parents de Terre-Neuve-et-Labrador pourront bénéficier d'une diminution du coût moyen des services de garde réglementés pour leurs enfants de moins de six ans - de 25 $ à 15 $ par jour en 2022, avec une autre réduction à 10 $ par jour en moyenne en 2023. Le financement élargira la prestation sans but lucratif et publique des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. L'entente appuiera également un système de garde d'enfants qui sera inclusif pour les enfants handicapés et ceux ayant besoin d'un soutien acrru ou personnalisé.

Depuis 2015, le gouvernement a contribué à rendre la vie des familles plus abordable. Il l'a notamment fait grâce à des programmes comme l'Allocation canadienne pour enfants, dont les prestations ont encore été augmentées la semaine dernière, comme chaque année, pour aider les familles à faire face aux coûts de la vie et de l'éducation de leurs enfants. L'heure est venue de mettre en place un réseau pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les provinces, les territoires et ses partenaires autochtones à travers le pays afin de rendre la vie des familles plus facile et plus abordable, de faire croître la classe moyenne, de créer des emplois, d'aider les parents - surtout les mères - à réintégrer le marché du travail, et de donner aux enfants à travers le pays une chance égale de réussir.

« Toutes les familles devraient avoir accès à des services de garde abordables et de qualité. C'est pourquoi, d'un océan à l'autre, nous jetons les bases du tout premier réseau pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants du Canada. L'entente conclue aujourd'hui avec Terre-Neuve-et-Labrador est une étape importante vers la mise en place de services de garde à 10 $ par jour. Elle permettra de fournir un soutien indispensable aux familles et aux communautés alors que nous nous remettons de la pandémie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis le lancement des services de garde d'enfants à 25 $ par jour cette année, nous avons été à l'avant-garde des services de garde d'enfants abordables dans ce pays, et nous sommes ravis de maintenir notre position de chef de file en étant l'une des premières provinces à annoncer des plans pour cet important financement fédéral. Les investissements dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants sont des investissements dans notre économie, et ce plan favorisera un accès abordable pour toutes les familles de Terre-Neuve-et-Labrador. »

-- L'hon. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« S'assurer que tous les Canadiens ont accès à un apprentissage et à des services de garde des jeunes enfants abordables et de haute qualité constitue une politique économique féministe et une politique économique judicieuse. Il s'agit d'une infrastructure sociale essentielle, en élaboration depuis plus de 50 ans, qui stimulera l'emploi et la croissance. En collaborant avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à la mise en œuvre de cet investissement historique, nous donnerons à chaque enfant de la province le meilleur départ possible dans la vie, augmenterons la participation des femmes à la population active, créerons des emplois et rendrons la vie plus abordable pour les jeunes familles de Terre-Neuve-et-Labrador. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie. Notre vision pour l'apprentissage et la garde de jeunes enfants est vaste et ambitieuse, mais je suis certain que nous saurons la concrétiser. L'accord historique conclu aujourd'hui avec Terre-Neuve-et-Labrador est une autre étape importante sur la voie qui permettra à toutes les familles d'avoir accès à des services de garde abordables, inclusifs et de grande qualité. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

En janvier 2021, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a mis en œuvre son système de garde d'enfants à 25 $ par jour pour aider à alléger les pressions financières sur les familles. Pour soutenir l'objectif d'assurer l'accès à des services d'apprentissage et de garde d'enfants de qualité, abordables, souples et inclusifs, le gouvernement du Canada versera plus de 347 millions de dollars pour les services de garde à Terre-Neuve-et-Labrador au cours des cinq prochaines années.

En plus de la contribution fédérale, Terre-Neuve-et-Labrador investit actuellement environ 60 millions de dollars par année dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador créeront un comité de mise en œuvre qui surveillera les progrès liés aux engagements en matière de garde d'enfants en consultation avec des intervenants. Le gouvernement du Canada sera représenté au sein de ce comité par le Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Le budget de 2021 prévoit de nouveaux investissements pour instaurer à l'échelle du Canada un réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif. Ces investissements s'élèveront en tout à 30 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et, combinés aux investissements annoncés depuis 2015, à 9,2 milliards de dollars par année par la suite, de manière permanente.

Dans le cadre d'investissements précédents dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le gouvernement du Canada a contribué à la création de plus de 40 000 places plus abordables en garderie à travers le pays avant la pandémie, dont près de 1 200 à Terre-Neuve-et- Labrador .

. En plus de ces investissements, le gouvernement du Canada apporte un soutien direct aux parents, peu importe leurs choix en matière de services de garde pour leurs enfants, par le biais de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE).

Depuis plus de cinq ans, l'ACE fournit chaque année environ 25 milliards de dollars en soutien libre d'impôt à environ 3,5 millions de familles, et elle fournit maintenant aux familles un montant additionnel de plus de 350 $ par enfant par rapport au début du programme.



En 2021, le gouvernement a apporte un soutien temporaire de plus aux familles ayant des enfants de moins de six ans en leur offrant le supplément pour jeunes enfants de l'ACE. Ce soutien aide les familles canadiennes qui ont du mal à payer toutes les dépenses imprévisibles pendant la pandémie, notamment des services de garde temporaires.

Les investissements dans la garde d'enfants seront profitables pour tous les Canadiens. Des études démontrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation à la petite enfance, l'économie en général reçoit en retour entre 1,50 $ et 2,80 $.

Afin de favoriser une plus grande égalité entre les sexes à la maison et au travail, le gouvernement du Canada a également créé la Prestation parentale partagée. Cette nouvelle mesure accorde cinq semaines supplémentaires de prestations parentales de l'assurance-emploi lorsque les parents - y compris les parents adoptifs et de même sexe - s'entendent pour partager les prestations parentales.

